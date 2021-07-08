Nhan sắc tuyệt mỹ tuổi 20 của nữ hoàng thị phi Phạm Băng Băng trong những tấm hình chưa từng được công bố

Những tấm hình được fan hâm mộ của Phạm Băng Băng mới đăng tải ngay lập tức nhận cơn mưa lời khen ngợi của cộng đồng mạng.

Phạm Băng Băng là một trong những cái tên thị phi nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Cô được nhiều người biết đến với vai diễn Kim Tỏa trong Hoàn Châu Cách Cách. Nhờ thành công của bộ phim này, tên tuổi của hàng loạt diễn viên trẻ khi đó như Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng, Phạm Băng Băng… nổi tiếng khắp châu Á.

Những tấm hình tuổi 20 của nữ diễn viên Phạm Băng Băng bất ngờ được đăng tải

Ngay lập tức nhan sắc của Phạm Băng Băng đã gây bão mạng xã hội Trung Quốc

Đây là những tấm hình lần đầu tiên được fan hâm mộ của Phạm Băng Băng đăng tải

Nhan sắc vô cùng thanh tú của nữ diễn viên họ Phạm nhận cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng

Phạm Băng Băng sở hữu làn da trắng sứ, sống mũi cao, đôi mắt to tròn, đây là những vẻ đẹp điển hình của người phụ nữ Á Đông

Vai diễn Kim Tỏa cũng chính là bàn đạp để nữ diễn viên Phạm Băng Băng gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Không chỉ nổi tiếng ở trong nước, nhan sắc của Phạm Băng Băng còn được rất nhiều các nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới săn đón. Mỗi lần nữ hoàng thị phi của Cbiz tham gia các sự kiện quốc tế, cô đều được đồng nghiệp trên thế giới ngợi khen vì quá xinh đẹp.

Sau khi thành công với vai diễn Kim Tỏa, sự nghiệp của nữ diễn viên họ Phạm cũng đã gặt hái được rất nhiều thành công

Cô luôn là biểu tượng nhan sắc của Trung Quốc mỗi khi tham gia các sự kiện quốc tế

Vẻ đẹp thanh thuần tuổi 20 của Phạm Băng Băng đốn tim rất nhiều fan hâm mộ

Có lẽ trong giới showbiz Hoa ngữ hiện nay, hiếm có nữ diễn viên nào sở hữu nhan sắc được đánh giá cao như Phạm Băng Băng

Đã từng có thời điểm, Phạm Băng Băng là một nữ nghệ sĩ được săn đón hàng đầu của Cbiz. Vậy nhưng sau bê bối trốn thuế, nữ diễn viên họ Phạm đã bị dư luận tẩy chay. Hơn 2 năm qua, Phạm Băng Băng đã rất cố gắng để quay trở lại showbiz nhưng dường như nỗ lực của cô không được công chúng đón nhận. Vậy nhưng có một điều không thể phủ nhận, mỗi lần Phạm Băng Băng xuất hiện, nhan sắc và gu thời trang của cô vẫn luôn là tâm điểm chú ý của truyền thông.

Dù bị showbiz ‘hắt hủi’ nhưng Phạm Băng Băng vẫn kiếm bộn tiền từ một nghề mà chẳng ai ngờ tới Ngoài kinh doanh các sản phẩm làm đẹp, nữ diễn viên Phạm Băng Băng còn có nguồn thu vô cùng lớn từ những khoản đầu tư ở nước ngoài.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhan-sac-tuyet-my-tuoi-20-cua-nu-hoang-thi-phi-pham-bang-bang-trong-nhung-tam-hinh-chua-tung-duoc-cong-bo-411647.html