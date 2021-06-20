Phía Thành Long chính thức lên tiếng sau tin đồn ly hôn ở tuổi 67

Sau những tin đồn ly hôn ở tuổi 67 những ngày qua, phía nam diễn viên gạo cội Thành Long đã chính thức lên tiếng.

Vào ngày 19/6, thông tin nam diễn viên Thành Long rời khỏi hai công ty của Lâm Phụng Kiều được đăng tải và nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung. Nhiều cư dân mạng đồn đoán, phải chăng đây là dấu hiệu cho thấy cuộc hôn nhân hơn 30 năm của cặp đôi nổi tiếng Thành Long và Lâm Phụng Kiều đã kết thúc.

Vượt qua rất nhiều sóng gió, cuộc hôn nhân của Thành Long và Lâm Phụng Kiều vẫn bền vững sau hơn 30 năn kết hôn

Theo Sohu, trước những đồn đoán của truyền thông, cuối ngày 19/6, đại diện phía Thành Long đã chính thức phản hồi với truyền thông Đài Loan rằng mối quan hệ giữa Thành Long và Lâm Phụng Kiều vẫn rất tốt, không có chuyện ly hôn. Việc Thành Long rút lui khỏi công ty của Lâm Phụng Kiều là do điều chỉnh nội bộ trong công việc.

Năm 1981, được Tần Tường Lâm giới thiệu, Thành Long và Lâm Phụng Kiều quen biết và chính thức hẹn hò. Đến năm 1982, cặp đôi nổi tiếng bí mật kết hôn tại Mỹ, cùng năm đó Lâm Phụng Kiều hạ sinh cho Thành Long cậu con trai Phòng Tổ Danh.

Những hình ảnh mới nhất của Thành Long khi tham gia một sự kiện mới đây được truyền thông ghi lại

Dù rằng sau đó Lâm Phụng Kiều đã rút lui khỏi làng giải trí để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình nhưng nam diễn viên nổi tiếng vẫn liên tục vướng tin đồn ngoại tình với các diễn viên trẻ đẹp. Thành Long và Ngô Ỷ Lợi đã từng hẹn hò và người đẹp này đã sinh cho nam diễn viên nổi tiếng một cô con gái. Vậy nhưng Thành Long chưa một lần thừa nhận sự tồn tại của “Tiểu Long Nữ”. Đến thời điểm hiện tại, những ồn ào liên quan đến mẹ con Ngô Ỷ Lợi đều được truyền thông gắn liền với Thành long.

Những người đẹp bị Thành Long gây tổn thương, Ngô Ỷ Lợi không phải người thảm nhất Nổi tiếng trong sự nghiệp nhưng đời tư trăng hoa của Thành Long cũng khiến nhiều người đẹp lao đao.

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