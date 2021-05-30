Dù đã qua đời hơn một năm nhưng ngày 30/5/2021 linh cữu vua sòng bài Hà Hồng Sân mới được an táng.
- Mối quan hệ giữa Dương Mịch và Ngụy Đại Huân đã kết thúc! Lý do tình trẻ chẳng thể níu giữ được trái tim mỹ nhân hàng đầu Cbiz
- Cuộc sống 10 năm không ăn tối, đồ dầu mỡ và thức ăn nhanh, 15 năm đeo khẩu trang của Nhĩ Khang Châu Kiệt
Vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân qua đời vào ngày 26/5/2020, tang lễ của ông được tổ chức vào ngày 10/7 cùng năm nhưng sau khi tang lễ diễn ra, quan tài của vua sòng bài vẫn chưa được chôn cất. Đến ngày 30/5/2021 lễ an táng ông trùm họ Hà mới chính thức diễn ra tại nghĩa trang Chiêu Viễn.
Nghĩa trang Chiêu Viễn là một nơi khá đắt đỏ, gia đình họ Hà đều được chôn cất ở đây. Theo tiết lộ chi phí cho lễ an táng tại đây tốn khoảng 1 triệu đô la Hong Kong (tương đương khoảng 3 tỷ đồng). Truyền thông Hong Kong cho hay, sau khi Hà Hồng Sân qua đời một năm mới an táng là vì đợi “ngày tốt”.
Sau 11 giờ sáng ngày 30/5/2021, quan tài của vua sòng bài Hà Hồng Sân được đưa sang xe tang và vận chuyển đến nghĩa trang Chiêu Viễn. Có ít nhất 50 nhân viên bảo vệ canh gác hiện trường, các biện pháp bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt.
Sohu tiết lộ, chiếc quan tài của Hà Hồng Sân được là từ một loại gỗ quý, giá trị vào khoảng 8 triệu đô la Hong Kong (khoảng 23 tỷ đồng) nên nặng hơn các quan tài bình thường rất nhiều. Tổng cộng có 8 người đàn ông tham gia khiêng quan tài nhưng dường như quan tài khá nặng nên khá khó khăn trong việc di chuyển.
Lễ an táng của vua sòng bạc Hà Hồng Sân nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Hoa ngữ. Các con cùng các bà vợ của ông Hà đều tham gia lễ an táng này.