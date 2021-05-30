Cận cảnh chiếc quan tài bằng gỗ quý trị giá hơn 23 tỷ đồng, 8 người khiêng vẫn nặng của vua sòng bài Hà Hồng Sân

Sao quốc tế 30/05/2021 17:34

Dù đã qua đời hơn một năm nhưng ngày 30/5/2021 linh cữu vua sòng bài Hà Hồng Sân mới được an táng.

Vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân qua đời vào ngày 26/5/2020, tang lễ của ông được tổ chức vào ngày 10/7 cùng năm nhưng sau khi tang lễ diễn ra, quan tài của vua sòng bài vẫn chưa được chôn cất. Đến ngày 30/5/2021 lễ an táng ông trùm họ Hà mới chính thức diễn ra tại nghĩa trang Chiêu Viễn.

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 Một năm sau khi qua đời, lễ an táng vua sòng bài Hà Hồng Sân diễn ra vào ngày 30/5/2021
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 Lễ an táng của ông trùm sòng bài Macau nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Hoa ngữ

Nghĩa trang Chiêu Viễn là một nơi khá đắt đỏ, gia đình họ Hà đều được chôn cất ở đây. Theo tiết lộ chi phí cho lễ an táng tại đây tốn khoảng 1 triệu đô la Hong Kong (tương đương khoảng 3 tỷ đồng). Truyền thông Hong Kong cho hay, sau khi Hà Hồng Sân qua đời một năm mới an táng là vì đợi “ngày tốt”.

Sau 11 giờ sáng ngày 30/5/2021, quan tài của vua sòng bài Hà Hồng Sân được đưa sang xe tang và vận chuyển đến nghĩa trang Chiêu Viễn. Có ít nhất 50 nhân viên bảo vệ canh gác hiện trường, các biện pháp bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt.

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 Rất nhiều người tham gia khiêng quan tài của ông trùm sòng bài ra xe tang
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 Chiếc quan tài của Hà Hồng Sân được cho là làm từ gỗ rất quý, có giá trị khoảng 23 tỷ đồng
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 8 người khiêng quan tài nhưng có vẻ như trọng lượng của nó quá nặng

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 Các con trai của ông Hà đều có mặt trong lễ an táng bố

Sohu tiết lộ, chiếc quan tài của Hà Hồng Sân được là từ một loại gỗ quý, giá trị vào khoảng 8 triệu đô la Hong Kong (khoảng 23 tỷ đồng) nên nặng hơn các quan tài bình thường rất nhiều. Tổng cộng có 8 người đàn ông tham gia khiêng quan tài nhưng dường như quan tài khá nặng nên khá khó khăn trong việc di chuyển.

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 Quãng đường di chuyển chỉ khoảng 200 mét nhưng những người khiêng quan tài phải mất 10 phút mới di chuyển xong

Lễ an táng của vua sòng bạc Hà Hồng Sân nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Hoa ngữ. Các con cùng các bà vợ của ông Hà đều tham gia lễ an táng này.

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