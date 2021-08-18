‘Con mồi' duy nhất lọt lưới hé lộ chi tiết quá trình săn mồi có một không hai của Ngô Diệc Phàm

Những tình tiết trong quá trình tán tỉnh các cô gái mới lớn của Ngô Diệc Phàm tiếp tục được một cô gái phanh phui.

Sau khi Đô Mỹ Trúc công khai bóc mẽ Ngô Diệc Phàm trên mạng xã hội, nam ca sĩ đã đánh mất sự nghiệp và đang bị bắt giam. Vậy nhưng những tình tiết cụ thể xung quanh đời sống trụy lạc của Ngô Diệc Phàm vẫn là điều bí ẩn với nhiều người. Ngô Diệc Phàm chính thức bị bắt giam sau khi Đô Mỹ Trúc phanh phui bê bối đời tư Theo truyền thông Hoa ngữ, trong quá trình điều tra của cảnh sát, một cô gái tên Lâm Thanh – người tự nhận là cô gái duy nhất từ chối Ngô Diệc Phàm đã tiết lộ chi tiết quá trình săn mồi trước đó của nam ca sĩ Ngô Diệc Phàm và đồng bọn.

Lâm Thanh cho biết, vào hồi tháng 5/2020 trợ lý của Ngô Diệc Phàm liên hệ với cô để mời quay video ca nhạc. Ban đầu cô gái trẻ vô cùng phấn khích vì có cơ hội được làm việc với thần tượng, vậy nhưng sau đó cô lại cho rằng đây là trò lừa đảo. Chỉ đến khi một video của Ngô Diệc Phàm được gửi cho Lâm Thanh thì cô mới tin những điều này là sự thật. Ngô Diệc Phàm thường dùng chung một cách để săn con mồi Sau đó vài ngày, nhóm người của Ngô Diệc Phàm liên tục hỏi Lâm Thanh những vấn đề không liên quan đến công việc như cung hoàng đạo, mối tình đầu… khiến cô gái trẻ bối rối. Một nhân viên của Ngô Diệc Phàm nói với Lâm Thanh rằng, Ngô Diệc Phàm muốn tìm Lâm Thanh hợp tác là muốn phát triển thêm một bước, đồng thời rất có thể đó là một mối tình rất đẹp. Điều này một lần nữa khiến Lâm Thanh cảm thấy hoang mang.

Ngay sau đó, Lâm Thanh nhận được cuộc gọi từ Ngô Diệc Phàm, nam ca sĩ nói với cô rằng: “Thực sự là anh, là anh đây mà”. Sau đó Ngô Diệc Phàm không ngừng dỗ dành cô gái trẻ bằng những lời lẽ ngọt ngào, và muốn Lâm Thanh đến tìm anh ta. Ngô Diệc Phàm có thể sẽ phải lĩnh mức án rất cao vì tội hiếp dâm Trước những lời dụ dỗ này của Ngô Diệc Phàm, Lâm Thanh đã từng muốn đi gặp anh ta. Vậy nhưng bố mẹ và giáo viên của Lâm Thanh đã khuyên nhủ nên cô từ bỏ ý định này. Cô gái trẻ tiết lộ, giờ đây cô cảm thấy vô cùng may mắn khi là người duy nhất thoát khỏi “móng vuốt” của Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm từng lên kế hoạch thuê máy bay riêng trốn về Canada trước khi bị bắt? Mới đây một nguồn tin tiết lộ, trước khi con trai bị bắt, mẹ Ngô Diệc Phàm từng muốn thuê máy bay riêng đưa con về Canada.

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