Nhan sắc đáng ngưỡng mộ ở tuổi 55 của ‘Tiểu Long Nữ’ Lý Nhược Đồng

Những tấm hình mới nhất Lý Nhược Đồng đăng tải trên trang cá nhân một lần nữa khiến người hâm một xuýt xoa.

Từ trước đến nay, Lý Nhược Đồng, Ôn Bích Hà vẫn luôn được fan hâm mộ đặt biệt danh là “nữ thần không tuổi”. Dù đã gần 60 tuổi nhưng những mỹ nhân TVB một thời vẫn giữ được vóc dáng nuột nà cùng khuôn mặt trẻ trung.

Lý Nhược Đồng vẫn luôn là người tình trong mộng của rất nhiều chàng trai

Mới đây, “Tiểu Long Nữ” Lý Nhược Đồng đã đăng tải một vài tấm hình tập luyện của mình trên trang cá nhân. Nhan sắc của “nàng Tiểu Long Nữ” một lần nữa lại khiến fan hâm mộ không ngớt lời ngợi khen. Dù đã 55 tuổi nhưng nhan sắc của Lý Nhược Đồng vẫn như ngày nào.

Lý Nhược Đồng từng là một cái tên được săn đón nhất làng giải trí xứ Cảng Thơm, những vai diễn của Lý Nhược Đồng trong các bộ phim kiếm hiệp chuyển thể từ tiểu thuyết của Kim Dung vẫn luôn được xem là kinh điển. Khi sự nghiệp đang trên đỉnh cao, Lý Nhược Đồng chấp nhận từ bỏ tất cả vì người đàn ông cô yêu không thích công việc này.

Nhìn những tấm hình này ít ai tin được Lý Nhược Đồng đã 55 tuổi

Dù đã gần 60 tuổi nhưng Lý Nhược Đồng vẫn giữ được vóc dáng thon gọn cùng gương mặt trẻ trung

Vậy nhưng cuộc tình này lại mang đến rất nhiều nỗi đau cho Lý Nhược Đồng, sau 10 năm bên nhau người đàn ông đó đã bỏ rơi Lý Nhược Đồng. Nhiều biến cố đến cùng một lúc khiến cô bị trầm cảm trong một thời gian dài. Phải mất 10 năm sau đó Lý Nhược Đồng mới vượt qua bóng đen ấy. Cô từng chia sẻ rằng nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời mình chính là không có con.

‘Tiểu Long Nữ’ Lý Nhược Đồng thừa nhận không có con là nỗi đau lớn nhất cuộc đời Mới đây, ‘Tiểu Long Nữ’ đẹp nhất màn ảnh Lý Nhược Đồng thẳng thắn thừa nhận rằng không có con chính là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời cô.

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