Con trai có nguy cơ bị truy tố tại 3 quốc gia, mẹ Ngô Diệc Phàm phải nhập viện vì kiệt sức?

Mới đây có thông tin cho rằng, mẹ của Ngô Diệc Phàm phải nhập viện vì kiệt sức sau khi biết thông tin con trai có nguy cơ bị cả ba quốc gia truy tố.

Ngày 6/8, truyền thông Hong Kong đăng tải thông tin, mẹ của Ngô Diệc Phàm đã tìm mọi cách để thuê luật sư cho con trai nhưng bà không tìm được ai giúp. Cuối cùng mẹ Ngô Diệc Phàm đã bị kiệt sức và được đưa vào bệnh viện.

Khi con trai có nguy cơ bị truy tố ở 3 quốc gia, mẹ Ngô Diệc Phàm phải nhập viện vì kiệt sức

Sau khi nam ca sĩ Ngô Diệc Phàm bị bắt, một nạn nhân của anh ta tại Mỹ cũng mạnh dạn đứng lên nhờ luật sư giúp đỡ, rất có thể Ngô Diệc Phàm sẽ phải đối diện với một vụ kiện nữa từ Mỹ. Nạn nhân này khi đó cũng được trợ lý của Ngô Diệc Phàm mời tham gia một bữa tiệc đồng thời phải giao điện thoại trước khi bắt đầu bữa tiệc. Tỉnh dậy sau khi uống rượu, nạn nhân này phát hiện mình bị Ngô Diệc Phàm xâm hại.

Một nạn nhân của Ngô Diệc Phàm tại Mỹ cũng mạnh dạn nhờ luật sư giúp đỡ

Ngoài Mỹ, luật sư cũng tiết lộ, Ngô Diệc Phàm cũng có thể bị truy tố ở Canada – nơi anh có quốc tịch. Nếu phạm tội nghiêm trọng, sau khi về Canada Ngô Diệc Phàm cũng sẽ bị khởi tố. Chính vì sự ảnh hưởng nghiêm trọng này nên mẹ Ngô Diệc Phàm đã chạy vạy khắp nơi để cầu cứu cho con trai, kiệt sức trong những ngày qua, mẹ Ngô Diệc Phàm đã phải nhập viện.

Mẹ Ngô Diệc Phàm chạy vạy khắp nơi nhưng không một ai nhận giúp đỡ nam ca sĩ họ Ngô

Nhiều nguồn tin cho hay, ban đầu mẹ Ngô Diệc Phàm báo cảnh sát để buộc tội Đô Mỹ Trúc nhưng không ngờ việc làm này lại khiến con trai phải vào tù. Mẹ Ngô Diệc Phàm đã cầu xin rất nhiều các nghệ sĩ có địa vị cao trong giới giải trí Hoa ngữ nhưng bê bối của Ngô Diệc Phàm quá lớn nên không ai muốn giúp đỡ. Trong những người được mẹ Ngô Diệc Phàm nhờ vả có Thành Long nhưng nam tài tử nổi tiếng đã từ chối khéo léo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-trai-co-nguy-co-bi-truy-to-tai-3-quoc-gia-me-ngo-diec-pham-phai-nhap-vien-vi-kiet-suc-416314.html