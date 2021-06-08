Hình ảnh tàn tạ tuổi xế chiều của mỹ nam cổ trang đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 08/06/2021 21:50

Từng được đánh giá là mỹ nam cổ trang đẹp nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ nhưng những hình ảnh ở tuổi xế chiều của Tiêu Ân Tuấn lại khiến nhiều người xót xa.

Theo Sohu, ngày 8/6 nam diễn viên Tiểu Lý Phi Đao Tiêu Ân Tuấn đã đăng bức ảnh hiếm hoi về cuộc sống thường nhật của mình lên trang cá nhân cùng dòng trạng thái: “Làm tốt công tác công tác bảo hộ khi đi bệnh viện lấy thuốc cho mẹ, chào buổi sáng mọi người”.

tieu an tuan 1
 Hình ảnh mới nhất Tiêu Ân Tuấn cập nhật trên trang cá nhân

Trong tấm hình được đăng tải, Tiêu Ân Tuấn đeo khẩu trang và găng tay phòng hộ. Mỹ nam cổ trang của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ mặc áo phông và quần đùi khá đơn giản. Vậy nhưng thân hình gầy gò và cả vết thương dài ở chân cũng khiến nhiều fan hâm mộ suýt chút nữa không nhận ra mỹ nam đình đám một thời của Cbiz.

tieu an tuan 2
 Vết thương ở chân cùng hình ảnh tiều tụy của mỹ nam Tiểu Lý Phi Đao khiến fan hâm mộ xót xa

Những năm 1990 của thế kỷ trước, Tiêu Ân Tuấn từng gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi nhiều vai diễn. Trong đó không thể không nói tới Triển Chiêu trong bộ phim Thất Hiệp Ngũ Nghĩa. Vai diễn này đã giúp tên tuổi của Tiêu Ân Tuấn ngày một bay cao. Vậy nhưng Lý Tầm Hoan trong Tiểu Lý Phi Đao mới được đánh giá là vai diễn kinh điển trong sự nghiệp diễn xuất của Tiêu Ân Tuấn.

tieu an tuan 3
 Tiêu Ân Tuấn tạo ấn tượng với vai diễn Triển Chiêu trong Thất Hiệp Ngũ Nghĩa
tieu an tuan 4
 Vậy nhưng Tiểu Lý Phi Đao mới là đỉnh cao trong sự nghiệp của Tiêu Ân Tuấn

Dù rằng thành công trong sự nghiệp nhưng chuyện đời tư của mỹ nam cổ trang đình đám một thời lại vô cùng lận đận. Tiêu Ân Tuấn kết hôn 2 lần nhưng cả hai lần đều đã ly hôn trong ồn ào. Trong cuộc hôn nhân thứ nhất, Tiêu Ân Tuấn chấp nhận ra đi trắng tay để giành quyền nuôi con nhưng cuối cùng vợ cũ của anh lại kiện cáo và lấy mất điều mà anh mong muốn nhất. Những tưởng sau những tổn thương của cuộc hôn nhân đầu tiên, mỹ nam họ Tiêu sẽ có được hạnh phúc bên người vợ thứ hai nhưng gần đây hai người lại tuyên bố chia tay trong ồn ào sau bao nhiêu năm gắn bó.

tieu an tuan 5
Ở tuổi xế chiều mỹ nam nổi tiếng một thời có một cuộc sống khá trầm lặng, anh thường khoe hình con gái trên trang cá nhân

Giờ đây ở tuổi 53, Tiêu Ân Tuấn sống khá trầm lặng, anh không đóng phim nhiều và thỉnh thoảng đăng một vài hình ảnh cuộc sống hàng ngày trên trang cá nhân. Vậy nhưng mỗi lần xuất hiện, Tiêu Ân Tuấn đều khiến fan hâm mộ xót xa vì quá tiều tụy. Từng có tất cả trong tay nhưng ở tuổi xế chiều, mỹ nam Tiểu Lý Phi Đao lại trải qua một cuộc sống khá khó khăn.

Cuộc sống 10 năm không ăn tối, đồ dầu mỡ và thức ăn nhanh, 15 năm đeo khẩu trang của Nhĩ Khang Châu Kiệt

Cuộc sống 10 năm không ăn tối, đồ dầu mỡ và thức ăn nhanh, 15 năm đeo khẩu trang của Nhĩ Khang Châu Kiệt

Rất hiếm khi xuất hiện trên truyền hình nhưng mới đây nam diễn viên Hoàn Châu Cách Cách Châu Kiệt đã có những trải lòng về cuộc sống của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan mỹ nam cổ trang

TIN LIÊN QUAN

Cuộc sống 10 năm không ăn tối, đồ dầu mỡ và thức ăn nhanh, 15 năm đeo khẩu trang của Nhĩ Khang Châu Kiệt

Cuộc sống 10 năm không ăn tối, đồ dầu mỡ và thức ăn nhanh, 15 năm đeo khẩu trang của Nhĩ Khang Châu Kiệt

Đường tình chông gai của mỹ nam cổ trang Tiêu Ân Tuấn, trầm cảm sau khi ly hôn người vợ đầu, kết thúc chuyện tình gần 30 năm trong ồn ào với người vợ thứ hai

Đường tình chông gai của mỹ nam cổ trang Tiêu Ân Tuấn, trầm cảm sau khi ly hôn người vợ đầu, kết thúc chuyện tình gần 30 năm trong ồn ào với người vợ thứ hai

Lâm Tâm Như khoe nhan sắc không tuổi khi nhận bằng thạc sĩ ở tuổi 45

Lâm Tâm Như khoe nhan sắc không tuổi khi nhận bằng thạc sĩ ở tuổi 45

Mỹ nhân Vườn Sao Băng Từ Hy Viên thẳng thừng thừa nhận ly hôn trong khi chồng và người nhà một mực phủ nhận

Mỹ nhân Vườn Sao Băng Từ Hy Viên thẳng thừng thừa nhận ly hôn trong khi chồng và người nhà một mực phủ nhận

Cận cảnh chiếc quan tài bằng gỗ quý trị giá hơn 23 tỷ đồng, 8 người khiêng vẫn nặng của vua sòng bài Hà Hồng Sân

Cận cảnh chiếc quan tài bằng gỗ quý trị giá hơn 23 tỷ đồng, 8 người khiêng vẫn nặng của vua sòng bài Hà Hồng Sân

Cuộc sống của mỹ nhân từng nổi tiếng hơn Triệu Vy, vì 5 đứa trẻ chết cóng mà tuyên bố mãi mãi rời khỏi showbiz

Cuộc sống của mỹ nhân từng nổi tiếng hơn Triệu Vy, vì 5 đứa trẻ chết cóng mà tuyên bố mãi mãi rời khỏi showbiz

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 4 giờ 34 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 5 giờ 4 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 5 giờ 24 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 6 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ