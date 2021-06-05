Mỹ nhân Vườn Sao Băng Từ Hy Viên thẳng thừng thừa nhận ly hôn trong khi chồng và người nhà một mực phủ nhận

Đứng trước tin đồn ly hôn, trong khi chồng và mẹ chồng đi đường vòng, mỹ nhân Vườn Sao Băng lại khiến neitzen sốc với phát ngôn của mình.
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Ngày hôm nay, làng giải trí Hoa ngữ xôn xao trước thông tin Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi đã chính thức ly hôn. Đứng trước những tin đồn này, mẹ của Từ Hy Viên cho biết, con gái mình chỉ nói trong lúc tức giận, trong khi đó đại diện của Từ Hy Viên nói rằng hai vợ chồng chỉ cãi nhau mà thôi, không có chuyện gì cả.
Ngoài ra, ông xã của Từ Hy Viên cũng đăng đàn phủ nhận tin đồn ly hôn trên trang cá nhân rằng: “Chỉ vì lo lắng cho gia đình và những người thân mà ngày hôm qua tôi đã nói những điều không hay”. Những hành động này khiến fan hâm mộ yên tâm phần nào, có thể vợ chồng Từ Hy Viên chỉ cãi vã mà thôi, chưa đến mức ly hôn như tin đồn được đăng tải.
Vậy nhưng truyền thông Đài Loan lại cho hay, sau khi có tin đồn Từ Hy Viên và chồng ly hôn, nhà sản xuất bộ phim Vườn Sao Băng Sài Trí Bình đã liên hệ với Đại S để hỏi thăm tình hình. Chẳng thể ngờ mỹ nhân Vườn Sao Băng lại không vòng vo mà thẳng thừng thừa nhận rằng: “Là thật đó nhưng tôi vẫn rất ổn”. Qua đây có thể thấy, chuyện ly hôn không phải Từ Hy Viên nói ra trong lúc tức giận mà đó là sự thật.
Khi được phỏng vấn, Sài Trí Bình cũng cho biết thêm, đối với mình Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi đều là những người thẳng tính. Với tính cách của Đại S, cô không dễ dàng nói ra hai từ ly hôn, một khi đã nói ra thì có thể cô không chịu nổi nữa. Ngoài ra, Sài Trí Bình cũng nói rằng, Uông Tiểu Phi cũng là một người đàn ông rất yêu gia đình của mình.