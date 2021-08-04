Fan Ngô Diệc Phàm quay ngoắt 180 độ, sẵn sàng quỳ gối cầu xin Đô Mỹ Trúc chỉ mong người đẹp làm một điều

Trước khi Ngô Diệc Phàm bị bắt, Đô Mỹ Trúc đã từng bị fan hâm mộ của nam ca sĩ họ Ngô không ngừng xúc phạm. Nhiều fan hâm mộ vẫn tin rằng “anh trai vô tội”. Vậy nhưng ngay sau khi nam ca sĩ Ngô Diệc Phàm bị bắt, những fan cuồng tiếp tục có nhiều hành động và những nhận xét cực đoan trên mạng xã hội.

Sau khi Ngô Diệc Phàm bị bắt, fan hâm mộ của nam ca sĩ này tiếp tục có những động thái khiến cộng đồng mạng phẫn nộ

Chỉ khi chính quyền và truyền thông mạnh tay vào cuộc, các fan hâm mộ này mới hiểu ra rằng thần tượng của mình thực sự có vấn đề trước khi bị bắt. Theo Sohu, fan hâm mộ của Ngô Diệc Phàm đã thay đổi thái độ hoàn toàn với Đô Mỹ Trúc. Dưới bài đăng trên trang cá nhân của Đô Mỹ Trúc, có rất nhiều lời nhắn gửi đến từ fan hâm mộ của Ngô Diệc Phàm. Những người này cầu xin mỹ nhân 19 tuổi "cứu" Ngô Diệc Phàm ra ngoài, đồng thời hứa rằng sau khi thần tượng được ra ngoài sẽ đồng ý để Ngô Diệc Phàm cưới Đô Mỹ Trúc và gọi cô là “chị dâu”.