Phạm Băng Băng khoe vẻ đẹp ma mị sau khi bày tỏ thái độ về vấn đề trốn thuế trong Cbiz

Sao quốc tế 30/04/2021 16:09

Những bức hình mới nhất của nữ diễn viên Phạm Băng Băng nhận được vô vàn lời khen ngợi của cộng đồng mạng.

Tối 29/4, netizen xứ Trung bất ngờ phát hiện tài khoản Weibo của nữ diễn viên Phạm Băng Băng like một bài đăng có nội dung liên quan đến những lùm xùm trốn thuế đang hot những ngày qua. Cụ thể bài viết này yêu cầu công bố danh sách những người nộp thuế bổ sung sau bê bối của Phạm Băng Băng. Không nên để một người gánh tội hết, trường hợp như Phạm Băng Băng không phải là duy nhất trong giới giải trí nên cần phải công khai danh tính của tất cả rồi cải cách.

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 Những hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên được đăng trên một tạp chí gần đây

Nếu không công bố những người còn lại mà chỉ để một mình Phạm Băng Băng chịu tội có phải là quá không công bằng cho nữ diễn viên họ Phạm hay không? Bài đăng này đã nhận được sự ủng hộ của cộng đồng mạng và ngay cả bản thân Phạm Băng Băng.

Năm 2018, nữ diễn viên Phạm Băng Băng vướng bê bối trốn thuế và thực hiện hợp đồng âm dương. Sau khi kết thúc điều tra nữ hoàng thị phi của Cbiz đã phải đóng thuế 880 triệu nhân dân tệ (khoảng 3000 tỷ đồng). Mặc dù không phải ngồi tù nhưng sau đó Phạm Băng Băng bị dư luận tẩy chay, cô không còn đường để quay trở lại showbiz.

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 Vẻ đẹp ma mị của Phạm Băng Băng nhận được nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng

Điều đáng nói là sau vụ việc của Phạm Băng Băng, một điều tra cho thấy con số trốn thuế trong giới giải trí Hoa ngữ lên tới 11.7 tỷ nhân dân tệ (khoảng hơn 40.000 tỷ đồng) tổng cộng khoảng 500 đến 600 người trốn thuế. Vậy nhưng những người khác nộp phạt xong đều quay trở lại với công việc còn riêng Phạm Băng Băng vẫn bị dư luận tẩy chay vì cô là người bị công khai tên tuổi. Vì điều này, nhiều netizen muốn công khai toàn bộ danh tính của những nghệ sĩ đã từng nộp thuế bổ sung vì trốn thuế.

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Theo một thống kê mới đây, 75 nghệ sĩ Hoa ngữ sở hữu 647 công ty, trong đó 200 công ty, phòng làm việc của các nghệ sĩ hạng A Cbiz đã bị ‘xóa sổ’.

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Từ khóa:   phạm băng băng sao hoa ngữ trốn thuế

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