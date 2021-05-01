Sau 3 năm bị tẩy chay, Phạm Băng Băng lần đầu ‘than thở’ cuộc sống vốn dĩ không công bằng

Nữ diễn viên Phạm Băng Băng mượn lời một người bạn để chia sẻ những suy nghĩ của bản thân sau khi bị dư luận tẩy chay vì bê bối trốn thuế.

Ngày 30/4 trên trang cá nhân của mình nữ diễn viên Phạm Băng Băng viết: “Thế giới này vốn dĩ là không công bằng, khi bạn thấy không công bằng, bạn nên biết đó là đều bình thường, khi bạn thấy công bằng, bạn cũng cần biết bản thân đang hạnh phúc! – Một người bạn thường nói bên tai tôi điều này”. Mặc dù chỉ là những chia sẻ vu vơ của nữ diễn viên họ Phạm nhưng netizen xứ Trung lại cho rằng Phạm Băng Băng muốn mượn lời người bạn để nói về sự không công bằng mà mình phải đối mặt suốt 3 năm qua.

Phạm Băng Băng chia sẻ một câu nói trên trang cá nhân như đang muốn gửi gắm suy nghĩ của bản thân về những điều không công bằng mà mình gặp phải

Cách đó một ngày, Phạm Băng Băng đã like bài viết yêu cầu công khai danh sách của những nghệ sĩ đã từng đóng thuế bổ sung sau bê bối trốn thuế của cô năm 2018. Theo đó, khi Phạm Băng Băng bị điều tra trốn thuế và phải nộp số tiền phạt khổng lồ thì cũng có rất nhiều nghệ sĩ khác lần lượt đi nộp thuế bổ sung, điều đáng nói là danh sách này không được công khai. Phạm Băng Băng là người duy nhất bị cộng đồng mạng tẩy chay sau bê bối trốn thuế. Trong khi những người khác có thể quay trở lại với công việc thì người đẹp họ Phạm tìm mọi cách vẫn không thể quay trở lại showbiz.

Sau bê bối trốn thuế, Phạm Băng Băng bị dư luận tẩy chay, cô không thể quay trở lại showbiz

Vụ việc của Trịnh Sảng mới đây lại một lần nữa khiến giới giải trí Hoa ngữ dậy sóng

Hiện tại, sau khi Trịnh Sảng bị Trương Hằng tố cáo trốn thuế và thực hiện hợp đồng âm dương, Cục thuế và Cục Điện ảnh Trung Quốc vào cuộc quyết liệt để điều tra về những hành vi trốn thuế của các nghệ sĩ hoạt động trong Cbiz. Rất có thể quy mô và phạm vi điều tra lần này sẽ lớn hơn rất nhiều so với sự việc của Phạm Băng Băng năm 2018.

Phạm Băng Băng khoe vẻ đẹp ma mị sau khi bày tỏ thái độ về vấn đề trốn thuế trong Cbiz Những bức hình mới nhất của nữ diễn viên Phạm Băng Băng nhận được vô vàn lời khen ngợi của cộng đồng mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-3-nam-bi-tay-chay-pham-bang-bang-lan-dau-than-tho-cuoc-song-von-di-khong-cong-bang-403724.html