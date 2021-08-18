Ngô Diệc Phàm từng lên kế hoạch thuê máy bay riêng trốn về Canada trước khi bị bắt?

Sao quốc tế 18/08/2021 16:29

Mới đây một nguồn tin tiết lộ, trước khi con trai bị bắt, mẹ Ngô Diệc Phàm từng muốn thuê máy bay riêng đưa con về Canada.

Ngày 16/8, cảnh sát quận Triều Dương, Trung Quốc chính thức tuyên bố bắt giữ nam ca sĩ Ngô Diệc Phàm vì có liên quan đến tội hiếp dâm. Sau khi thu thập đủ chứng cứ, phía cảnh sát đã đưa ra thông báo chính thức sau khi bắt tạm giam Ngô Diệc Phàm nửa tháng để điều tra.

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 Ngô Diệc Phàm chính thức bị bắt giữ sau nửa tháng bị tạm giam

Nhiều ý kiến cho rằng, Ngô Diệc Phàm đi đến ngày hôm nay đều có liên quan trực tiếp đến mẹ của nam ca sĩ. Trước đó, cư dân mạng đã truyền tai nhau, sau những ồn ào liên quan đến Đô Mỹ Trúc, mẹ Ngô Diệc Phàm là người chủ động báo án trước. Sau đó cảnh sát phát hiện ra nhiều điểm nghi ngờ và Ngô Diệc Phàm chính là “vai chính” trong những ồn ào này. Một nguồn tin cho hay, mẹ Ngô Diệc Phàm rất hối hận vì hành động của mình. Vì muốn cứu con trai, mẹ Ngô Diệc Phàm đã chủ động liên lạc với người chồng cũ nhiều năm không gặp.

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 Mẹ Ngô Diệc Phàm cũng chủ động liên hệ với chồng cũ để cứu con trai
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 Phía Ngô Diệc Phàm từng lên kế hoạch thuê máy bay trở về Canada nhưng thất bại

Bố Ngô Diệc Phàm được biết là một người có học vấn rất cao và công tác tại một viện khoa học của Trung Quốc. Một nguồn tin tiết lộ, trước khi Ngô Diệc Phàm bị bắt đã từng tìm hiểu để thuê máy bay riêng. Điều này làm dấy lên hoài nghi, nam ca sĩ nổi tiếng muốn trốn về Canada trước khi cảnh sát có đủ bằng chứng. Vậy nhưng, với những bằng chứng có được, cảnh sát đã tiến hành bắt tạm giam Ngô Diệc Phàm. Vì vậy kế hoạch thuê máy bay trở về Canada của Ngô Diệc Phàm cũng không thành công.

Sau nửa tháng bị tạm giam để điều tra, Ngô Diệc Phàm chính thức bị bắt giữ vì tội cưỡng hiếp

Sau nửa tháng bị tạm giam để điều tra, Ngô Diệc Phàm chính thức bị bắt giữ vì tội cưỡng hiếp

Hiện tại thông tin hot nhất trên mạng xã hội Trung Quốc đó chính là thông tin Ngô Diệc Phàm chính thức bị bắt giam vì tội cưỡng hiếp.

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Từ khóa:   mẹ Ngô Diệc Phàm ca sĩ Ngô Diệc Phàm Đô Mỹ Trúc

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