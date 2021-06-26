Netizen hé lộ nguyên nhân thực sự khiến Angela Baby muốn quay lại với Huỳnh Hiểu Minh

Mới đây một tài khoản mạng xã hội đã công khai đăng tải lý do khiến Angela Babay muốn nối lại tình xưa với Huỳnh Hiểu Minh và đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.

Vài năm trở lại đây hôn nhân của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby vẫn thường xuyên vướng phải những tin đồn ác ý. Cặp đôi phải đối mặt với thông tin ly hôn, phân chia tài sản, dù rằng người trong cuộc đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận nhưng vẫn khiến fan hâm mộ vô cùng lo lắng. Những năm qua vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh - Angela Baby luôn vướng tin đồn ly hôn Khi cuộc hôn nhân của cặp đôi vướng phải những tin đồn bất hòa, có thông tin cho rằng Angela Baby muốn tách khỏi Huỳnh Hiểu Minh để tạo dựng sự nghiệp riêng, cô muốn vượt qua cái danh bà xã Huỳnh Hiểu Minh. Lúc đó dù luôn bị la ó về diễn xuất nhưng Angela Baby vẫn là một cái tên được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt ưu ái.

Gần đây, dường như mối quan hệ giữa Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đã có dấu hiệu ấm trở lại. Nam tài tử họ Huỳnh lên tiếng phủ nhận tin đồn ly hôn và khẳng định rằng thời điểm anh khó khăn nhất, Angela Baby vẫn luôn ở bên cạnh và ủng hộ anh. Không chỉ vậy, mới đây khi tham gia một chương trình truyền hình, Angela Baby đã đeo nhẫn cưới với mục đích ngầm thông báo rằng hôn nhân của cô và Huỳnh Hiểu Minh vẫn đang rất ổn. Vậy nhưng dường như không có Huỳnh Hiểu Minh, sự nghiệp của Angela Baby cũng không còn thăng hoa nữa Mới đây, một tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin liên quan đến mối quan hệ giữa Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby. Người này cho biết, sở dĩ Angela Baby có sự chuyển biến như vậy với chồng đều có liên quan đến sự nghiệp của cô. Nguồn tin này cũng cho hay, nửa năm trở lại đây, sự nghiệp của Angela Baby liên tục xuống dốc, cô không nhận được nhiều lời mời đóng phim, một số nhãn hàng mà bà xã Huỳnh Hiểu Minh làm đại diện cũng lựa chọn người khác để thay thế. Chính vì điều này đã khiến Angela Baby muốn hàn gắn với Huỳnh Hiểu Minh. Có vẻ như người đẹp nổi tiếng đã nhờ Huỳnh Hiểu Minh giúp đỡ.

Có lẽ vì điều này nên thời gian qua Angela Baby đã có những động thái tích cực hơn trong cuộc hôn nhân với Huỳnh Hiểu Minh Mặc dù nguồn tin này không đưa ra được những bằng chứng cụ thể nhưng cũng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông Hoa ngữ. Hiện nay phía Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào cho những thông tin này.

Cao tay như Angela Baby, từng hào phóng chủ động đề nghị Huỳnh Hiểu Minh tái hợp tình cũ Từng ồn ào là người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của Huỳnh Hiểu Minh và Lý Phi Nhi nhưng Angela Baby vẫn hào phóng cho chồng tái hợp tình cũ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/netizen-he-lo-nguyen-nhan-thuc-su-khien-angela-baby-muon-quay-lai-voi-huynh-hieu-minh-410202.html