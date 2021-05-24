Cuộc sống 10 năm không ăn tối, đồ dầu mỡ và thức ăn nhanh, 15 năm đeo khẩu trang của Nhĩ Khang Châu Kiệt

Sao quốc tế 24/05/2021 17:21

Rất hiếm khi xuất hiện trên truyền hình nhưng mới đây nam diễn viên Hoàn Châu Cách Cách Châu Kiệt đã có những trải lòng về cuộc sống của mình.

Từng nổi đình nổi đám với vai diễn Nhĩ Khang trong Hoàn Châu Cách Cách và Bao Thanh Thiên trong Tuổi Trẻ Của Bao Thanh Thiên, Châu Kiệt từng là diễn viên thực lực được yêu mến nhất làng giải trí Hoa ngữ. Vậy nhưng sau khi Lâm Tâm Như công khai trên sóng truyền hình nói về cảnh hôn với Châu Kiệt, mối quan hệ giữa cặp đôi Nhĩ Khang – Tử Vy rạn nứt. Nhiều người để ý, từ năm 2000 trở đi những bộ phim của Châu Kiệt không có cảnh hôn nữa, anh không nhận những bộ phim có cảnh hôn.

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 Nam diễn viên Châu Kiệt xuất hiện trong một show truyền hình mới đây
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 Lâm Tâm Như từng công khai trên sóng truyền hình nói về cảnh hôn với Châu Kiệt khiến tên tuổi của nam diễn viên bị ảnh hưởng nặng nề

Những ồn ào với Lâm Tâm Như ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh của nam tài tử họ Châu. Ngoài ra Châu Kiệt còn vướng tin đồn đánh người khiến anh rơi xuống vực thẳm cuộc đời. Không biết những lời đồn đó có chính xác hay không nhưng nó đã ảnh hưởng đến sự nghiệp của Châu Kiệt. Không còn tham gia diễn xuất, Châu Kiệt về trồng lúa và đã trở thành một thương nhân thành công ở tuổi 50. Từ năm 2017 đến năm 2021, Châu Kiệt không đóng phim, anh cho biết không có phim để đóng chứ không phải anh không muốn làm diễn viên.

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 Nhiều năm qua, rất hiếm khi nam diễn viên Châu Kiệt xuất hiện trên sóng truyền hình 

Mới đây khi tham gia một chương trình truyền hình, hiếm hoi lắm nam diễn viên Hoàn Châu Cách Cách mới chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình. Châu Kiệt cho biết, 15 năm qua anh đều đeo khẩu trang, đeo khẩu trang chính là một hình thức bảo vệ bản thân.

Không chỉ vậy, chàng Nhĩ Khang còn cho biết thêm, 10 năm nay anh không ăn bữa tối và không ăn đồ dầu mỡ cũng như thức ăn nhanh. Châu Kiệt cho rằng, không nhất thiết phải ăn đồ dầu mỡ và thức ăn nhanh thì cuộc sống mới vui vẻ. Ngoài ra, trước khi uống nước Châu Kiệt còn phải kiểm tra xem nước đó có ô nhiễm hay không, sau khi chất lượng nước đạt tiêu chuẩn anh mới yên tâm uống.

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 Châu Kiệt cho biết, 15 năm qua anh đều đeo khẩu trang, đây là cách bảo vệ sức khỏe cho bản thân
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 Trước khi uống nước Châu Kiệt cũng kiểm tra nước đó có ô nhiễm không, nếu đạt tiêu chuẩn anh mới uống

Dù rằng đã rất lâu không xuất hiện trên sóng truyền hình nhưng với nhiều người yêu mến Hoàn Châu Cách Cách, Nhĩ Khang của Châu Kiệt vẫn là vai diễn không ai có thể thay thế. Cuộc sống hiện tại của Châu Kiệt cũng khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ.

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Từ khóa:   Hoàn Châu Cách Cách Lâm Tâm Như Nhĩ Khang

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