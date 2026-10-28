Đụng mặt con dâu trong khách sạn, mẹ chồng lén cúi mặt dúi ngay 50 triệu làm cô ngã ngửa gục ngã

Tâm sự 28/10/2026 21:30

Đến khi trưởng thành, hai con của tôi chẳng đứa muốn về nhà. Con gái đi theo chồng thì chồng tôi không ngăn được. Chỉ có con trai lấy vợ thì bắt buộc phải về sống cùng chúng tôi. Con trai tôi đương nhiên không muốn nhưng vì chồng tôi có quyền có thế nên nó cũng không thể cãi lời.

Tôi đã 47 tuổi, kết hôn đã 25 năm. Tôi với chồng có một con trai và một con gái. Con gái tôi theo chồng sống xa nhà. Ai nhìn vào gia đình tôi cũng ngưỡng mộ cho tằng tôi hạnh phúc sung túc. Chỉ có tôi là người trong cuộc nếm trái đắng.

Chồng tôi là sếp, ra ngoài hô mưa gọi gió, ai cũng nể trọng cúi đầu. Nhưng không ai biết ông ấy là người chồng tệ bạc với vợ con, gia trưởng làm khổ người thân. Dù kiếm được nhiều tiền, cho con cái đi du học, nhưng chồng tôi có tính tình rất tệ.

Tôi làm vợ bao nhiêu năm nhưng chỉ được chồng coi như một người giúp việc, luôn phải làm theo lời ông ấy. Trong nhà, chỉ có chồng tôi được lên tiếng, không ai được cãi ông ấy. Đến cả giờ giấc ăn cơm, đi ngủ thì chúng tôi cũng phải nghe theo chồng. Khi con tôi còn nhỏ, nếu làm gì trái lời bố thì cả tôi và con đều phải chịu cảnh đòn roi.

Đến khi trưởng thành, hai con của tôi chẳng đứa muốn về nhà. Con gái đi theo chồng thì chồng tôi không ngăn được. Chỉ có con trai lấy vợ thì bắt buộc phải về sống cùng chúng tôi. Con trai tôi đương nhiên không muốn nhưng vì chồng tôi có quyền có thế nên nó cũng không thể cãi lời. Biết cảnh khổ khi sống với chồng, tôi càng thương con dâu hơn.

Đụng mặt con dâu trong khách sạn, mẹ chồng lén cúi mặt dúi ngay 50 triệu làm cô ngã ngửa gục ngã - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chẳng ngờ, con trai tôi qua đời sau khi lấy vợ, để lại vợ con. Tôi hết lời ủi an con dâu, cả hai nương tựa vào nhau trong căn nhà lạnh lẽo. Con dâu còn nói với tôi sẽ ở vậy nuôi com, không tái giá. Tôi thì nghĩ con dâu còn trẻ tuổi, sao phải sống một mình. Tôi khuyên nó nên hẹn hò rồi lấy chồng, tôi sẽ nuôi cháu nên người.

Đến một ngày, chồng tôi đi công tác ở tỉnh khác, con dâu về nhà ngoại. Tôi vui vẻ chuẩn bị đi gặp bạn. Vừa tới cửa khách sạn, tôi bàng hoàng đụng mặt con dâu. Người đàn ông đi cạnh nó cũng cúi đầu chào tôi.

Tôi quá bất ngờ nhưng cũng vội kéo con dâu sang một bên, móc ngay 50 triệu đưa ra. Tôi còn nói bao giờ về thì sang phòng tôi để nói chuyện. Tôi đã có nhân tình bên ngoài nhiều năm. Chúng tôi chỉ gặp nhau khi chồng đi vắng. Nếu chồng tôi biết chuyện thì tôi thê thảm.

Sau khi về nhà, con dâu nói có một mối tình cho vui, chứ không muốn kết hôn. Nó nói xài tiền của bố chồng vẫn thoải mái hơn. Tôi hiểu vì tôi và con dâu cũng giống nhau, đều không có khả năng kiếm tiền. Nếu chúng tôi ra ngoài thì chắc chắn sống trong nghèo khổ.

Nhưng điều làm tôi khổ tâm là sau ngày hôm đó, con dâu bắt đầu hăm dọa tôi để đòi tiền. Nếu không may, chuyện tôi ngoại tình bị con dâu phanh phui thì người vợ bất hạnh như tôi phải làm sao đây?

Hào hứng hẹn bồ nhí ra khách sạn, vừa đặt chân tới nơi chồng bàng hoàng gục ngã vì tin nhắn của vợ

Hào hứng hẹn bồ nhí ra khách sạn, vừa đặt chân tới nơi chồng bàng hoàng gục ngã vì tin nhắn của vợ

Đến thời gian gần đây, Hoa cảm thấy chồng lơ là chuyện chăn gối với vợ. Biết tính của chồng khá đòi hỏi trong chuyện này, nay lại ít đi hẳn nên cô liền thấy lạ. Nhưng khi Hoa thử hỏi dò chồng thì anh chỉ nói vì dạo này làm việc nhiều nên mệt mỏi, căng thẳng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Vui mừng vì vợ vô sinh tự bỏ đi, 3 năm sau gặp lại cô chồng bàng hoàng gục ngã ôm mặt xót xa

Vui mừng vì vợ vô sinh tự bỏ đi, 3 năm sau gặp lại cô chồng bàng hoàng gục ngã ôm mặt xót xa

Tâm sự 30 phút trước
Sau đêm nay, Thần Tài báo mộng tài lộc, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Sau đêm nay, Thần Tài báo mộng tài lộc, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đụng mặt con dâu trong khách sạn, mẹ chồng lén cúi mặt dúi ngay 50 triệu làm cô ngã ngửa gục ngã

Đụng mặt con dâu trong khách sạn, mẹ chồng lén cúi mặt dúi ngay 50 triệu làm cô ngã ngửa gục ngã

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Hào hứng hẹn bồ nhí ra khách sạn, vừa đặt chân tới nơi chồng bàng hoàng gục ngã vì tin nhắn của vợ

Hào hứng hẹn bồ nhí ra khách sạn, vừa đặt chân tới nơi chồng bàng hoàng gục ngã vì tin nhắn của vợ

Ngoại tình 1 giờ 17 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, 3 con giáp may mắn dưới đây chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương

Sau ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, 3 con giáp may mắn dưới đây chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Vừa ăn trọn cú tát tới tấp của cô gái lạ trên đường, tôi ngã ngửa tái mét khi phơi bày góc khuất của gia đình

Vừa ăn trọn cú tát tới tấp của cô gái lạ trên đường, tôi ngã ngửa tái mét khi phơi bày góc khuất của gia đình

Tâm sự gia đình 3 giờ 0 phút trước
Nén xót xa nhìn tình cũ lấy chồng, 4 năm sau tôi sụp đổ khi biết bí mật em đã giấu

Nén xót xa nhìn tình cũ lấy chồng, 4 năm sau tôi sụp đổ khi biết bí mật em đã giấu

Tâm sự gia đình 3 giờ 30 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, 3 con giáp tài vận hanh thông, sự nghiệp như 'cá chép hóa Rồng', vét cạn lộc lá trong thiên hạ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, 3 con giáp tài vận hanh thông, sự nghiệp như 'cá chép hóa Rồng', vét cạn lộc lá trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Vô tình hỏi chồng bạn thân một câu đơn giản, cả hai bàng hoàng gục ngã phát hiện cùng bị "cắm sừng"

Vô tình hỏi chồng bạn thân một câu đơn giản, cả hai bàng hoàng gục ngã phát hiện cùng bị "cắm sừng"

Ngoại tình 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 29/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi thứ Năm 29/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 28/10/2026, 3 con giáp LIÊN TIẾP đón nhận tin vui, vận may chồng chất, ĐỨNG TRÊN NÚI TIỀN, sự nghiệp tình duyên thuận lợi vô cùng

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 28/10/2026, 3 con giáp LIÊN TIẾP đón nhận tin vui, vận may chồng chất, ĐỨNG TRÊN NÚI TIỀN, sự nghiệp tình duyên thuận lợi vô cùng

Đúng ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng chấm bảng vàng, vận đỏ như son, LẮM CỦA NHIỀU TIỀN, đời sang trang mới, TIỀN ĐẺ RA TIỀN

Đúng ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng chấm bảng vàng, vận đỏ như son, LẮM CỦA NHIỀU TIỀN, đời sang trang mới, TIỀN ĐẺ RA TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật xé lòng đằng sau lý do chồng nhất quyết không đeo nhẫn

Sự thật xé lòng đằng sau lý do chồng nhất quyết không đeo nhẫn

Màn đáp trả đắt giá của nàng dâu khi mẹ chồng đòi đi trăng mật chung

Màn đáp trả đắt giá của nàng dâu khi mẹ chồng đòi đi trăng mật chung

Soạn lại di vật của người chồng quá cố, tôi gục ngã bàng hoàng khi vô tình lột trần chiếc email giấu kín

Soạn lại di vật của người chồng quá cố, tôi gục ngã bàng hoàng khi vô tình lột trần chiếc email giấu kín

Đang đưa vợ bầu đi sinh thì tình nhân bất ngờ phục kích ở phòng khám, cú "quay xe" của người chồng làm ai nấy rụng rời

Đang đưa vợ bầu đi sinh thì tình nhân bất ngờ phục kích ở phòng khám, cú "quay xe" của người chồng làm ai nấy rụng rời

Bỏ tiền tỷ làm đám cưới hoành tráng, đúng lúc trao nhẫn chú rể bàng hoàng khi nghe tiếng gọi phía sau

Bỏ tiền tỷ làm đám cưới hoành tráng, đúng lúc trao nhẫn chú rể bàng hoàng khi nghe tiếng gọi phía sau

Lần đầu ngủ lại phòng mẹ vợ, tôi lật tấm chiếu lên thì phát hiện vật lạ gây sốc

Lần đầu ngủ lại phòng mẹ vợ, tôi lật tấm chiếu lên thì phát hiện vật lạ gây sốc