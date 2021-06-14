Tô Hữu Bằng chính thức lên tiếng sau thông tin bí mật kết hôn với người quản lý từ 10 năm trước

Ngày 13/6, truyền thông Hong Kong đăng tải thông tin Tô Hữu Bằng đã bí mật kết hôn từ 10 năm trước. Người phụ nữ luôn được Ngũ A Ca bảo vệ đó chính là người quản lý của anh Amy. Không chỉ vậy, truyền thông Hong Kong còn đăng một số hình ảnh khá tình tứ của Tô Hữu Bằng và Amy khiến nhiều người tin rằng nam tài tử nổi tiếng thực sự đã kết hôn.

Truyền thông Hong Kong cho biết Tô Hữu Bằng và người quản lý Amy đã bí mật kết hôn từ 10 năm trước

Những hình ảnh tình cảm giữa Tô Hữu Bằng và Amy cũng được đăng tải

Nam tài tử nổi tiếng không muốn công khai mối quan hệ là vì bảo vệ Amy

Nguồn tin này cũng cho hay, Tô Hữu Bằng không muốn công khai mối quan hệ của mình và Amy và vì muốn bảo vệ vợ. Vậy nhưng Triệu Vy và Lâm Tâm Như đều biết chuyện này, thậm chí Lâm Tâm Như còn gọi Amy là chị dâu. Thông tin này khiến cộng đồng mạng Hoa ngữ dậy sóng bởi vì từ trước đến nay, Tô Hữu Bằng được biết đến là vẫn đang độc thân.