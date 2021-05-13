Dù bị showbiz ‘hắt hủi’ nhưng Phạm Băng Băng vẫn kiếm bộn tiền từ một nghề mà chẳng ai ngờ tới

Sao quốc tế 13/05/2021 16:30

Ngoài kinh doanh các sản phẩm làm đẹp, nữ diễn viên Phạm Băng Băng còn có nguồn thu vô cùng lớn từ những khoản đầu tư ở nước ngoài.

Thời gian vừa qua, bê bối trốn thuế của Trịnh Sảng lại một lần nữa khiến làng giải trí Hoa ngữ dậy sóng. Năm 2018, sau khi bị Thôi Vĩnh Nguyên công khai tố cáo thực hiện hợp đồng âm dương để trốn thuế, nữ diễn viên Phạm Băng Băng đã bị điều tra. Ngoài gần 900 triệu nhân dân tệ (hơn 3000 tỷ đồng) phải đóng thuế và nộp phạt, Phạm Băng Băng còn phải đối mặt với số tiền 1 tỷ nhân dân tệ bồi thường hợp đồng quảng cáo.

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 Dù bị phạt rất nhiều tiền và chưa thể quay trở lại showbiz nhưng Phạm Băng Băng vẫn kiếm bộn tiền

Vậy nhưng trên thực tế Phạm Băng Băng vẫn sở hữu khối tài sản rất lớn. Trước đây, ngoài hoạt động trong giới giải trí, “nữ hoàng thị phi” còn mở rất nhiều công ty như đầu tư phim ảnh, rượu vang và các khoản đầu tư khác. Sau bê bối hợp đồng âm dương, một nguồn tin cho hay, trong năm 2018 giá trị tài sản của Phạm Băng Băng đã vượt qua con số 3 tỷ tệ (hơn 10.000 tỷ đồng). Được biết nữ diễn viên họ Phạm đã đầu tư bất động sản tại Canada và mang về nguồn thu khá lớn.

Theo 163, ban đầu Phạm Băng Băng mua một căn nhà có tuổi đời hàng thế kỷ hơn Richmond, Canada với giá 300.000 đô la Canada (khoảng 6 tỷ đồng). Sau 2 năm Phạm Băng Băng đã trả hết số tiền của căn nhà này. Người đẹp họ Phạm cho thuê lại căn nhà và thu về số tiền 420.000 đô la Canada (khoảng hơn 8 tỷ đồng).

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 Phạm Băng Băng đã cho vẽ trên bức tường trước nhà trọ hình Kim Tỏa để quảng cáo

Với việc ngày càng nhiều sinh viên Trung Quốc sang Canada du học, nữ diễn viên họ Phạm đã nhắm đến cơ hội kinh doanh mới này. Cô bắt đầu đầu tư các căn hộ dành cho sinh viên Trung Quốc thuê với quy mô lớn. Có thông tin cho hay, Phạm Băng Băng cho vẽ lên bức tường ngoài căn nhà hình của Kim Tỏa trong “Hoàn Châu Cách Cách” như một lời quảng cáo. Khi sinh viên Trung Quốc ở Canada biết được Phạm Băng Băng chính là chủ của kí túc xá này, mọi người đã tranh giành để được thuê phòng.

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 Dù vẫn bị tẩy chay và chưa thể quay trở lại showbiz nhưng Phạm Băng Băng vẫn kiếm bộn tiền nhờ việc cho thuê phòng

Nhận thấy việc đầu tư này rất hiệu quả, Phạm Băng Băng đã nhân rộng mô hình đến các trường đại học như: Đại học McGill, Đại học Waterloo, Đại học McMaster, Đại học Queen, Đại học Western Ontario, Đại học British Columbia và Đại học Alberta. Và chính điều này đã giúp nữ diễn viên Phạm Băng Băng trở thành “bà chủ cho thuê nhà” thực thụ.

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Từ khóa:   Trịnh Sảng phạm băng băng sao hoa ngữ trốn thuế

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