Thêm một sao nam 'học' Ngô Diệc Phàm hẹn hò trẻ vị thành niên?

Sao quốc tế 20/12/2021 17:38

Tin đồn sao nam này 'học' Ngô Diệc Phàm hẹn hò với trẻ vị thành niên có độ chính xác bất ngờ khi đàng gái còn tung ra những bằng chứng vô cùng xác đáng.

Mạng xã hội xứ Trung hiện đang xôn xao với thông tin Lâm Canh Tân hẹn hò với một cô gái đang ở tuổi vị thành niên. Tin tức này được lan truyền với các bằng chứng vô cùng chân thật là những tấm hình riêng tư của nam tài tử.

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Mạng xã hội xứ Trung hiện đang xôn xao với thông tin Lâm Canh Tân hẹn hò với một cô gái đang ở tuổi vị thành niên  - Ảnh: Internet

Cụ thể, sáng ngày 20/12 trên tài khoản của một hot girl Douyin (TikTok bản Trung) bất ngờ đăng tải hàng loạt ảnh chụp Lâm Canh Tân cùng với caption: "6 năm, tạm biệt anh" và còn gắn thẻ tài khoản của nam tài tử vào bài. Điều đáng chú ý là mỗi bức ảnh này đều được ghi chú cẩn thận từ fanmeeting 2016, sinh nhật, đi ăn tới uống rượu,.. và tất cả đều là ảnh chưa từng được Lâm Canh Tân công khai.

Ngoài ra, một thông tin gây sốc không kém đó chính là hot girl này để thông tin là sinh năm 1999, tức là mới chỉ 22 tuổi. Điều này có nghĩa nếu Lâm Canh Tân và cô gái này là người yêu, họ đã bên nhau từ khi cô mới có 16 tuổi - vẫn còn là trẻ vị thành niên. Chính chi tiết này đã làm bài đăng của hot girl này càng thêm chú ý vì cách đây không lâu, một nam nghệ sĩ khác cũng vướng vào bê bối qua lại với trẻ vị thành niên là Ngô Diệc Phàm.

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Chân dung cô gái đã 'yêu nhau 6 năm' với Lâm Canh Tân - Ảnh: Internet

Tuy vậy, hot girl này lại nhanh chóng dập tắt tin đồn thất thiệt này ngay sau đó. Cô cho biết: “Tôi thực sự chỉ là fan với tình cảm đơn thuần dành cho thần tượng. Tôi không phải hot girl, không muốn tạo phốt ké fame. Vụ việc này đã làm phiền tới Lâm Canh Tân, tôi thực sự xin lỗi”. Về phía Lâm Canh Tân, nam diễn viên vẫn chưa đưa ra câu trả lời chính thức.

Một số bình luận của cư dân mạng xứ Trung về vụ việc này:

- “Lâm Canh Tân thay người yêu như thay áo, bảo yêu 1 người tới 6 năm mới là điều gây bất ngờ đấy”.

- “Hot girl muốn gây chuyện đây mà”.

- “Cô ấy cũng đâu có ghi là hẹn hò tình cảm đâu, có lẽ vì không viết rõ nên mới gây hiểu lầm”.

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