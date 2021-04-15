Cuộc sống đáng ngưỡng mộ ở tuổi 50 của mỹ nhân TVB Lê Tư

Sao quốc tế 15/04/2021 11:44

Những hình ảnh mới nhất Lê Tư cập nhật trên trang cá nhân cho thấy mỹ nhân TVB có cuộc sống viên mãn ở tuổi 50.

Lê Tư sinh năm 1971 và từng là ngọc nữ hàng đầu của làng giải trí Hong Kong. Dù sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật nhưng tuổi thơ của Lê Tư là một chuỗi những tháng ngày vất vả. Bố cô mắc bệnh nên mẹ cô trở thành trụ cột chính của gia đình. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Lê Tư nghỉ học sớm phụ mẹ kiếm tiền nuôi gia đình. Và cũng chính thời điểm này Lê Tư dần dần bén duyên với nghiệp diễn và sau này trở thành một trong những ngọc nữ được yêu mến nhất của TVB.

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 Lê Tư từng là người đẹp được săn đón nhất của làng giải trí Hong Kong

Mỹ nhân TVB từng ghi dấu ấn với rất nhiều vai diễn, nhưng có lẽ khán giả ấn tượng nhất với vai Triệu Mẫn trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký và Ngọc Doanh trong Thâm Cung Nội Chiến của Lê Tư. Khi đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, Lê Tư bất ngờ tuyên bố giải nghệ để lo cho em trai bị tai nạn.

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 Mỹ nhân TVB đưa bố mẹ, em trai và ba con gái đi chơi, cô chia sẻ giây phút gia đình bên nhau lên trang cá nhân

Sau đó không lâu, năm 2009 mỹ nhân TVB lên xe hoa cùng ông xã tật nguyền Mã Đình Cường. Thời điểm đó cuộc hôn nhân của Lê Tư và chồng nhận nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Nhiều người cho rằng Lê Tư ham tiền nên mới kết hôn với Mã Đình Cường. Vậy nhưng kết hôn hơn 10 năm và có với nhau 3 người con, tình cảm giữa Lê Tư và chồng vẫn như thuở ban đầu khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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 Dù đã 50 tuổi nhưng Lê Tư vẫn vô cùng trẻ trung và xinh đẹp
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 Người đẹp dành nhiều thời gian chăm sóc những người thân trong gia đình
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 Ba người con của Lê Tư và doanh nhân Mã Đình Cường
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 Chăm sóc người thân và dành thời gian cho gia đình chính là niềm hạnh phúc ở tuổi 50 của Lê Tư

Rời xa nghiệp diễn, Lê Tư bước chân trên con đường kinh doanh. Người đẹp nổi tiếng cũng gặt hái được rất nhiều thành công cho lựa chọn mới của mình. Giờ đây ở tuổi 50, Lê Tư đã trở thành một doanh nhân có tiếng, bên cạnh đó cô vẫn hết lòng chăm sóc bố mẹ, em trai và chồng, con. Cô dành rất nhiều thời gian cho gia đình và đây cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất của Lê Tư. Những hình ảnh mới nhất được ngọc nữ một thời của làng giải trí Hong Kong cập nhật trên trang cá nhân cho thấy, cô vô cùng hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình.

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Từ khóa:   mỹ nhân TVB Triệu Mẫn Ỷ Thiên Đồ Long Ký

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