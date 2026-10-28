Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 28/10/2026 19:45

Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần có mối nhân duyên khởi vượng, các mối quan hệ hài hòa. Dường như đi đâu hay làm gì bản mệnh cũng dễ dàng nhận được sự giúp đỡ của những người xung quanh. Đặc biệt nữ tuổi Dần có phần may mắn hơn nam tuổi Dần.

Công việc của những người làm công ăn lương tiến triển khá thuận lợi. Nếu có việc gì quan trọng thì bản mệnh có thể tiến hành luôn trong ngày này bởi vì đây là lúc có cát tinh che chở và quý nhân giúp đỡ. Quý nhân của Dần có thể là bất kỳ ai vì vậy bản mệnh hãy đối xử khéo léo với mọi người xung quanh. 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu luôn làm mọi việc một cách chỉn chu nhất có thể. Dậu có thể được cấp trên thăng chức vì nỗ lực mà bản mệnh đã có được. Đó là cách mà lãnh đạo của Dậu giữ chân nhân tài vì vậy bản mệnh có thể tự hào về mình.

Túi tiền của những người làm kinh doanh sẽ rủng rỉnh hơn trong ngày này. Nó sẽ còn gia tăng hơn nữa nếu Dần nắm bắt tốt cơ hội của mình. Ngoài ra, chuyện tình duyên trong ngày cũng rất ổn định. Người độc thân tìm được người phù hợp, hết lòng yêu thương, quan tâm mình.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ có Tam Hợp giúp đỡ nên mọi kế hoạch trong sự nghiệp đều tiến triển đều đặn đúng như dự kiến của bản mệnh. Các mối quan hệ xã hội, xã giao khởi sắc, được nhiều người sẵn sàng giúp đỡ.

Người tuổi Ngọ có cơ hội gặp được quý nhân, được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý. Điều Ngọ cần làm là tập trung vào nhiệm vụ, chớ nên làm việc theo cảm hứng nhất thời do chịu ảnh hưởng của Mộc Dục. Các mối quan hệ của bản mệnh với khách hàng, đối tác tiến triển tốt. Bản mệnh nhận được các đơn hàng hoặc các hợp đồng một cách thường xuyên và đều đặn. Nhờ vậy mà túi tiền của Ngọ lúc nào cũng rủng rỉnh.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng đầu', sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, không cầu cũng có tiền bạc đầy túi

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng đầu', sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, không cầu cũng có tiền bạc đầy túi

3 con giáp 'tiền rơi trúng đầu', sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, không cầu cũng có tiền bạc đầy túi.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn 12 con giáp tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Vui mừng vì vợ vô sinh tự bỏ đi, 3 năm sau gặp lại cô chồng bàng hoàng gục ngã ôm mặt xót xa

Vui mừng vì vợ vô sinh tự bỏ đi, 3 năm sau gặp lại cô chồng bàng hoàng gục ngã ôm mặt xót xa

Tâm sự 30 phút trước
Sau đêm nay, Thần Tài báo mộng tài lộc, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Sau đêm nay, Thần Tài báo mộng tài lộc, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đụng mặt con dâu trong khách sạn, mẹ chồng lén cúi mặt dúi ngay 50 triệu làm cô ngã ngửa gục ngã

Đụng mặt con dâu trong khách sạn, mẹ chồng lén cúi mặt dúi ngay 50 triệu làm cô ngã ngửa gục ngã

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Hào hứng hẹn bồ nhí ra khách sạn, vừa đặt chân tới nơi chồng bàng hoàng gục ngã vì tin nhắn của vợ

Hào hứng hẹn bồ nhí ra khách sạn, vừa đặt chân tới nơi chồng bàng hoàng gục ngã vì tin nhắn của vợ

Ngoại tình 1 giờ 17 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, 3 con giáp may mắn dưới đây chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương

Sau ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, 3 con giáp may mắn dưới đây chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Vừa ăn trọn cú tát tới tấp của cô gái lạ trên đường, tôi ngã ngửa tái mét khi phơi bày góc khuất của gia đình

Vừa ăn trọn cú tát tới tấp của cô gái lạ trên đường, tôi ngã ngửa tái mét khi phơi bày góc khuất của gia đình

Tâm sự gia đình 3 giờ 0 phút trước
Nén xót xa nhìn tình cũ lấy chồng, 4 năm sau tôi sụp đổ khi biết bí mật em đã giấu

Nén xót xa nhìn tình cũ lấy chồng, 4 năm sau tôi sụp đổ khi biết bí mật em đã giấu

Tâm sự gia đình 3 giờ 30 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, 3 con giáp tài vận hanh thông, sự nghiệp như 'cá chép hóa Rồng', vét cạn lộc lá trong thiên hạ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, 3 con giáp tài vận hanh thông, sự nghiệp như 'cá chép hóa Rồng', vét cạn lộc lá trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Vô tình hỏi chồng bạn thân một câu đơn giản, cả hai bàng hoàng gục ngã phát hiện cùng bị "cắm sừng"

Vô tình hỏi chồng bạn thân một câu đơn giản, cả hai bàng hoàng gục ngã phát hiện cùng bị "cắm sừng"

Ngoại tình 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 29/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi thứ Năm 29/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 28/10/2026, 3 con giáp LIÊN TIẾP đón nhận tin vui, vận may chồng chất, ĐỨNG TRÊN NÚI TIỀN, sự nghiệp tình duyên thuận lợi vô cùng

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 28/10/2026, 3 con giáp LIÊN TIẾP đón nhận tin vui, vận may chồng chất, ĐỨNG TRÊN NÚI TIỀN, sự nghiệp tình duyên thuận lợi vô cùng

Đúng ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng chấm bảng vàng, vận đỏ như son, LẮM CỦA NHIỀU TIỀN, đời sang trang mới, TIỀN ĐẺ RA TIỀN

Đúng ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng chấm bảng vàng, vận đỏ như son, LẮM CỦA NHIỀU TIỀN, đời sang trang mới, TIỀN ĐẺ RA TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Tài báo mộng tài lộc, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Sau đêm nay, Thần Tài báo mộng tài lộc, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Sau ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, 3 con giáp may mắn dưới đây chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương

Sau ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, 3 con giáp may mắn dưới đây chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, 3 con giáp tài vận hanh thông, sự nghiệp như 'cá chép hóa Rồng', vét cạn lộc lá trong thiên hạ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, 3 con giáp tài vận hanh thông, sự nghiệp như 'cá chép hóa Rồng', vét cạn lộc lá trong thiên hạ

Qua đêm nay, 3 con giáp hết áp lực đi qua, VẬN MAY KÉO ĐẾN, sự nghiệp tăng cao, cơ hội THĂNG CHỨC chỉ trong tầm tay

Qua đêm nay, 3 con giáp hết áp lực đi qua, VẬN MAY KÉO ĐẾN, sự nghiệp tăng cao, cơ hội THĂNG CHỨC chỉ trong tầm tay

Đúng ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như rồng', đổi đời dễ như trở bàn tay, vận trình phất lên trông thấy

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như rồng', đổi đời dễ như trở bàn tay, vận trình phất lên trông thấy