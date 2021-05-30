Vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân qua đời vào ngày 26/5/2020, tang lễ của ông được tổ chức vào ngày 10/7 cùng năm nhưng sau khi tang lễ diễn ra, quan tài của vua sòng bài vẫn chưa được chôn cất. Đến ngày 30/5/2021 lễ an táng ông trùm họ Hà mới chính thức diễn ra tại nghĩa trang Chiêu Viễn.

Một năm sau khi qua đời, lễ an táng vua sòng bài Hà Hồng Sân diễn ra vào ngày 30/5/2021

Lễ an táng của ông trùm sòng bài Macau nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Hoa ngữ

Nghĩa trang Chiêu Viễn là một nơi khá đắt đỏ, gia đình họ Hà đều được chôn cất ở đây. Theo tiết lộ chi phí cho lễ an táng tại đây tốn khoảng 1 triệu đô la Hong Kong (tương đương khoảng 3 tỷ đồng). Truyền thông Hong Kong cho hay, sau khi Hà Hồng Sân qua đời một năm mới an táng là vì đợi “ngày tốt”.