Nhan sắc tuyệt mỹ tuổi 20 của nữ hoàng thị phi Phạm Băng Băng trong những tấm hình chưa từng được công bố

Những tấm hình được fan hâm mộ của Phạm Băng Băng mới đăng tải ngay lập tức nhận cơn mưa lời khen ngợi của cộng đồng mạng.
- Sau 3 năm bị tẩy chay, Phạm Băng Băng lần đầu ‘than thở’ cuộc sống vốn dĩ không công bằng
- Phạm Băng Băng khoe vẻ đẹp ma mị sau khi bày tỏ thái độ về vấn đề trốn thuế trong Cbiz
Phạm Băng Băng là một trong những cái tên thị phi nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Cô được nhiều người biết đến với vai diễn Kim Tỏa trong Hoàn Châu Cách Cách. Nhờ thành công của bộ phim này, tên tuổi của hàng loạt diễn viên trẻ khi đó như Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng, Phạm Băng Băng… nổi tiếng khắp châu Á.
Vai diễn Kim Tỏa cũng chính là bàn đạp để nữ diễn viên Phạm Băng Băng gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Không chỉ nổi tiếng ở trong nước, nhan sắc của Phạm Băng Băng còn được rất nhiều các nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới săn đón. Mỗi lần nữ hoàng thị phi của Cbiz tham gia các sự kiện quốc tế, cô đều được đồng nghiệp trên thế giới ngợi khen vì quá xinh đẹp.
Đã từng có thời điểm, Phạm Băng Băng là một nữ nghệ sĩ được săn đón hàng đầu của Cbiz. Vậy nhưng sau bê bối trốn thuế, nữ diễn viên họ Phạm đã bị dư luận tẩy chay. Hơn 2 năm qua, Phạm Băng Băng đã rất cố gắng để quay trở lại showbiz nhưng dường như nỗ lực của cô không được công chúng đón nhận. Vậy nhưng có một điều không thể phủ nhận, mỗi lần Phạm Băng Băng xuất hiện, nhan sắc và gu thời trang của cô vẫn luôn là tâm điểm chú ý của truyền thông.