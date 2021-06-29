Người tình Thành Long ‘bóc mẽ’ con dâu Andi, xót thương con gái Tiểu Long Nữ bị lợi dụng

Ngày 28/6, trên trang cá nhân của mình, Ngô Ỷ Lợi đăng tải một vài tấm hình kỳ lạ cùng dòng trạng thái như đang muốn tố cáo một ai đó, đồng thời xót thương con gái Ngô Trác Lâm trở thành vật hy sinh.

Động thái mới của Ngô Ỷ Lợi như đang muốn tố cáo con dâu Andi lợi dung Ngô Trác Lâm

Nhiều năm trở lại đây, mối quan hệ giữa hai mẹ con Ngô Ỷ Lợi và Ngô Trác Lâm vẫn luôn được cho là không yên ấm, liên tục gây ồn ào và được truyền thông chú ý. Sau khi Ngô Trác Lâm và người tình đồng giới Andi kết hôn, con gái Thành Long mong muốn Ngô Ỷ Lợi chấp nhận “vợ” mình nhưng Ngô Ỷ Lợi không cho Andi vào nhà. Vì chuyện này Ngô Trác Lâm vô cùng tức giận nên đã cùng Andi bỏ nhà ra đi.