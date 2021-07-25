Sau khi than khổ, fan hâm mộ Trịnh Sảng muốn gửi đồ tiếp tế sang Mỹ cho thần tượng nhưng lại không dám gửi vì một lý do

Sao quốc tế 25/07/2021 21:50

Những động thái mới đây của fan Trịnh Sảng dường như minh chứng một điều, cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên nổi tiếng vô cùng khó khăn.

Cách đây vài ngày, nữ diễn viên Trịnh Sảng đã bất ngờ có hàng loạt động thái mới trên trang cá nhân sau hơn nửa năm bị dư luận tẩy chay vì bê bối mang thai hộ. Trong một bài viết dài, Trịnh Sảng cho biết cuộc sống hiện tại của cô vô cùng khó khăn, uống nước máy để cầm cự. Cô phải tiết kiệm chi tiêu mọi thứ để dành tiền mua đồ chơi, trái cây cho các con đồng thời tham gia một khóa học mà tòa án yêu cầu.

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 Mới đây nữ diễn viên Trịnh Sảng đã có một bài viết dài kể về cuộc sống vất vả tại Mỹ

Bên cạnh đó, Trịnh Sảng phủ nhận mọi cáo buộc mà Trương Hằng đã tố cáo mình trước đây. Khi bị điều tra về bê bối trốn thuế, mọi tài khoản của Trịnh Sảng và bố mẹ cô đều bị đóng băng. Hiện tại, người đẹp họ Trịnh sống dựa vào sự giúp đỡ của những người bạn.

Sau khi Trịnh Sảng “kể khổ”, ngày 25/7 fan hâm mộ của cô đã có những động thái mới. Những fan hâm mộ trung thành muốn gửi đồ sang Mỹ giúp đỡ cho Trịnh Sảng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Những hoạt động này đã được em họ của Trịnh Sảng đặc biệt quan tâm và đã like bài đăng của fan hâm mộ.

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 Các fan hâm mộ của Trịnh Sảng muốn gửi đồ sang Mỹ giúp đỡ thần tượng

Vậy nhưng lại có ý kiến cho rằng mọi người không nên gửi đồ cho Trịnh Sảng vì như vậy sẽ làm lộ địa chỉ ở Mỹ của thần tượng. Điều này không tốt cho Trịnh Sảng. Qua những động thái của nhóm fan hâm mộ cho thấy cuộc sống hiện tại của mỹ nhân họ Trịnh thực sự rất khó khăn.

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Từ khóa:   Trương Hằng bê bối mang thai hộ diễn viên Trịnh Sảng

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