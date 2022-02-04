Showbiz rúng động tin Ngô Diệc Phàm lĩnh án 17 năm tù, bồi thường số tiền kỷ lục chưa từng có trong lịch sử?

Tin đồn về bản án dành cho Ngô Diệc Phàm hiện đang khiến dân tình không khỏi xôn xao.

Mới đây, cộng đồng mạng xứ Trung hoang mang trước thông tin về bản án dành cho Ngô Diệc Phàm. Theo thông tin lan truyền trên mạng, nam nghệ sĩ trẻ này hiện đang phải đối mặt với mức án lên đến 17 năm tù cũng như bồi thường 6 tỷ NDT (hơn 21.600 tỷ đồng).

Theo truyền thông, thời hạn tạm giam đối với các vụ án lớn và phức tạp sẽ là 5 tháng. Tuy nhiên, hiện tại Ngô Diệc Phàm đã bị bắt trong 173 ngày, vượt quá thời hạn tối đa là 5 tháng. Rất có thể Ngô Diệc Phàm sẽ bị phạt tù không dưới 10 năm do viện kiểm sát cấp tỉnh phê chuẩn hoặc có quyết định tạm giam 7 tháng. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa lên tiếng làm rõ về thông tin blogger lan truyền này. Kể từ khi Ngô Diệc Phàm bị bắt, nhiều người luôn tò mò về tình trạng của nam ca sĩ. Đã có không ít những tin đồn về Ngô Diệc Phàm trong suốt thời gian vừa qua nhưng tất cả chỉ là những tin đồn trên mạng mà thôi.

Trước đó, từ 8/7/2021 đến ngày 11/7/2021, Đô Mỹ Trúc đã viết 3 bài đăng trên trang cá nhân tố cáo Ngô Diệc Phàm thường lấy danh nghĩa tuyển chọn nữ chính đóng MV để tiếp cận nhiều cô gái tuổi vị thành niên. Thậm chí, Ngô Diệc Phàm còn dụ dỗ và phát sinh quan hệ tình dục với những nhân vật nữ tuổi vị thành niên này. Vào ngày 13/7, một người họ Từ (nam, 31 tuổi) đã chủ động liên hệ với Đô Mỹ Trúc. Sau khi bàn bạc, cả hai quyết đinh cùng nhau lên kế hoạch, bao gồm viết hơn 10 văn bản trên Weibo. Từ ngày 16/7/2021, Mỹ Trúc đã liên tiếp đăng loạt bài viết thông qua tài khoản Weibo của mình. Đến tối 16.8, Viện kiểm sát nhân dân quận Triều Dương (Bắc Kinh, Trung Quốc) phê chuẩn quyết định bắt giữ Ngô Diệc Phàm về hành vi cưỡng gian. Thời điểm đó, tờ Nhân dân nhật báo đưa tin Ngô Diệc Phàm chính thức bị bắt giữ theo quy định của pháp luật. Ngay khi lệnh bắt giữa được công bố, hàng loạt tác phẩm điện ảnh, show có sự góp mặt của Ngô Diệc Phàm như phim điện ảnh Có một nơi chỉ chúng ta biết, Hạ hữu kiều mộc nhã vọng thiên, Hoá ra anh vẫn ở đây, Show 72 Tầng Lầu và Đối Tác Trào Lưu...đều bị gỡ bỏ đồng loạt trên các nền tảng xem trực tuyến.

Lan truyền rầm rộ hình ảnh Ngô Diệc Phàm 'phát tướng' sau nhiều tháng ngồi tù Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh người đàn ông được cho là Ngô Diệc Phàm sau vài tháng ở tù. Đáng chú ý, người này có ngoại hình phát tướng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/showbiz-rung-dong-tin-ngo-diec-pham-linh-an-17-nam-tu-boi-thuong-so-tien-ky-luc-chua-tung-co-trong-lich-su-448662.html