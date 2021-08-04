Fan Ngô Diệc Phàm quay ngoắt 180 độ, sẵn sàng quỳ gối cầu xin Đô Mỹ Trúc chỉ mong người đẹp làm một điều

Những động thái mới nhất của fan Ngô Diệc Phàm nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung.
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Trước khi Ngô Diệc Phàm bị bắt, Đô Mỹ Trúc đã từng bị fan hâm mộ của nam ca sĩ họ Ngô không ngừng xúc phạm. Nhiều fan hâm mộ vẫn tin rằng “anh trai vô tội”. Vậy nhưng ngay sau khi nam ca sĩ Ngô Diệc Phàm bị bắt, những fan cuồng tiếp tục có nhiều hành động và những nhận xét cực đoan trên mạng xã hội.
Chỉ khi chính quyền và truyền thông mạnh tay vào cuộc, các fan hâm mộ này mới hiểu ra rằng thần tượng của mình thực sự có vấn đề trước khi bị bắt. Theo Sohu, fan hâm mộ của Ngô Diệc Phàm đã thay đổi thái độ hoàn toàn với Đô Mỹ Trúc. Dưới bài đăng trên trang cá nhân của Đô Mỹ Trúc, có rất nhiều lời nhắn gửi đến từ fan hâm mộ của Ngô Diệc Phàm. Những người này cầu xin mỹ nhân 19 tuổi "cứu" Ngô Diệc Phàm ra ngoài, đồng thời hứa rằng sau khi thần tượng được ra ngoài sẽ đồng ý để Ngô Diệc Phàm cưới Đô Mỹ Trúc và gọi cô là “chị dâu”.
Không chỉ vậy, những fan hâm mộ của Ngô Diệc Phàm hứa rằng, chỉ cần “cứu” được thần tượng ra ngoài những người hâm mộ sẽ cùng nhau xin lỗi Đô Mỹ Trúc, cho dù có phải quỳ gối cầu xin họ cũng sẵn lòng. Những động thái mới của fan hâm mộ Ngô Diệc Phàm lại một lần nữa khiến dư luận xứ Trung kinh ngạc. Họ cầu xin Đô Mỹ Trúc nhưng việc làm này sẽ không mang lại kết quả gì. Cũng có thể những fan hâm mộ này tuổi còn nhỏ nên chưa hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Bê bối đời tư khiến Ngô Diệc Phàm đánh mất tất cả sự nghiệp mà anh gây dựng, vụ việc chấn động này cũng khiến nhiều cơ quan chức năng phải vào cuộc. Đây được xem là một bê bối chấn động nhất làng giải trí Hoa ngữ từ trước đến nay.