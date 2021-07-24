Triệu Lệ Dĩnh vướng tin đồn tìm được niềm vui mới sau 3 tháng ly hôn với Phùng Thiệu Phong

Một động thái mới của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh khiến nhiều người đồn đoán rằng cô đã tìm được niềm vui mới sau khi ly hôn.

3 tháng sau khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chính thức tuyên bố ly hôn, cả hai đều tập trung tối đa cho công việc và chưa một lần hé lộ nguyên nhân thật sự khiến cặp đôi đường ai nấy đi với truyền thông. Công việc của cả hai cũng không bị ảnh hưởng gì sau khi cặp đôi ly hôn.

Sau khi ly hôn, nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh ngày càng lên hương

Phùng Thiệu Phong cũng đang tham gia một bộ phim, phần lớn thời gian anh ở Thượng Hải để làm việc và tiện chăm sóc con trai. Trong khi đó, vài tháng trở lại đây, Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên tham gia các sự kiện và chưa tham gia đoàn phim nào.

Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên tham gia các sự kiện với những bộ trang phục như công chúa

Sau khi ly hôn, nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh ngày một lên hương, phong cách ăn mặc cùng lối trang điểm của mỹ nhân họ Triệu cũng được fan hâm mộ đánh giá rất cao. Ngày 24/7, vợ cũ Phùng Thiệu Phong tham gia một sự kiện, nhan sắc của cô nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.

Hình ảnh mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh khi tham gia sự kiện ngày 24/7

Vậy nhưng có một điều đặc biệt, trên tay của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện một chiếc nhẫn. Chính điều này khiến nhiều người đồn đoán rằng mỹ nhân họ Triệu đã tìm được niềm vui mới sau khi ly hôn với Phùng Thiệu Phong.

Chiếc nhẫn trên tay của mỹ nhân họ Triệu khiến nhiều người đồn đoán, cô đã tìm được niềm vui mới sau khi ly hôn

Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh đã chuyển về sinh sống tại Bắc Kinh vậy nhưng cô vẫn chạy đi chạy lại giữa hai nơi cùng Phùng Thiệu Phong chăm sóc con trai. Có nguồn tin tiết lộ rằng, xung quanh Triệu Lệ Dĩnh hiện không thiếu người theo đuổi. Trước những tin đồn này, phía Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Triệu Lệ Dĩnh sớm đã nhìn thấu bản chất con người Ngô Diệc Phàm chỉ bằng một chi tiết nhỏ Triệu Lệ Dĩnh vốn là người thẳng thắn nổi tiếng của Cbiz, khi cùng Ngô Diệc Phàm tham gia một chương trình, nữ diễn viên họ Triệu đã sớm nhìn thấy bản chất của nam ca sĩ này.

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