Vì 5 đứa trẻ bị chết cóng mà một người bạn của nữ diễn viên Triệu Vy đã tuyên bố mãi mãi rời xa làng giải trí Hoa ngữ.

Nói đến những nghệ sĩ làm từ thiện nổi tiếng nhất làng giải trí Hoa ngữ có thể nhắc tới Cổ Thiên Lạc và Hàn Hồng. Cả hai nghệ sĩ này đều khiến đồng nghiệp nể phục vì thành tích trong công tác thiện nguyện nhiều năm qua của mình. Vậy nhưng ít ai biết đến một nữ diễn viên từng là mỹ nhân của làng giải trí Hoa ngữ, có thời điểm còn nổi tiếng hơn cả Triệu Vy cũng âm thầm làm các công tác thiện nguyện. Người bạn học của nữ diễn viên Triệu Vy từng vì cái chết của 5 em nhỏ mà tuyên bố mãi mãi rút lui khỏi làng giải trí, chuyên tâm làm các công tác thiện nguyện. Khổng Duy, Triệu Vy, Huỳnh Hiểu Minh và Trần Khôn là bạn học cùng lớp Nữ diễn viên này chính là Khổng Duy, có lẽ nhiều người khá lạ lẫm với cái tên này. Vậy nhưng khi mới tham gia showbiz, Khổng Duy là cái tên rất được các đạo diễn yêu mến. Không chỉ diễn xuất giỏi, Khổng Duy còn là bạn cùng lớp của Triệu Vy, Huỳnh Hiểu Minh, Trần Khôn. Sau khi tốt nghiệp, sự nghiệp của Khổng Duy thuận lợi hơn các bạn học cùng lớp, có nhiều thời điểm Khổng Duy còn nổi tiếng hơn cả Triệu Vy.

Khổng Duy từ bỏ sự nghiệp diễn xuất để đi làm từ thiện sau cái chết của 5 em nhỏ Vậy nhưng khi đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, một sự việc xảy ra đã khiến Khổng Duy thay đổi quyết định, mãi mãi rút lui khỏi làng giải trí. Năm 2004, có 5 em nhỏ bị chết rét ở trên đường, cả 5 đứa bé đều là trẻ mồ côi. Do suốt ngày đi lang thang nên 5 em bé đã họp lại nhóm lửa giữ ấm giữa mùa đông giá rét. Chính điều này đã khiến cả 5 em bị ngộ độc cacbon monoxit và qua đời. Khổng Duy hăng say làm từ thiện nhưng chưa bao giờ khoe khoang những việc mình đã làm Sự việc này ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của Khổng Duy, chính vì vậy cô đã quyết định rời khỏi làng giải trí để tập trung cho các công tác thiện nguyện. Khổng Duy hy vọng mình có thể giúp đỡ những trẻ em đang gặp khó khăn, từ đó làm từ thiện là công việc chính của Khổng Duy. Bạn học cùng lớp của Triệu Vy sử dụng các mối quan hệ cá nhân và số tiền tích lũy của mình để thành lập quỹ từ thiện. Để có thể giúp đỡ được nhiều em nhỏ hơn, Khổng Duy đã đi đến những vùng quê nghèo khó nhất để cung cấp những nhu yếu phẩm thiết yếu cho những đứa trẻ cần sự giúp đỡ.

Nhiều năm làm từ thiện, Khổng Duy đã giúp đỡ cuộc sống của hơn 3.000 em nhỏ ở miền núi Trong những năm qua, Khổng Duy đã xây dựng được 12 trường học và giúp đỡ hơn 3.000 trẻ em miền núi, cô rất vui vì có thể giúp đỡ người khác. Mặc dù làm thiện nguyện nhiều năm nhưng Khổng Duy chưa bao giờ chủ động tuyên truyền những việc mình đã làm được. Những đứa trẻ nhận được sự giúp đỡ của Khổng Duy đều gọi cô là “Mẹ Khổng”, cô vô cùng hạnh phúc vì điều này. Khổng Duy cho biết, cô không bao giờ hối hận về quyết định rời khỏi làng giải trí để đi làm từ thiện của mình.

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