Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Tâm linh - Tử vi 25/09/2026 19:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật này nhé!

Con giáp tuổi Tý

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, tuổi Tý dễ gặp phải mâu thuẫn, tranh cãi với mọi người xung quanh. Con giáp này cần cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói nếu không muốn gây thù chuốc oán với người khác.

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh tế nên hạn chế mâu thuẫn với khách hàng của mình. Nếu có sự cố gì xảy ra, bản mệnh nên kiểm điểm bản thân mình trước tiên. Nếu không chủ động sửa lỗi và thay đổi, bản mệnh sẽ không thể phát triển được như mong muốn.

Người độc thân không nên đưa ra những tiêu chuẩn quá cao cho nửa kia tương lai của mình. Bản mệnh cũng không hoàn hảo, vì thế bản mệnh cũng nên có cái nhìn bao dung hơn với mọi người xung quanh.

Con giáp tuổi Mùi 

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, cục diện Tương Hại cho thấy, vận trình ngày mới của người tuổi Mùi khá ảm đạm. Con giáp này đang vướng bận bởi quá nhiều vấn đề riêng nên khó có thể tập trung vào công việc, sai sót xảy ra cũng vì thế, không thể hoàn thành công việc đúng thời hạn. 

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ nguyên nhân chính cho những mối bận tâm của bạn là do chuyện tình cảm không thành khi bị ảnh hưởng từ ngũ hành xung khắc khiến người tuổi Mùi thấy bất an và vô cùng lo lắng. Giữa bản mệnh và người ấy xảy ra quá nhiều vấn đề lại thêm tình trạng xa mặt cách lòng, tuy muốn gắn bó với nhau nhưng có thể sẽ gặp phải nhiều trở ngại. 

Con giáp tuổi Dần 

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, thấy tuổi Dần sẽ rất dễ gặp phải căng thẳng từ những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Áp lực gây ra bởi những cảm xúc tiêu cực từ ngày này qua ngày khác bị dồn nén quá mức, tuổi Dần sẽ trở nên khó kiểm soát bản thân, dễ dàng nổi nóng, cáu gắt đôi khi chỉ vì những việc không hề đáng bận tâm.

 

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần cần phải học cách vượt qua những nóng nảy nhất thời của mình trong công việc cũng như trong cuộc sống, để mọi thứ diễn ra suôn sẻ dù cho ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Đây cũng là nguyên nhân khiến sức khỏe của con giáp này trở nên tồi tệ hơn. Hãy dành thời gian để thư giãn, giúp cơ thể hồi phục, thay vì mải chạy theo tham vọng.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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