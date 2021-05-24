Cuộc sống 10 năm không ăn tối, đồ dầu mỡ và thức ăn nhanh, 15 năm đeo khẩu trang của Nhĩ Khang Châu Kiệt

Từng nổi đình nổi đám với vai diễn Nhĩ Khang trong Hoàn Châu Cách Cách và Bao Thanh Thiên trong Tuổi Trẻ Của Bao Thanh Thiên, Châu Kiệt từng là diễn viên thực lực được yêu mến nhất làng giải trí Hoa ngữ. Vậy nhưng sau khi Lâm Tâm Như công khai trên sóng truyền hình nói về cảnh hôn với Châu Kiệt, mối quan hệ giữa cặp đôi Nhĩ Khang – Tử Vy rạn nứt. Nhiều người để ý, từ năm 2000 trở đi những bộ phim của Châu Kiệt không có cảnh hôn nữa, anh không nhận những bộ phim có cảnh hôn.

Nam diễn viên Châu Kiệt xuất hiện trong một show truyền hình mới đây

Lâm Tâm Như từng công khai trên sóng truyền hình nói về cảnh hôn với Châu Kiệt khiến tên tuổi của nam diễn viên bị ảnh hưởng nặng nề

Những ồn ào với Lâm Tâm Như ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh của nam tài tử họ Châu. Ngoài ra Châu Kiệt còn vướng tin đồn đánh người khiến anh rơi xuống vực thẳm cuộc đời. Không biết những lời đồn đó có chính xác hay không nhưng nó đã ảnh hưởng đến sự nghiệp của Châu Kiệt. Không còn tham gia diễn xuất, Châu Kiệt về trồng lúa và đã trở thành một thương nhân thành công ở tuổi 50. Từ năm 2017 đến năm 2021, Châu Kiệt không đóng phim, anh cho biết không có phim để đóng chứ không phải anh không muốn làm diễn viên.