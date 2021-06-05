Mỹ nhân Vườn Sao Băng Từ Hy Viên thẳng thừng thừa nhận ly hôn trong khi chồng và người nhà một mực phủ nhận

Ngày hôm nay, làng giải trí Hoa ngữ xôn xao trước thông tin Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi đã chính thức ly hôn. Đứng trước những tin đồn này, mẹ của Từ Hy Viên cho biết, con gái mình chỉ nói trong lúc tức giận, trong khi đó đại diện của Từ Hy Viên nói rằng hai vợ chồng chỉ cãi nhau mà thôi, không có chuyện gì cả.

Sau khi gặp nhau không lâu, Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi đã vội vàng tiến tới hôn nhân

Từ Hy Viên toàn tâm toàn ý lo cho gia đình sau khi kết hôn với Uông Tiểu Phi

Ngoài ra, ông xã của Từ Hy Viên cũng đăng đàn phủ nhận tin đồn ly hôn trên trang cá nhân rằng: “Chỉ vì lo lắng cho gia đình và những người thân mà ngày hôm qua tôi đã nói những điều không hay”. Những hành động này khiến fan hâm mộ yên tâm phần nào, có thể vợ chồng Từ Hy Viên chỉ cãi vã mà thôi, chưa đến mức ly hôn như tin đồn được đăng tải.