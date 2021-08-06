Con trai có nguy cơ bị truy tố tại 3 quốc gia, mẹ Ngô Diệc Phàm phải nhập viện vì kiệt sức?

Sao quốc tế 06/08/2021 18:56

Mới đây có thông tin cho rằng, mẹ của Ngô Diệc Phàm phải nhập viện vì kiệt sức sau khi biết thông tin con trai có nguy cơ bị cả ba quốc gia truy tố.

Ngày 6/8, truyền thông Hong Kong đăng tải thông tin, mẹ của Ngô Diệc Phàm đã tìm mọi cách để thuê luật sư cho con trai nhưng bà không tìm được ai giúp. Cuối cùng mẹ Ngô Diệc Phàm đã bị kiệt sức và được đưa vào bệnh viện.

ngo diec pham 1
 Khi con trai có nguy cơ bị truy tố ở 3 quốc gia, mẹ Ngô Diệc Phàm phải nhập viện vì kiệt sức

Sau khi nam ca sĩ Ngô Diệc Phàm bị bắt, một nạn nhân của anh ta tại Mỹ cũng mạnh dạn đứng lên nhờ luật sư giúp đỡ, rất có thể Ngô Diệc Phàm sẽ phải đối diện với một vụ kiện nữa từ Mỹ. Nạn nhân này khi đó cũng được trợ lý của Ngô Diệc Phàm mời tham gia một bữa tiệc đồng thời phải giao điện thoại trước khi bắt đầu bữa tiệc. Tỉnh dậy sau khi uống rượu, nạn nhân này phát hiện mình bị Ngô Diệc Phàm xâm hại.

ngo diec pham 2
 Một nạn nhân của Ngô Diệc Phàm tại Mỹ cũng mạnh dạn nhờ luật sư giúp đỡ

Ngoài Mỹ, luật sư cũng tiết lộ, Ngô Diệc Phàm cũng có thể bị truy tố ở Canada – nơi anh có quốc tịch. Nếu phạm tội nghiêm trọng, sau khi về Canada Ngô Diệc Phàm cũng sẽ bị khởi tố. Chính vì sự ảnh hưởng nghiêm trọng này nên mẹ Ngô Diệc Phàm đã chạy vạy khắp nơi để cầu cứu cho con trai, kiệt sức trong những ngày qua, mẹ Ngô Diệc Phàm đã phải nhập viện.

ngo diec pham 3
 Mẹ Ngô Diệc Phàm chạy vạy khắp nơi nhưng không một ai nhận giúp đỡ nam ca sĩ họ Ngô

Nhiều nguồn tin cho hay, ban đầu mẹ Ngô Diệc Phàm báo cảnh sát để buộc tội Đô Mỹ Trúc nhưng không ngờ việc làm này lại khiến con trai phải vào tù. Mẹ Ngô Diệc Phàm đã cầu xin rất nhiều các nghệ sĩ có địa vị cao trong giới giải trí Hoa ngữ nhưng bê bối của Ngô Diệc Phàm quá lớn nên không ai muốn giúp đỡ. Trong những người được mẹ Ngô Diệc Phàm nhờ vả có Thành Long nhưng nam tài tử nổi tiếng đã từ chối khéo léo.

Mẹ Ngô Diệc Phàm tiều tụy, cầu cứu Thành Long trong vô vọng, tìm luật sư bào chữa cho con với giá trên trời

Mẹ Ngô Diệc Phàm tiều tụy, cầu cứu Thành Long trong vô vọng, tìm luật sư bào chữa cho con với giá trên trời

Theo nhiều nguồn tin tiết lộ, hiện tại mẹ của Ngô Diệc Phàm đang chạy khắp nơi để tìm luật sư và người giúp đỡ con trai.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹ Ngô Diệc Phàm Đô Mỹ Trúc ca sĩ Ngô Diệc Phàm

TIN LIÊN QUAN

Mẹ Ngô Diệc Phàm tiều tụy, cầu cứu Thành Long trong vô vọng, tìm luật sư bào chữa cho con với giá trên trời

Mẹ Ngô Diệc Phàm tiều tụy, cầu cứu Thành Long trong vô vọng, tìm luật sư bào chữa cho con với giá trên trời

Fan Ngô Diệc Phàm quay ngoắt 180 độ, sẵn sàng quỳ gối cầu xin Đô Mỹ Trúc chỉ mong người đẹp làm một điều

Fan Ngô Diệc Phàm quay ngoắt 180 độ, sẵn sàng quỳ gối cầu xin Đô Mỹ Trúc chỉ mong người đẹp làm một điều

Phản ứng đầu tiên của Đô Mỹ Trúc sau khi Ngô Diệc Phàm bị bắt giam

Phản ứng đầu tiên của Đô Mỹ Trúc sau khi Ngô Diệc Phàm bị bắt giam

Rộ tin đồn Ngô Diệc Phàm quyên góp từ thiện 72 tỷ đồng nhưng bị từ chối

Rộ tin đồn Ngô Diệc Phàm quyên góp từ thiện 72 tỷ đồng nhưng bị từ chối

Sau khi than khổ, fan hâm mộ Trịnh Sảng muốn gửi đồ tiếp tế sang Mỹ cho thần tượng nhưng lại không dám gửi vì một lý do

Sau khi than khổ, fan hâm mộ Trịnh Sảng muốn gửi đồ tiếp tế sang Mỹ cho thần tượng nhưng lại không dám gửi vì một lý do

Những sao Hoa ngữ nhận ‘trái đắng’ khi dùng người nhà làm người quản lý

Những sao Hoa ngữ nhận ‘trái đắng’ khi dùng người nhà làm người quản lý

TIN MỚI NHẤT

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 1 giờ 41 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 2 giờ 41 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 3 giờ 10 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 3 giờ 34 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 5 giờ 36 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 5 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Đàm Tùng Vận gây tranh luận khi ở tuổi 36 vẫn đóng vai 21 tuổi

Đàm Tùng Vận gây tranh luận khi ở tuổi 36 vẫn đóng vai 21 tuổi