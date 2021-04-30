Phạm Băng Băng khoe vẻ đẹp ma mị sau khi bày tỏ thái độ về vấn đề trốn thuế trong Cbiz

Tối 29/4, netizen xứ Trung bất ngờ phát hiện tài khoản Weibo của nữ diễn viên Phạm Băng Băng like một bài đăng có nội dung liên quan đến những lùm xùm trốn thuế đang hot những ngày qua. Cụ thể bài viết này yêu cầu công bố danh sách những người nộp thuế bổ sung sau bê bối của Phạm Băng Băng. Không nên để một người gánh tội hết, trường hợp như Phạm Băng Băng không phải là duy nhất trong giới giải trí nên cần phải công khai danh tính của tất cả rồi cải cách.

Những hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên được đăng trên một tạp chí gần đây

Nếu không công bố những người còn lại mà chỉ để một mình Phạm Băng Băng chịu tội có phải là quá không công bằng cho nữ diễn viên họ Phạm hay không? Bài đăng này đã nhận được sự ủng hộ của cộng đồng mạng và ngay cả bản thân Phạm Băng Băng.

Năm 2018, nữ diễn viên Phạm Băng Băng vướng bê bối trốn thuế và thực hiện hợp đồng âm dương. Sau khi kết thúc điều tra nữ hoàng thị phi của Cbiz đã phải đóng thuế 880 triệu nhân dân tệ (khoảng 3000 tỷ đồng). Mặc dù không phải ngồi tù nhưng sau đó Phạm Băng Băng bị dư luận tẩy chay, cô không còn đường để quay trở lại showbiz.