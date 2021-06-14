Tô Hữu Bằng chính thức lên tiếng sau thông tin bí mật kết hôn với người quản lý từ 10 năm trước

Trước những thông tin mà truyền thông Hong Kong đăng tải, phía Tô Hữu Bằng đã có động thái mới nhất của mình.
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Ngày 13/6, truyền thông Hong Kong đăng tải thông tin Tô Hữu Bằng đã bí mật kết hôn từ 10 năm trước. Người phụ nữ luôn được Ngũ A Ca bảo vệ đó chính là người quản lý của anh Amy. Không chỉ vậy, truyền thông Hong Kong còn đăng một số hình ảnh khá tình tứ của Tô Hữu Bằng và Amy khiến nhiều người tin rằng nam tài tử nổi tiếng thực sự đã kết hôn.
Nguồn tin này cũng cho hay, Tô Hữu Bằng không muốn công khai mối quan hệ của mình và Amy và vì muốn bảo vệ vợ. Vậy nhưng Triệu Vy và Lâm Tâm Như đều biết chuyện này, thậm chí Lâm Tâm Như còn gọi Amy là chị dâu. Thông tin này khiến cộng đồng mạng Hoa ngữ dậy sóng bởi vì từ trước đến nay, Tô Hữu Bằng được biết đến là vẫn đang độc thân.
Trước những thông tin này, phía Tô Hữu Bằng đã có những động thái đầu tiên. Phía nam tài tử Hoàn Châu Cách Cách đăng tải trên Weibo với nội dung: “Là giả, không có chuyện bí mật kết hôn. Ăn “dưa” giả không bằng ăn bánh ú. Chúc mọi người Tết Đoan ngọ vui vẻ”.
Mặc dù Tô Hữu Bằng đã nhanh chóng phủ nhận chuyện bí mật kết hôn nhưng phía nam tài tử cũng không nói rõ việc mình và trợ lý Amy có hẹn hò hay không. Câu trả lời này của Ngũ A Ca khiến nhiều người tò mò và nảy sinh đồn đoán. Theo Sohu, năm nay Amy 42 tuổi, ít hơn Tô Hữu Bằng 5 tuổi, Amy là người quản lý của Tô Hữu Bằng trong suốt 15 năm.