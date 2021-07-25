Nhân viên cũ tiết lộ, Ngô Diệc Phàm có ngày hôm nay đều có nguyên nhân đến từ mẹ ruột

Sao quốc tế 25/07/2021 15:51

Sau hàng loạt bê bối đời tư, mới đây nhân viên cũ của Ngô Diệc Phàm tiết lộ nguyên nhân khiến nam ca sĩ nổi tiếng có kết cục như ngày hôm nay.

Những ngày gần đây, các netizen xứ Trung đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trong bê bối đời tư của nam ca sĩ Ngô Diệc Phàm. Cô gái trẻ 19 tuổi đã “hạ bệ” một trong những đỉnh lưu hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ đó chính là Đô Mỹ Trúc. Bằng những bài viết đăng trên trang cá nhân của mình, mỹ nhân 19 tuổi dần dần thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và cuối cùng đã khiến Ngô Diệc Phàm thân bại danh liệt.

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 Ngô Diệc Phàm đánh mất sự nghiệp sau bê bối tình ái với Đô Mỹ Trúc

Sau bê bối này, hàng loạt phốt cũ của Ngô Diệc Phàm đều bị truyền thông Hoa ngữ bóc mẽ. Không chỉ vậy mới đây, một nhân viên cũ của nam ca sĩ họ Ngô nói rằng, Ngô Diệc Phàm có ngày hôm nay tất cả đều là do mẹ anh.

Theo Sohu, nhân viên này cho biết rằng phòng làm việc của Ngô Diệc Phàm có gần 20 nhân viên. Văn phòng làm việc có hai tầng, tổng cộng diện tích là 300 m2. Thường có fan hâm mộ của Ngô Diệc Phàm đến tìm thần tượng nhưng nam ca sĩ nổi tiếng rất ít khi đến đây. Một năm Ngô Diệc Phàm đến công ty không tới 5 lần.

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 Bê bối tình ái khiến Ngô Diệc Phàm bị dư luận xứ Trung tẩy chay mạnh mẽ

Phòng làm việc của Ngô Diệc Phàm đều do mẹ của anh là Ngô Tú Cần quản lý, ngoài ra còn có anh họ của Ngô Diệc Phàm là Ngô Lâm còn các nhân viên khác đều chỉ là công cụ. Cách quản lý của Ngô Tú Cần không có gì khác biệt, không những nghiêm khắc mà còn rất keo kiệt.

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 Nhân viên cũ của Ngô Diệc Phàm tiết lộ, nam ca sĩ có ngày hôm nay đều có nguyên nhân đến từ mẹ anh

Hai năm trở lại đây, sự nghiệp của Ngô Diệc Phàm có phần chững lại, công việc càng ngày càng ít, các hợp đồng quảng cáo cũng không nhiều như trước đây. Vậy nhưng sau bê bối tình ái bị phanh phui, tất cả các thương hiệu này đều tuyên bố chấm dứt hợp đồng với Ngô Diệc Phàm. Nhân viên cũ của Ngô Diệc Phàm cho biết, sự nghiệp của nam ca sĩ ngày một xuống dốc đều có nguyên nhân đến từ mẹ của nam ca sĩ.

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Hiện tại những bê bối liên quan đến Ngô Diệc Phàm vẫn luôn nhận được sự chú ý đặc biệt của các netizen xứ Trung.

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Từ khóa:   ca sĩ Ngô Diệc Phàm Đô Mỹ Trúc Ngô Tú Cần

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