Dù bị showbiz ‘hắt hủi’ nhưng Phạm Băng Băng vẫn kiếm bộn tiền từ một nghề mà chẳng ai ngờ tới

Thời gian vừa qua, bê bối trốn thuế của Trịnh Sảng lại một lần nữa khiến làng giải trí Hoa ngữ dậy sóng. Năm 2018, sau khi bị Thôi Vĩnh Nguyên công khai tố cáo thực hiện hợp đồng âm dương để trốn thuế, nữ diễn viên Phạm Băng Băng đã bị điều tra. Ngoài gần 900 triệu nhân dân tệ (hơn 3000 tỷ đồng) phải đóng thuế và nộp phạt, Phạm Băng Băng còn phải đối mặt với số tiền 1 tỷ nhân dân tệ bồi thường hợp đồng quảng cáo.

Dù bị phạt rất nhiều tiền và chưa thể quay trở lại showbiz nhưng Phạm Băng Băng vẫn kiếm bộn tiền

Vậy nhưng trên thực tế Phạm Băng Băng vẫn sở hữu khối tài sản rất lớn. Trước đây, ngoài hoạt động trong giới giải trí, “nữ hoàng thị phi” còn mở rất nhiều công ty như đầu tư phim ảnh, rượu vang và các khoản đầu tư khác. Sau bê bối hợp đồng âm dương, một nguồn tin cho hay, trong năm 2018 giá trị tài sản của Phạm Băng Băng đã vượt qua con số 3 tỷ tệ (hơn 10.000 tỷ đồng). Được biết nữ diễn viên họ Phạm đã đầu tư bất động sản tại Canada và mang về nguồn thu khá lớn.