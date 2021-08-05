Mẹ Ngô Diệc Phàm tiều tụy, cầu cứu Thành Long trong vô vọng, tìm luật sư bào chữa cho con với giá trên trời

Sao quốc tế 05/08/2021 10:12

Theo nhiều nguồn tin tiết lộ, hiện tại mẹ của Ngô Diệc Phàm đang chạy khắp nơi để tìm luật sư và người giúp đỡ con trai.

Theo QQ, tối 4/8 một nguồn tin liên quan đến Ngô Diệc Phàm và mẹ của nam ca sĩ đã được tiết lộ trên một diễn đàn. Trước đó, có thông tin cho rằng mẹ của Ngô Diệc Phàm cũng bị điều tra, vậy nhưng người này cho biết, mẹ Ngô Diệc Phàm không bị đều tra và đang tìm luật sư bào chữa cho con trai, mong muốn xin tại ngoại chờ xét xử.

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 Sau khi con trai bị bắt, mẹ Ngô Diệc Phàm chạy khắp nơi nhờ giúp đỡ

Hiện tại, mẹ của nam ca sĩ Ngô Diệc Phàm đang tìm luật sư trong nhóm những Hoa kiều tại Canada và đưa ra giá rất cao để tìm người giúp con trai. Những người đã từng học luật ở Canada cũng được mẹ của Ngô Diệc Phàm nhờ vả. Một nguồn tin cho hay, Ngô Diệc Phàm rất nhát gan, để được giảm án, nam ca sĩ đã khai ra rất nhiều việc khác nữa.

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 Mẹ Ngô Diệc Phàm tìm luật sư để xin cho con trai tại ngoại chờ xét xử

Ở Trung Quốc, mẹ của Ngô Diệc Phàm đã cầu xin rất nhiều người nổi tiếng. Bà tìm đến Thành Long nhờ giúp đỡ nhưng chưa gặp được nam diễn viên nổi tiếng đã bị từ chối, mẹ Ngô Diệc Phàm được mời về một cách khéo léo. Có cư dân mạng cho biết, hiện tại mẹ của Ngô Diệc Phàm rất tiều tụy, dù bê bối của con trai mới xảy ra vài ngày nhưng cảm giác bà đã phải trải qua 15 năm.

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 Thành Long từng có mối quan hệ rất tốt với Ngô Diệc Phàm nhưng cũng từ chối khéo léo không gặp mẹ của nam ca sĩ

Mặc dù ra sức tìm luật sư bào chữa cho con nhưng nhiều ý kiến cho rằng, hiện nay không có luật sư nào muốn nhận bào chữa cho Ngô Diệc Phàm. Một nguồn tin tiết lộ, mẹ Ngô Diệc Phàm vì muốn tìm được luật sư đã bị kẻ khác lợi dụng lừa rất nhiều tiền.

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Từ khóa:   ca sĩ Ngô Diệc Phàm mẹ Ngô Diệc Phàm Thành Long

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