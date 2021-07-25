Những sao Hoa ngữ nhận ‘trái đắng’ khi dùng người nhà làm người quản lý

Không chỉ Ngô Diệc Phàm, trong giới giải trí Hoa ngữ có rất nhiều nghệ sĩ sử dụng người nhà làm người quản lý và đều nhận về ‘trái đắng’.

Sau khi đánh mất danh tiếng, nhân viên cũ của Ngô Diệc Phàm tiết lộ thêm với giới truyền thông rằng, nam ca sĩ có ngày hôm nay đều do mẹ của anh. Theo đó, mẹ của Ngô Diệc Phàm là người quản lý toàn bộ công việc của Ngô Diệc Phàm. Những nhân viên vào làm trong phòng làm việc của nam ca sĩ nổi tiếng đều do mẹ của Ngô Diệc Phàm trực tiếp phỏng vấn. Mẹ của Ngô Diệc Phàm là người điều hành mọi công việc tại phòng làm việc của nam ca sĩ Nhân viên cũ của Ngô Diệc Phàm cũng cho biết thêm, cách quản lý của mẹ Ngô Diệc Phàm rất hà khắc và keo kiệt. Những người làm việc thời gian hơn một năm ở công ty của Ngô Diệc Phàm được xem là người lâu năm. Còn đa phần chỉ có thể làm việc được 3 tháng hoặc một tháng rồi sẽ nghỉ việc.

Ngoài mẹ của Ngô Diệc Phàm, phòng làm việc còn có thêm anh họ của Ngô Diệc Phàm – Ngô Lâm. Ngô Lâm là người giúp nam ca sĩ họ Ngô giải quyết toàn bộ vấn đề đời tư, người này luôn dính với Ngô Diệc Phàm như hình với bóng. Nhiều người nhận xét, sự nghiệp của Ngô Diệc Phàm có ngày hôm nay đều là do anh đã tin tưởng sử dụng những người nhà trong công việc. Trịnh Sảng cũng tiêu tan sự nghiệp vì để bạn trai làm người quản lý Trịnh Sảng cũng nhận “trái đắng” vì từng tin tưởng những người thân và bạn trai. Dù bố mẹ của Trịnh Sảng không có kinh nghiệm hoạt động trong giới giải trí nhưng vẫn được cô mời vào công ty làm. Không chỉ vậy, nữ diễn viên họ Trịnh còn đưa thêm bạn trai Trương Hằng vào làm người quản lý cho mình. Tuy rằng bố mẹ sẽ không bao giờ bán đứng con gái nhưng bạn trai của Trịnh Sảng đã khiến cô thân bại danh liệt.

Ngoài Ngô Diệc Phàm và Trịnh Sảng, những năm mới nổi tiếng Chương Tử Di cũng đã từng dùng anh trai ruột làm người quản lý và mang về rất nhiều tai tiếng. Khi đó anh trai Chương Tử Nam là người quản lý của Chương Tử Di, vì không biết cách nói chuyện nên anh trai đã mang đến rất nhiều phiền phức cho nữ diễn viên xinh đẹp. Những năm mới nổi tiếng Chương Tử Di cũng khốn khổ vì để anh trai làm người quản lý Năm 2003, Chương Tử Nam từng đòi hỏi phí phỏng vấn từ phóng viên, sau đó còn nói với truyền thông về mối quan hệ giữa Thành Long và Chương Tử Di. Cũng vì chuyện này việc hợp tác giữa Thành Long và Chương Tử Di bị rạn nứt. Sau đó mỹ nhân họ Chương phải rất cố gắng mới cứu vãn được mối quan hệ này.

Nhân viên cũ tiết lộ, Ngô Diệc Phàm có ngày hôm nay đều có nguyên nhân đến từ mẹ ruột Sau hàng loạt bê bối đời tư, mới đây nhân viên cũ của Ngô Diệc Phàm tiết lộ nguyên nhân khiến nam ca sĩ nổi tiếng có kết cục như ngày hôm nay.

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