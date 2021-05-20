Hôn nhân của dàn diễn viên Cung Tỏa Tâm Ngọc sau 10 năm bộ phim phát sóng

Sao quốc tế 20/05/2021 15:41

Cung Tỏa Tâm Ngọc của Vu Chính từng làm mưa làm gió trên thị trường phim ảnh Hoa ngữ một thời gian dài và cũng giúp rất nhiều ngôi sao nổi tiếng.

Vu Chính vẫn luôn được ví von là “biên kịch vàng” của làng giải trí Hoa ngữ. Sau thành công của Mỹ Nhân Tâm Kế, Vu Chính tiếp tục đầu tư quay Cung Tỏa Tâm Ngọc và mang về thành công ngoài mong đợi. Ngoài rating cao ngất ngưởng, dàn diễn viên trong phim như Dương Mịch, Phùng Thiệu Phong, Đồng Lệ Á… đều vụt sáng sau thành công của bộ phim này.

cung toa tam ngoc 1
 Vu Chính vẫn luôn được mệnh danh là 'biên kịch vàng' của giới giải trí Hoa ngữ
cung toa tam ngoc 2
 Cung Tỏa Tâm Ngọc là một trong những bộ phim thành công nhất của Vu Chính

Sau 10 năm bộ phim Cung Tỏa Tâm Ngọc phát sóng, các diễn viên chính đều gặt hái được những thành công nhất định trên con đường sự nghiệp. Nhưng chuyện tình cảm ít ai ngờ rằng cả Dương Mịch, Phùng Thiệu Phong và Đồng Lệ Á đều đã ly hôn.

Khi đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, Dương Mịch kết hôn với Lưu Khải Uy. Những tưởng sự chín chắn của nam tài tử Hong Kong sẽ giúp tình cảm của hai người bền chặt. Vậy nhưng chẳng thể ngờ rằng, cặp đôi dần dần xa cách và tuyên bố ly hôn chỉ vài năm chung sống dù đã có chung một công chúa. Sau khi ly hôn, Dương Mịch vẫn quay cuồng với công việc, cô vẫn luôn là cái tên đình đám hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ.

cung toa tam ngoc 3
 Sau 10 năm Cung Tỏa Tâm Ngọc phát sóng, nữ chính Dương Mịch đã ly hôn với chồng cũ Lưu Khải Uy

Phùng Thiệu Phong từng đóng cặp với Dương Mịch trong Cung Tỏa Tâm Ngọc. Sau khi bộ phim này phát sóng có tin đồn rằng Dương Mịch và Phùng Thiệu Phong hẹn hò nhưng cặp đôi chưa một lần lên tiếng thừa nhận. Sau đó nam tài tử họ Phùng chính thức tuyên bố hẹn hò với Nghê Ni, cuộc tình này chỉ kéo dài được 3 năm.

Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh nên duyên sau khi hợp tác trong vài dự án phim ảnh. Khi đó, dù có nhiều tin đồn cặp đôi hẹn hò nhưng phải đợi đến ngày sinh nhật Triệu Lệ Dĩnh, cặp đôi mới xác nhận đã đăng ký kết hôn. Sau đó nửa năm, Triệu Lệ Dĩnh hạ sinh cho Phùng Thiệu Phong một cậu quý tử. Vậy nhưng cuối tháng 4 vừa qua, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong lại chính thức tuyên bố ly hôn khiến cộng đồng mạng xứ Trung dậy sóng.

cung toa tam ngoc 4
 Phùng Thiệu Phong cũng mới tuyên bố ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh sau gần 3 năm chung sống

Nhờ nhan sắc và tài năng của mình, mỹ nhân Tân Cương Đồng Lệ Á cũng nổi lên nhanh chóng sau thành công của Cung Tỏa Tâm Ngọc. Sau đó Đồng Lệ Á và Trần Tư Thành hẹn hò rồi đi đến kết hôn. Những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười với mỹ nhân Tân Cương thì chồng cô lại liên tiếp vướng phải bê bối ngoại tình.

cung toa tam ngoc 5
 Mỹ nhân Tân Cương Đồng Lệ Á cũng tuyên bố ly hôn với Trần Tư Thành

Sau nhiều lần tha thứ, vợ chồng Đồng Lệ Á vướng tin đồn ly hôn. Vậy nhưng đến ngày 20/5 cặp đôi mới xác nhận trên trang cá nhân rằng họ đã ly hôn. Nhiều fan hâm mộ của Đồng Lệ Á thấy mừng cho thần tượng khi biết được thông tin này.

Một đêm trước khi tuyên bố ly hôn, mỹ nhân Tân Cương bị phát hiện đi chơi cùng 3 soái ca giữa lúc đêm khuya

Một đêm trước khi tuyên bố ly hôn, mỹ nhân Tân Cương bị phát hiện đi chơi cùng 3 soái ca giữa lúc đêm khuya

Bên cạnh thông tin Đồng Lệ Á và Trần Tư Thành tuyên bố ly hôn, đời tư của cặp đôi này cũng là chủ đề để truyền thông Hoa ngữ đặc biệt khai thác.

Xem thêm
Từ khóa:   Phùng Thiệu Phong Lưu Khải Uy Đồng Lệ Á

TIN LIÊN QUAN

Một đêm trước khi tuyên bố ly hôn, mỹ nhân Tân Cương bị phát hiện đi chơi cùng 3 soái ca giữa lúc đêm khuya

Một đêm trước khi tuyên bố ly hôn, mỹ nhân Tân Cương bị phát hiện đi chơi cùng 3 soái ca giữa lúc đêm khuya

Vừa dọn khỏi ‘tổ ấm’ của Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh đã sở hữu ngay biệt thự trị giá gần 300 tỷ

Vừa dọn khỏi ‘tổ ấm’ của Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh đã sở hữu ngay biệt thự trị giá gần 300 tỷ

Nhẫn nhịn suốt 3 năm cuối cùng mẹ Phùng Thiệu Phong cũng ‘vạch trần’ vấn đề lớn nhất của Triệu Lệ Dĩnh

Nhẫn nhịn suốt 3 năm cuối cùng mẹ Phùng Thiệu Phong cũng ‘vạch trần’ vấn đề lớn nhất của Triệu Lệ Dĩnh

Tình hình bệnh tình của Triệu Lệ Dĩnh khá nghiêm trọng, nguyên nhân ly hôn với chồng cũ được cho là có liên quan đến bệnh cũ của nữ diễn viên họ Triệu?

Tình hình bệnh tình của Triệu Lệ Dĩnh khá nghiêm trọng, nguyên nhân ly hôn với chồng cũ được cho là có liên quan đến bệnh cũ của nữ diễn viên họ Triệu?

Sự thật phía sau tin đồn Triệu Lệ Dĩnh ngoại tình với đạo diễn 67 tuổi khiến Phùng Thiệu Phong nhất quyết ly hôn

Sự thật phía sau tin đồn Triệu Lệ Dĩnh ngoại tình với đạo diễn 67 tuổi khiến Phùng Thiệu Phong nhất quyết ly hôn

Thù hận cỡ nào mà đến tên chồng của Đường Yên Dương Mịch cũng không muốn gọi?

Thù hận cỡ nào mà đến tên chồng của Đường Yên Dương Mịch cũng không muốn gọi?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 2 giờ 45 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào