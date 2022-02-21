Cúc Tịnh Y tự tin khoe mặt mộc trong phim mới, ai dè bị bóc mẽ ngay điều này

Những tạo hình đầu tiên của nữ diễn viên được tung ra dân tình hào hứng.

Mới đây, một số hình ảnh mới của Cúc Tịnh Y trên phim trường Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 được lan truyền rộng rãi trên Weibo. Tuy nhiên khác với những bộ phim trước kia, Cúc Tịnh Y lần này có thể sẽ phải chào tạm biệt những kiểu son phấn quá lố. Không còn kiểu trang điểm đậm như thời điểm khai máy, Cúc Tịnh Y đã "tháo bỏ” lớp phấn son lòe loẹt. Cô nàng gây bất ngờ với gương mặt và thần sắc tự nhiên, gần như mộc 100%. Những khuyết điểm như bọng mắt, nước da nhợt nhạt đều lộ rõ nhưng ngược lại được netizen khen ngợi hết lời.

Tuy đã chịu khó thay đổi cách make up nhưng Cúc Tịnh Y vẫn bị dân tình bắt bài về chiều cao. Nhiều netizen cảm thấy "gai mắt" khi tóc của Cúc Tịnh Y được búi vô cùng cao, trông hết sức cồng kềnh. Đây được xem như chiêu "hack chiều cao" mới mà cô nàng tận dụng ở phim mới, thay vì đi giày độn dễ bị phát hiện như những lần trước.

Theo một số tin đồn được đưa ra trước đó thì phía đạo diễn Tiên kiếm kỳ hiệp 4 đã yêu cầu Cúc Tịnh Y không được tự ý thay đổi tạo hình và trang điểm trong phim. Tuy đây chỉ là tin đồn, song việc thay đổi của Cúc Tịnh Y đã khiến nhiều khán giả có niềm tin hơn vào sự thành công của bộ phim tiên hiệp này. Trước Tiên kiếm kỳ hiệp 4, Cúc Tịnh Y thường xuyên bị chê bai vì mãi trung thành với kiểu trang điểm ‘ngàn năm như một’. Từ Tân Bạch nương tử truyền kỳ, Như Ý Phương Phi đến Gia Nam truyện và cả Hoa nhung chưa lên sóng, Cúc Tịnh Y đều xuất hiện với lối make up có lớp phấn dày, đánh mắt và tô son đậm. Tuy nhan sắc được khen ngợi nhưng phong cách trang điểm khá "cải lương" này của người đẹp sinh năm 1994 lại khiến khán giả chán ngán. Tiên kiếm kỳ hiệp 4 kể về Vân Thiên Hà (Trần Triết Viễn) bị mất cha mẹ từ nhỏ và vô tình gặp được thiếu nữ Hàn Lăng Sa (Cúc Tịnh Y). Sau trận đánh nhau, cả 2 người cùng nhau xuống núi để tìm kiếm thân thế của Thiên Hà. Trong cuộc hành trình này, cả 2 gặp được Mộ Dung Tử Anh (Mao Tử Tuấn) và Liễu Mộng Ly (Mao Hiểu Tuệ, 4 người cùng nhau gia nhập phái Quỳnh Hoa và dấn thân vào con đường tu tiên gian khổ. Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 chưa có lịch chiếu cụ thể.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuc-tinh-y-tu-tin-khoe-mat-moc-trong-phim-moi-ai-de-bi-boc-me-ngay-dieu-nay-451234.html