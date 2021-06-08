Hình ảnh tàn tạ tuổi xế chiều của mỹ nam cổ trang đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ

Từng được đánh giá là mỹ nam cổ trang đẹp nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ nhưng những hình ảnh ở tuổi xế chiều của Tiêu Ân Tuấn lại khiến nhiều người xót xa.

Theo Sohu, ngày 8/6 nam diễn viên Tiểu Lý Phi Đao Tiêu Ân Tuấn đã đăng bức ảnh hiếm hoi về cuộc sống thường nhật của mình lên trang cá nhân cùng dòng trạng thái: “Làm tốt công tác công tác bảo hộ khi đi bệnh viện lấy thuốc cho mẹ, chào buổi sáng mọi người”. Hình ảnh mới nhất Tiêu Ân Tuấn cập nhật trên trang cá nhân Trong tấm hình được đăng tải, Tiêu Ân Tuấn đeo khẩu trang và găng tay phòng hộ. Mỹ nam cổ trang của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ mặc áo phông và quần đùi khá đơn giản. Vậy nhưng thân hình gầy gò và cả vết thương dài ở chân cũng khiến nhiều fan hâm mộ suýt chút nữa không nhận ra mỹ nam đình đám một thời của Cbiz.

Vết thương ở chân cùng hình ảnh tiều tụy của mỹ nam Tiểu Lý Phi Đao khiến fan hâm mộ xót xa Những năm 1990 của thế kỷ trước, Tiêu Ân Tuấn từng gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi nhiều vai diễn. Trong đó không thể không nói tới Triển Chiêu trong bộ phim Thất Hiệp Ngũ Nghĩa. Vai diễn này đã giúp tên tuổi của Tiêu Ân Tuấn ngày một bay cao. Vậy nhưng Lý Tầm Hoan trong Tiểu Lý Phi Đao mới được đánh giá là vai diễn kinh điển trong sự nghiệp diễn xuất của Tiêu Ân Tuấn. Tiêu Ân Tuấn tạo ấn tượng với vai diễn Triển Chiêu trong Thất Hiệp Ngũ Nghĩa Vậy nhưng Tiểu Lý Phi Đao mới là đỉnh cao trong sự nghiệp của Tiêu Ân Tuấn Dù rằng thành công trong sự nghiệp nhưng chuyện đời tư của mỹ nam cổ trang đình đám một thời lại vô cùng lận đận. Tiêu Ân Tuấn kết hôn 2 lần nhưng cả hai lần đều đã ly hôn trong ồn ào. Trong cuộc hôn nhân thứ nhất, Tiêu Ân Tuấn chấp nhận ra đi trắng tay để giành quyền nuôi con nhưng cuối cùng vợ cũ của anh lại kiện cáo và lấy mất điều mà anh mong muốn nhất. Những tưởng sau những tổn thương của cuộc hôn nhân đầu tiên, mỹ nam họ Tiêu sẽ có được hạnh phúc bên người vợ thứ hai nhưng gần đây hai người lại tuyên bố chia tay trong ồn ào sau bao nhiêu năm gắn bó.

Ở tuổi xế chiều mỹ nam nổi tiếng một thời có một cuộc sống khá trầm lặng, anh thường khoe hình con gái trên trang cá nhân Giờ đây ở tuổi 53, Tiêu Ân Tuấn sống khá trầm lặng, anh không đóng phim nhiều và thỉnh thoảng đăng một vài hình ảnh cuộc sống hàng ngày trên trang cá nhân. Vậy nhưng mỗi lần xuất hiện, Tiêu Ân Tuấn đều khiến fan hâm mộ xót xa vì quá tiều tụy. Từng có tất cả trong tay nhưng ở tuổi xế chiều, mỹ nam Tiểu Lý Phi Đao lại trải qua một cuộc sống khá khó khăn.

Cuộc sống 10 năm không ăn tối, đồ dầu mỡ và thức ăn nhanh, 15 năm đeo khẩu trang của Nhĩ Khang Châu Kiệt Rất hiếm khi xuất hiện trên truyền hình nhưng mới đây nam diễn viên Hoàn Châu Cách Cách Châu Kiệt đã có những trải lòng về cuộc sống của mình.

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