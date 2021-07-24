Hiện tại những bê bối liên quan đến Ngô Diệc Phàm vẫn luôn nhận được sự chú ý đặc biệt của các netizen xứ Trung.

Sự nghiệp của Ngô Diệc Phàm dường như đã kết thúc sau khi mỹ nhân 19 tuổi Đô Mỹ Trúc có hàng loạt bài tố cáo đời tư bê bối của nam ca sĩ nổi tiếng trên trang cá nhân. Hàng loạt nhãn hàng đang hợp tác với Ngô Diệc Phàm đều tuyên bố hủy hợp đồng với nam chính Thanh Trâm Hành trong phút chốc. Cùng với Trịnh Sảng, Ngô Diệc Phàm trở thành những nghệ sĩ trẻ bị dư luận xứ Trung tẩy chay mạnh mẽ nhất trong thời gian qua.

Sau khi 'thoát fan', fan hâm mộ của Ngô Diệc Phàm quay lại tố cáo Ngô Diệc Phàm và ekip

Hiện tại, nam ca sĩ Ngô Diệc Phàm chuẩn bị sẽ phải đối mặt với những khoản tiền bồi thường khổng lồ vì đánh mất hình ảnh. Không chỉ vậy, hàng loạt fan hâm mộ của Ngô Diệc Phàm đều đồng loạt “thoát fan” vì hình ảnh thần tượng sụp đổ.

Theo Sohu, mới đây, một tài khoản mạng xã hội tự nhận trước đây là fan hâm mộ của Ngô Diệc Phàm nhưng sau bê bối của thần tượng đã chủ động “thoát fan”. Người này khẳng định, quản lý của Ngô Diệc Phàm là Phùng Manh quả thực từng có hành vi liên lạc với các cô gái.

Người này còn cho biết thêm, bản thân đã tận mắt chứng kiến hai lần: “Mỗi lần nghĩ đến đều thấy ghê tởm”. Một lần người này nhìn thấy Phùng Manh thêm số điện thoại của hai cô gái. Một lần nữa người này lại phát hiện Ngô Lâm núp sau một cái cây để chụp trộm mình.

Bằng hàng loạt bài viết đăng tải trên trang cá nhân, Đô Mỹ Trúc đã khiến Ngô Diệc Phàm 'thân bại danh liệt'

Sau khi người từng là fan hâm mộ của Ngô Diệc Phàm lên tiếng tố cáo thần tượng, rất nhiều người cho rằng, càng ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy hành vi săn gái, tuyển phi trong nhóm fan hâm mộ của Ngô Diệc Phàm là có cơ sở.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/fan-ham-mo-thoat-fan-quay-lai-to-cao-tung-bi-anh-ho-ngo-diec-pham-chup-trom-hinh-anh-413984.html