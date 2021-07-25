Cuộc sống vất vả của Hoa hậu đẹp nhất châu Á sau khi nộp đơn xin phá sản

Hoa hậu châu Á 1997 Hàn Quân Đình bán hàng online, phụ trách giao hàng sau khi nộp đơn xin phá sản.

Hàn Quân Đình sinh năm 1976, cô đăng quang Hoa hậu châu Á năm 1997 và từng được bình chọn là một trong những hoa hậu đẹp nhất Hong Kong. Sau thành công này, sự nghiệp của Hàn Quân Đình lên như diều gặp gió, cô trở thành người đẹp được săn đón hàng đầu tại Hong Kong lúc bấy giờ. Năm 2010, Hàn Quân Đình tuyên bố rời showbiz.

Nhan sắc Hàn Quân Đình khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp

Vậy nhưng vào tháng 4 năm nay, người đẹp Hong Kong bất ngờ tuyên bố phá sản. Trong một bài phỏng vấn Hàn Quân Đình cho biết đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 1/2021 vì nợ nần và không có khả năng chi trả. Mỹ nhân một thời cho biết, thời điểm cao nhất cô nợ 400.000 đô la Hong Kong (khoảng gần 1.2 tỷ đồng).

Tháng 4 năm nay, mỹ nhân một thời bất ngờ tuyên bố phá sản trong một bài phỏng vấn

Sau khi nộp đơn xin phá sản, cuộc sống của Hàn Quân Đình khá chật vật. Mới đây truyền thông Hong Kong hé lộ thông tin, công việc hiện tại của Hoa hậu châu Á một thời là bán hàng online. Ngoài ra, mỹ nhân TVB còn làm thêm việc vận chuyển, quản lý kho bãi và xuất nhập hàng hóa để có thêm thu nhập.

Hiện tại, Hàn Quân Đình làm việc bán hàng online và phụ trách giao nhận các mặt hàng để kiếm thêm thu nhập

Với nhiều người công việc này có thể vất vả và tẻ nhạt nhưng với Hàn Quân Đình, cô không nề hà khó khăn, những vất vả này không là gì, cô chỉ muốn kiếm tiền để nhanh chóng trả nợ. Mỗi ngày sau khi hoàn thành công việc, Hàn Quân Đình đều đi xe buýt hoặc tàu điện ngầm về nhà, cuộc sống hiện tại của cô giống như những nhân viên văn phòng bình thường khác.

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