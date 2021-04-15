Cuộc sống đáng ngưỡng mộ ở tuổi 50 của mỹ nhân TVB Lê Tư

Lê Tư sinh năm 1971 và từng là ngọc nữ hàng đầu của làng giải trí Hong Kong. Dù sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật nhưng tuổi thơ của Lê Tư là một chuỗi những tháng ngày vất vả. Bố cô mắc bệnh nên mẹ cô trở thành trụ cột chính của gia đình. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Lê Tư nghỉ học sớm phụ mẹ kiếm tiền nuôi gia đình. Và cũng chính thời điểm này Lê Tư dần dần bén duyên với nghiệp diễn và sau này trở thành một trong những ngọc nữ được yêu mến nhất của TVB.

Lê Tư từng là người đẹp được săn đón nhất của làng giải trí Hong Kong

Mỹ nhân TVB từng ghi dấu ấn với rất nhiều vai diễn, nhưng có lẽ khán giả ấn tượng nhất với vai Triệu Mẫn trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký và Ngọc Doanh trong Thâm Cung Nội Chiến của Lê Tư. Khi đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, Lê Tư bất ngờ tuyên bố giải nghệ để lo cho em trai bị tai nạn.