Châu Nhuận Phát dùng cách đặc biệt tiễn biệt người anh em Liêu Khải Trí về nơi an nghỉ cuối cùng khiến Cnet ‘ngậm ngùi’

Châu Nhuận Phát và Liêu Khải Trí kết nghĩa anh em sau khi cùng hợp tác trong bộ phim truyền hình Bến Thượng Hải. 40 năm trôi qua, tình cảm của họ luôn khiến giới giải trí Hong Kong vô cùng ngưỡng mộ. Khi con trai út của Liêu Khải Trí qua đời vì ung thư máu, Châu Nhuận Phát luôn ở bên, động viên tinh thần người bạn thân. Khi biết Liêu Khải Trí bị mất ngủ thường xuyên, Châu Nhuận Phát đã rủ Liêu Khải Trí tham gia đội leo núi để cải thiện sức khỏe.

Châu Nhuận Phát và Liêu Khải Trí kết nghĩa anh em sau khi cùng hợp tác trong Bến Thượng Hải

Theo truyền thông Hong Kong, Châu Nhuận Phát là nghệ sĩ đầu tiên biết về bệnh tình của Liêu Khải Trí. Khi nam diễn viên Vô Gian Đạo nhập viện, Châu Nhuận Phát vẫn luôn bên cạnh động viên Liêu Khải Trí cố gắng điều trị, chiến thắng bệnh tật. Tình bạn giữa Châu Nhuận Phát và Liêu Khải Trí quả thực là điều hiếm có giữa giới giải trí đầy thị phi.