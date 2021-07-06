Cuộc sống cô đơn tuổi xế chiều của cô đào nóng bỏng nhất Hong Kong Chung Sở Hồng

Sao quốc tế 06/07/2021 07:00

Với những người yêu mến điện ảnh Hong Kong không ai không biết đến cô đào nóng bỏng một thời của TVB Chung Sở Hồng.

Chung Sở Hồng sinh năm 1960 trong một gia đình buôn bán nhỏ tại Hong Kong, vì cuộc sống gia đình không khá giả nên ngay từ khi còn nhỏ, Chung Sở Hồng đã vừa đi học vừa đi làm để phụ giúp kinh tế gia đình. Năm 1979, Chung Sở Hồng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong do đài TVB tổ chức và lọt vào top 4, từ đây cô chính thức bước chân vào làng giải trí xứ Cảng Thơm.

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 Chung Sở Hồng là một trong những mỹ nhân được yêu mến nhất Hong Kong

Chung Sở Hồng vẫn luôn được đánh giá là biểu tượng nhan sắc của giới điện ảnh Hong Kong, nhờ những vai diễn táo bạo của mình, mỹ nhân họ Chung được ví von là cô đào nóng bỏng nhất TVB thời bấy giờ. Cho đến hiện tại, nhiều người vẫn luôn nhắc đến cái tên Chung Sở Hồng như một phần không thể thiếu trong giai đoạn phát triển nhất của điện ảnh Hong Kong.

Mới đây, Chung Sở Hồng đăng một bức ảnh cô đi leo núi, mỹ nhân một thời đã để lộ dấu hiệu tuổi tác, làn da hơi nhăn và khuôn mặt có phần phờ phạc. Vậy nhưng, cư dân mạng lại cho rằng, Chung Sở Hồng vẫn rất đẹp, cô sống đúng với lứa tuổi của mình. Dù không sử dụng bất kỳ phần mềm chỉnh sửa nào nhưng người đẹp họ Chung vẫn toát lên vẻ quyến rũ và xinh đẹp dù đã 61 tuổi.

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 Những hình ảnh mới nhất Chung Sở Hồng đăng tải và được rất nhiều cộng đồng mạng ngợi khen
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 Châu Nhuận Phát chính là người 'truyền lửa' giúp Chung Sở Hồng đến với bộ môn leo núi

Nhiều người trong giới tiết lộ, Chung Sở Hồng yêu thích leo núi đều là nhờ Châu Nhuận Phát, một người bạn lâu năm của cô. Rất nhiều các diễn viên nổi tiếng một thời của TVB đều học theo Phát Ca leo núi để rèn luyện sức khỏe. Ngoài leo núi, những năm gần đây Chung Sở Hồng tích cực tập luyện các môn thể thao ngoài trời. Tình trạng sức khỏe của cô rất tốt, so với nhiều người cùng trang lứa, Chung Sở Hồng vẫn trẻ trung hơn rất nhiều.

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 So với những người cùng tuổi, Chung Sở Hồng vẫn rạng rỡ và trẻ trung hơn rất nhiều

Mặc dù nổi tiếng và xinh đẹp nhưng cuộc sống hôn nhân của Chung Sở Hồng lại không trọn vẹn. Khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, mỹ nhân TVB quyết định kết hôn với Chu Gia Đỉnh. Vậy nhưng sau khi kết hôn, cặp đôi lại không có con dù sống với nhau rất hạnh phúc. Đến năm 2007, chồng Chung Sở Hồng qua đời vì bạo bệnh, từ đó đến nay mỹ nhân đình đám một thời sống cảnh góa bụa suốt 14 năm.

Khi được hỏi xung quanh có người theo đuổi không và có ý định kết hôn lần nữa không? Chung Sở Hồng thẳng thắn cho biết, cô là người khá truyền thống, trong lòng cô không thể tiếp nhận một người đàn ông khác. Hơn nữa, nhiều năm như vậy cô cũng đã quen sống với sự cô đơn rồi.

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 Sau khi chồng qua đời vì bạo bệnh, Chung Sở Hồng ở vậy suốt 14 năm, cô không thể dành tình cảm cho người đàn ông khác

Nhiều người cho rằng, Chung Sở Hồng giàu lên là nhờ khối tài sản của Chu Gia Đỉnh. Vậy nhưng ít ai biết được rằng ngay từ những năm 1986 khi mới vào nghề Chung Sở Hồng đã bắt đầu đầu tư vào bất động sản. Cô liên tục mua đi bán lại và sở hữu khối tài sản lớn như hiện tại. Dù rằng sống trong cảnh góa bụa không con cái, vậy nhưng Chung Sở Hồng vẫn luôn lạc quan, bình tĩnh đối mặt với những thay đổi của cuộc sống.

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