Hôn nhân của dàn diễn viên Cung Tỏa Tâm Ngọc sau 10 năm bộ phim phát sóng

Cung Tỏa Tâm Ngọc của Vu Chính từng làm mưa làm gió trên thị trường phim ảnh Hoa ngữ một thời gian dài và cũng giúp rất nhiều ngôi sao nổi tiếng.

Vu Chính vẫn luôn được ví von là “biên kịch vàng” của làng giải trí Hoa ngữ. Sau thành công của Mỹ Nhân Tâm Kế, Vu Chính tiếp tục đầu tư quay Cung Tỏa Tâm Ngọc và mang về thành công ngoài mong đợi. Ngoài rating cao ngất ngưởng, dàn diễn viên trong phim như Dương Mịch, Phùng Thiệu Phong, Đồng Lệ Á… đều vụt sáng sau thành công của bộ phim này. Vu Chính vẫn luôn được mệnh danh là 'biên kịch vàng' của giới giải trí Hoa ngữ Cung Tỏa Tâm Ngọc là một trong những bộ phim thành công nhất của Vu Chính Sau 10 năm bộ phim Cung Tỏa Tâm Ngọc phát sóng, các diễn viên chính đều gặt hái được những thành công nhất định trên con đường sự nghiệp. Nhưng chuyện tình cảm ít ai ngờ rằng cả Dương Mịch, Phùng Thiệu Phong và Đồng Lệ Á đều đã ly hôn.

Khi đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, Dương Mịch kết hôn với Lưu Khải Uy. Những tưởng sự chín chắn của nam tài tử Hong Kong sẽ giúp tình cảm của hai người bền chặt. Vậy nhưng chẳng thể ngờ rằng, cặp đôi dần dần xa cách và tuyên bố ly hôn chỉ vài năm chung sống dù đã có chung một công chúa. Sau khi ly hôn, Dương Mịch vẫn quay cuồng với công việc, cô vẫn luôn là cái tên đình đám hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Sau 10 năm Cung Tỏa Tâm Ngọc phát sóng, nữ chính Dương Mịch đã ly hôn với chồng cũ Lưu Khải Uy Phùng Thiệu Phong từng đóng cặp với Dương Mịch trong Cung Tỏa Tâm Ngọc. Sau khi bộ phim này phát sóng có tin đồn rằng Dương Mịch và Phùng Thiệu Phong hẹn hò nhưng cặp đôi chưa một lần lên tiếng thừa nhận. Sau đó nam tài tử họ Phùng chính thức tuyên bố hẹn hò với Nghê Ni, cuộc tình này chỉ kéo dài được 3 năm.

Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh nên duyên sau khi hợp tác trong vài dự án phim ảnh. Khi đó, dù có nhiều tin đồn cặp đôi hẹn hò nhưng phải đợi đến ngày sinh nhật Triệu Lệ Dĩnh, cặp đôi mới xác nhận đã đăng ký kết hôn. Sau đó nửa năm, Triệu Lệ Dĩnh hạ sinh cho Phùng Thiệu Phong một cậu quý tử. Vậy nhưng cuối tháng 4 vừa qua, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong lại chính thức tuyên bố ly hôn khiến cộng đồng mạng xứ Trung dậy sóng. Phùng Thiệu Phong cũng mới tuyên bố ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh sau gần 3 năm chung sống Nhờ nhan sắc và tài năng của mình, mỹ nhân Tân Cương Đồng Lệ Á cũng nổi lên nhanh chóng sau thành công của Cung Tỏa Tâm Ngọc. Sau đó Đồng Lệ Á và Trần Tư Thành hẹn hò rồi đi đến kết hôn. Những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười với mỹ nhân Tân Cương thì chồng cô lại liên tiếp vướng phải bê bối ngoại tình. Mỹ nhân Tân Cương Đồng Lệ Á cũng tuyên bố ly hôn với Trần Tư Thành Sau nhiều lần tha thứ, vợ chồng Đồng Lệ Á vướng tin đồn ly hôn. Vậy nhưng đến ngày 20/5 cặp đôi mới xác nhận trên trang cá nhân rằng họ đã ly hôn. Nhiều fan hâm mộ của Đồng Lệ Á thấy mừng cho thần tượng khi biết được thông tin này.

Một đêm trước khi tuyên bố ly hôn, mỹ nhân Tân Cương bị phát hiện đi chơi cùng 3 soái ca giữa lúc đêm khuya Bên cạnh thông tin Đồng Lệ Á và Trần Tư Thành tuyên bố ly hôn, đời tư của cặp đôi này cũng là chủ đề để truyền thông Hoa ngữ đặc biệt khai thác.

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