Hình tự đăng xinh như gái đôi mươi, hình ‘bị chụp’ xuống sắc trầm trọng, đâu mới là nhan sắc thật của mỹ nhân Ôn Bích Hà?

Sao quốc tế 02/05/2021 07:00

Những tấm hình Ôn Bích Hà đăng trên trang cá nhân nhận được cơn mưa lời khen của cộng động mạng nhưng những hình ảnh được ‘team qua đường’ chụp lại thực sự gây tranh cãi.

Từ trước đến nay, Ôn Bích Hà vẫn được mệnh danh là mỹ nhân không tuổi của làng giải trí Hoa ngữ. Dù hiện tại cô ít tham gia showbiz nhưng người đẹp vẫn rất tích cực hoạt động trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những hình ảnh mới nhất của bản thân và nhận được nhiều lời ngợi khen của cộng đồng mạng.

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 Những hình ảnh mới nhất của Ôn Bích Hà được cập nhật trên trang cá nhân

Mới đây, “nàng Phan Kim Liên” tiếp tục cập nhật Weibo, cô đăng tải những hình ảnh của mình trong kỳ nghỉ lễ 1/5. Nhan sắc không tuổi của nữ diễn viên Ôn Bích Hà lại một lần nữa nhận được cơn mưa lời khen của cộng đồng mạng.

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 Mỹ nhân TVB đang trải qua kỳ nghỉ lễ vô cùng vui vẻ

Vậy nhưng cách đó không lâu, một vài hình ảnh chưa qua chỉnh sửa của mỹ nhân TVB được “team qua đường” đăng tải lại khiến fan hâm mộ thất vọng. Khi không có công nghệ hỗ trợ, Ôn Bích Hà già nua, làn da chảy xệ khác hẳn với nhan sắc nuột nà được người đẹp đăng tải.

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 Vậy nhưng những hình ảnh chụp vội lại cho thấy nhan sắc Ôn Bích Hà có phần xuống cấp

Nhiều người nhận xét, ở tuổi 55 mà Ôn Bích Hà vẫn giữ được vóc dáng nuột nà và dung nhan trẻ trung như vậy là điều hiếm có rồi. Nếu như so sánh với những nghệ sĩ cùng thế hệ, Ôn Bích Hà trẻ hơn rất nhiều, vậy nên fan hâm mộ không nên quá khắt khe với cô.

Mỹ nhân Ôn Bích Hà mặc bikini, tự tin khoe body nuột nà ở tuổi 55

Mỹ nhân Ôn Bích Hà mặc bikini, tự tin khoe body nuột nà ở tuổi 55

Những hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân của Ôn Bích Hà tiếp tục nhận được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng.

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Từ khóa:   diễn viên Ôn Bích Hà Phan Kim Liên mỹ nhân TVB

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Mỹ nhân Ôn Bích Hà mặc bikini, tự tin khoe body nuột nà ở tuổi 55

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