Lộ diện người đứng sau mỹ nhân 19 tuổi Đô Mỹ Trúc ‘hạ bệ’ Ngô Diệc Phàm, choáng với thành tích thi đại học

Một người đàn ông họ Từ đã giúp mỹ nhân 19 tuổi Đô Mỹ Trúc viết bài ‘hạ bệ’ đỉnh lưu đình đám Cbiz Ngô Diệc Phàm.

Những thông tin liên quan đến bê bối của Ngô Diệc Phàm vẫn luôn là đề tài được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc. Tối 22/7, cảnh sát Bắc Kinh đã có bài viết gây chú ý khi đăng tải ngọn ngành các chi tiết trong bê bối của nam ca sĩ Ngô Diệc Phàm. Phía cảnh sát cho biết, có một người đàn ông họ Từ đã tham gia giúp đỡ mỹ nhân 19 tuổi Đô Mỹ Trúc viết hơn 10 bài đăng vạch trần lối sống trụy lạc của Ngô Diệc Phàm.

Bê bối đời tư khiến Ngô Diệc Phàm đánh mất sự nghiệp

Đến ngày 23/7, truyền thông Hoa ngữ đã tìm được người đàn ông họ Từ này và đã có bài phỏng vấn. Theo nguồn tin từ Sohu, người đàn ông họ Từ từng đạt điểm thi văn 142/150 trong kỳ thi vào đại học tại Trung Quốc. Không chỉ vậy, Từ còn từng theo học ngành tâm lý học ở một trường đại học tư.

Người đàn ông họ Từ cho biết, chỉ muốn giúp đỡ Đô Mỹ Trúc đòi lại công bằng. Người này cảm thấy các bài đăng trên Weibo của Đô Mỹ Trúc văn phong quá kém, nếu muốn lấy lại công bằng với những bài viết như vậy sẽ không mang lại hiệu quả. Trong quá trình hợp tác, Đô Mỹ Trúc rất lo sợ Từ là gián điệp mà Ngô Diệc Phàm phái tới.

Vì khả năng viết văn của Đô Mỹ Trúc quá tệ nên Từ đã đề nghị giúp đỡ cô

Sau đó người này cho biết không phải vì tiền mà làm những việc trên, Từ sẵn sàng giúp đỡ các cô gái đối phó với những gã đàn ông tồi tệ. Bài phỏng vấn người đàn ông giúp Đô Mỹ Trúc “hạ bệ” Ngô Diệc Phàm nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung. Bằng lời văn và những lý lẽ thuyết phục của mình, Từ đã khiến một đỉnh lưu của làng giải trí Hoa ngữ đánh mất tất cả chỉ trong một thời gian ngắn.

Ngô Diệc Phàm nhận thù lao trên trời, để mời được nam ca sĩ, phía nhà sản xuất còn phải đi cửa sau lấy lòng mẹ Ngô Diệc Phàm Những bê bối đời tư của Ngô Diệc Phàm liên tục được phanh phui sau khi nam ca sĩ này bị người đẹp 19 tuổi Đô Mỹ Trúc bóc mẽ lối sống trụy lạc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-dien-nguoi-dung-sau-my-nhan-19-tuoi-do-my-truc-ha-be-ngo-diec-pham-choang-voi-thanh-tich-thi-dai-hoc-413947.html