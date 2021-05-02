Châu Nhuận Phát dùng cách đặc biệt tiễn biệt người anh em Liêu Khải Trí về nơi an nghỉ cuối cùng khiến Cnet ‘ngậm ngùi’

Sao quốc tế 02/05/2021 19:00

Không tham gia đám tang của Liêu Khải Trí nhưng Châu Nhuận Phát lại có cách đặc biệt đễ tiễn biệt người bạn thân thiết.

Châu Nhuận Phát và Liêu Khải Trí kết nghĩa anh em sau khi cùng hợp tác trong bộ phim truyền hình Bến Thượng Hải. 40 năm trôi qua, tình cảm của họ luôn khiến giới giải trí Hong Kong vô cùng ngưỡng mộ. Khi con trai út của Liêu Khải Trí qua đời vì ung thư máu, Châu Nhuận Phát luôn ở bên, động viên tinh thần người bạn thân. Khi biết Liêu Khải Trí bị mất ngủ thường xuyên, Châu Nhuận Phát đã rủ Liêu Khải Trí tham gia đội leo núi để cải thiện sức khỏe.

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 Châu Nhuận Phát và Liêu Khải Trí kết nghĩa anh em sau khi cùng hợp tác trong Bến Thượng Hải

Theo truyền thông Hong Kong, Châu Nhuận Phát là nghệ sĩ đầu tiên biết về bệnh tình của Liêu Khải Trí. Khi nam diễn viên Vô Gian Đạo nhập viện, Châu Nhuận Phát vẫn luôn bên cạnh động viên Liêu Khải Trí cố gắng điều trị, chiến thắng bệnh tật. Tình bạn giữa Châu Nhuận Phát và Liêu Khải Trí quả thực là điều hiếm có giữa giới giải trí đầy thị phi.

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 Suốt 40 năm qua, cả hai vẫn luôn là bạn thân của nhau

Ngày 20/4, tang lễ của Liêu Khải Trí được tổ chức, Quách Phú Thành, Vương Tổ Lam và nhiều nghệ sĩ Hong Kong đều đến tiễn biệt. Vậy nhưng Châu Nhuận Phát và vợ lại không xuất hiện. Theo Sohu, vào đúng ngày này, Châu Nhuận Phát đã mang theo tấm hình chụp chung với Liêu Khải Trí đi leo núi. Nam diễn viên nổi tiếng đi theo cung đường trước đây ông và người bạn thân từng đi qua, Châu Nhuận Phát dùng cách này để tiễn biệt Liêu Khải Trí, ông đi từ sáng sớm đến khi hoàng hôn mới chịu về nhà.

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 Châu Nhuận Phát đem theo những tấm hình chụp chung với Liêu Khải Trí đi leo núi từ sáng sớm đến tận chiều tối như một lời tiễn biệt gửi đến người bạn thân

Sau khi những thông tin này được chia sẻ nhiều người càng kính trọng và yêu mến Châu Nhuận Phát hơn. Dù là một diễn viên nổi tiếng và sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng Châu Nhuận Phát vẫn sống rất giản dị. Với bạn bè ông luôn nhiệt tình giúp đỡ, gặp fan hâm mộ Châu Nhuận Phát không bao giờ tỏ thái độ ngôi sao. Có lẽ chính những điều này đã giúp Châu Nhuận Phát trở thành một tượng đài chẳng thể thay thế của giới giải trí Hong Kong.

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Tối 28/3, làng giải trí Hong Kong bàng hoàng trước thông tin nam tài tử nổi tiếng TVB Liêu Khải Trí qua đời ở tuổi 66 vì căn bệnh ung thư dạ dày.

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Từ khóa:   Châu Nhuận Phát và Liêu Khải Trí Liêu Khải Trí Quách Phú Thành

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