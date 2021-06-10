Choáng váng với nhan sắc của dàn ‘mỹ nhân’ tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2021

Từ trước đến nay, cuộc thi Hoa hậu Hong Kong luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Hoa ngữ, vậy nhưng nhan sắc của dàn thí sinh năm nay lại khiến nhiều người thất vọng.

Nhiều thập niên trở lại đây, cuộc thi Hoa hậu Hong Kong luôn được đánh giá là “bàn đạp danh giá” cho các mỹ nhân Hoa ngữ có tài và có nhan sắc. Rất nhiều “tường thành nhan sắc” của xứ Cảng Thơm đều có chung xuất phát điểm đó chính là cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. Trong số các mỹ nhân ấy không thể không nói tới những mỹ nhân đình đám như: Trương Mạn Ngọc, Lý Gia Hân, Trần Pháp Dung, Viên Vịnh Nghi, Quách Ái Minh, Thái Thiếu Phân, Xa Thi Mạn, Quách Thiện Ni, Từ Tử San… Mỗi năm được tổ chức, cuộc thi này đều nhận được sự chú ý đặc biệt của truyền thông Hoa ngữ.

Cuộc thi tuyển chọn Hoa hậu Hong Kong năm 2021 chính thức bắt đầu

Dù được truyền thông đặc biệt chú ý nhưng nhan sắc của dàn thí sinh năm nay khiến nhiều người thất vọng

Từ trước đến nay, cuộc thi Hoa hậu Hong Kong vẫn được xem là cuộc thi tuyển chọn nhan sắc uy tín hàng đầu của khu vực

Những cái tên đình đám của làng giải trí xứ Cảng Thơm đều có xuất phát điểm từ cuộc thi này

Vậy nhưng vài năm trở lại đây chất lượng thí sinh tham gia cuộc thi không được đánh giá cao

Cộng đồng mạng so sánh nhan sắc của những thí sinh này với dàn mỹ nhân xinh đẹp nhiều năm trước của cuộc thi Hoa hậu Hong Kong

Không chỉ chất lượng thí sinh, khâu tổ chức của cuộc thi Hoa hậu Hong Kong những năm gần đây cũng nhận rất nhiều phàn nàn từ khán giả

Từng được biết đến là cuộc thi nhan sắc uy tín hàng đầu châu Á nhưng giờ đây Hoa hậu Hong Kong đang dần đánh mất vị thế của mình

Nhan sắc của dàn thí sinh năm nay khiến những người quan tâm đến cuộc thi này vô cùng thất vọng

Ngày 10/6, vòng tuyển chọn đầu tiên của cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 2021 chính thức bắt đầu. Vậy nhưng nhan sắc của dàn thí sinh năm nay khiến nhiều người lắc đầu. Từng được xem là một trong những cuộc thi tuyển chọn người đẹp hàng đầu châu Á nhưng nhan sắc của các thí sinh tham gia Hoa hậu Hong Kong những năm gần đầy đều không được đánh giá cao. Thậm chí có rất nhiều ý kiến chê bai nhan sắc của thí sinh cũng như cách thức tổ chức cuộc thi của ban tổ chức.

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