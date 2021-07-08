4 cặp đôi được khán giả mong ngóng tái ngộ nhất của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ

Trong số những bộ phim truyền hình đã được phát sóng, rất nhiều cặp đôi nam nữ chính trong phim đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Nhiều fan hâm mộ mong muốn các diễn viên này sẽ có cơ hội tái hợp với nhau trong tương lai gần. Dưới đây là 4 cặp đôi Cbiz được khán giả mong muốn tái ngộ nhất.

Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã từng hợp tác với bạn diễn Trần Vỹ Đình trong hai bộ phim truyền hình đó là Thục Sơn Chiến Kỷ và Lão Cửu Môn. Mặc dù không cùng thể loại nhưng tương tác và sự ăn ý của hai diễn viên chính khiến khán giả vô cùng thích thú. Triệu Lệ Dĩnh và Trần Vỹ Đình đứng thứ 4 trong bảng danh sách các cặp đôi được khán giả Cbiz mong ngóng tái ngộ nhất.

Rất nhiều khán giả mong muốn Viên Hoằng và Lưu Thi Thi có cơ hội tái ngộ trên màn ảnh

Viên Hoằng và Lưu Thi Thi cũng đã hợp tác với nhau trong hai bộ phim truyền hình. Trong Anh Hùng Xạ Điêu, Viên Hoằng vào vai Dương Khang còn Lưu Thi Thi đóng Mục Niệm Từ. Dù không đóng chính nhưng sự tương tác của hai diễn viên cũng khiến nhiều người tưởng rằng hai người phim giả tình thật. Sau đó, Viên Hoằng và Lưu Thi Thi tiếp tục hợp tác trong Bộ Bộ Kinh Tâm, vậy nhưng ở trong bộ phim này, Lưu Thi Thi lại nên duyên với Ngô Kỳ Long. Có lẽ vì sự hợp tác quá ăn ý của cặp đôi nên khán giả mong muốn cả hai sẽ có cơ hội đóng người tình màn ảnh của nhau một lần.

Dương Mịch – Hồ Ca

Dương Mịch và Hồ Ca từng là cặp đôi được các 'mọt phim' Hoa ngữ vô cùng yêu thích

Cặp đôi Dương Mịch – Hồ Ca từng vướng tin đồn phim giả tình thật sau khi hợp tác trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3. Trong bộ phim này, Dương Mịch và Hồ Ca phối hợp vô cùng ăn ý. Chính vì vậy rất nhiều khán giả mong muốn cặp đôi sẽ có cơ hội hợp tác với nhau trong thời gian tới.

Triệu Vy – Tô Hữu Bằng

Triệu Vy và Tô Hữu Bằng là cặp đôi được khán giả mong muốn tái ngộ nhất

Bộ phim truyền hình Hoàn Châu Cách Cách từng là bàn đạp giúp rất nhiều diễn viên trẻ nổi tiếng. Không chỉ vậy, trong suốt một thời gian dài nhiều người nghĩ rằng, ngoài đời Triệu Vy và Tô Hữu Bằng chính là một đôi. Vì quá đẹp đôi và phối hợp với nhau ăn ý nên Triệu Vy và Tô Hữu Bằng là cặp đôi Cbiz được khán giả mong ngóng tái ngộ nhất.