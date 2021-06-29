Người tình Thành Long ‘bóc mẽ’ con dâu Andi, xót thương con gái Tiểu Long Nữ bị lợi dụng

Sao quốc tế 29/06/2021 07:25

Những động thái mới nhất trên trang cá nhân của người tình Thành Long - Ngô Ỷ Lợi nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Hoa ngữ.

Ngày 28/6, trên trang cá nhân của mình, Ngô Ỷ Lợi đăng tải một vài tấm hình kỳ lạ cùng dòng trạng thái như đang muốn tố cáo một ai đó, đồng thời xót thương con gái Ngô Trác Lâm trở thành vật hy sinh.

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 Động thái mới của Ngô Ỷ Lợi như đang muốn tố cáo con dâu Andi lợi dung Ngô Trác Lâm

Nhiều năm trở lại đây, mối quan hệ giữa hai mẹ con Ngô Ỷ Lợi và Ngô Trác Lâm vẫn luôn được cho là không yên ấm, liên tục gây ồn ào và được truyền thông chú ý. Sau khi Ngô Trác Lâm và người tình đồng giới Andi kết hôn, con gái Thành Long mong muốn Ngô Ỷ Lợi chấp nhận “vợ” mình nhưng Ngô Ỷ Lợi không cho Andi vào nhà. Vì chuyện này Ngô Trác Lâm vô cùng tức giận nên đã cùng Andi bỏ nhà ra đi.

Thương con gái, hàng tháng Ngô ỷ Lợi cho Ngô Trác Lâm tiền tiêu vặt, nếu như một mình Ngô Trác Lâm, số tiền này có thể duy trì được sinh hoạt hàng ngày. Vậy nhưng nuôi thêm một người nữa thì vô cùng khó khăn. Thời gian trước, Ngô Ỷ Lợi tham gia trả lời phỏng vấn nhưng không tiết lộ thông tin gì của Ngô Trác Lâm, cô chỉ nói rằng con gái và Andi đang sống ở Canada.

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 Từ khi Ngô Trác Lâm quen biết Andi, mối quan hệ giữa Tiểu Long Nữ và mẹ ngày càng căng thẳng

Tháng 11 năm ngoái, Ngô Trác Lâm đón sinh nhật tuổi 21, Ngô Ỷ Lợi gửi lời chúc mừng tới con gái nhưng Ngô Trác Lâm không trả lời khiến người tình Thành Long vô cùng khó xử. Ngày 28/6, Ngô Ỷ Lợi bất ngờ đăng một số tấm hình vô cùng kỳ lạ, đó là hình của Andi nhưng không tiện công khai. Người tình Thành Long như đang muốn tố cáo Andi lợi dụng Ngô Trác Lâm và xót thương con gái mình trở thành vật hy sinh.

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 Người tình Thành Long xót thương con gái trở thành vật hy sinh và bị người khác lợi dụng

Mặc dù có thời gian hẹn hò với Thành Long và sinh cho nam tài tử này một cô con gái nhưng Thành Long chưa bao giờ thừa nhận sự tồn tại của Ngô Trác Lâm. Hơn 20 năm qua, cuộc sống và những ồn ào xung quanh Ngô Ỷ Lợi và Ngô Trác Lâm vẫn luôn là đề tài béo bở để truyền thông Hoa ngữ khai thác.

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Từ khóa:   Người tình Thành Long Ngô Trác Lâm Tiểu Long Nữ

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