Rộ tin đồn Ngô Diệc Phàm quyên góp từ thiện 72 tỷ đồng nhưng bị từ chối

Sao quốc tế 25/07/2021 23:02

Mới đây có thông tin cho rằng Ngô Diệc Phàm quyên góp từ thiện cho tỉnh Hà Nam 72 tỷ đồng nhưng đã bị từ chối.

Theo Sohu, mới đây có tin đồn cho rằng Ngô Diệc Phàm đã quyên góp một khoản tiền lớn cho Hà Nam – nơi hứng chịu trận lũ lụt kinh hoàng ngàn năm có một nhưng đã bị từ chối. Theo nguồn tin này, Hội Chữ thập đỏ Hà Nam đã từ chối khoản quyên góp 20 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 72 tỷ đồng) từ phía Ngô Diệc Phàm.

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 Có tin đồn cho rằng Ngô Diệc Phàm quyên góp số tiền khổng lồ cứu trợ lũ lụt nhưng đã bị từ chối

Điều này đã gây ra các cuộc thảo luận sôi nổi giữa các cư dân mạng. Vậy nhưng sau đó một số phương tiện truyền thông đã liên hệ với Hội Chữ thập đỏ Hà Nam, Trung Quốc để xác nhận thông tin này thì nhận được phản hồi như sau: “Không có chuyện này, chúng tôi không ai từ chối, chúng tôi không từ chối bất kỳ một khoản quyên góp nào”.

Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ thành phố Trịnh Châu cũng công khai đăng tải các khoản quyên góp xã hội ngày 24/7. Trong đó Công ty Truyền thông Ảnh Thị Phàm Thế Nội Mông Cổ do Ngô Lâm – em họ của Ngô Diệc Phàm làm đại diện pháp nhân đã quyên góp 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3.6 tỷ đồng). Những thông tin này giúp xóa tan những tin đồn liên quan đến việc làm từ thiện của Ngô Diệc Phàm hai ngày nay.

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Vậy nhưng phía Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã phủ nhận thông tin trên

Sau khi vướng phải bê bối đời tư, sự nghiệp của Ngô Diệc Phàm dường như chấm hết. Các nhãn hàng đều đồng loạt hủy hợp đồng với nam ca sĩ nổi tiếng. Vậy nhưng những thông tin liên quan đến ca sĩ Ngô Diệc Phàm vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng trong suốt thời gian qua.

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Từ khóa:   ca sĩ Ngô Diệc Phàm bê bối đời tư thành phố Trịnh Châu

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