Cúc Tịnh Y bị nữ phụ lấn lướt toàn tập, bất ngờ khi mỹ nhân này từng hóa thân thành Tiểu Long Nữ

Ngoài ra, ekip Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 cũng xác nhận thêm hai cái tên phụ là Mao Tử Tuấn và Mao Hiểu Tuệ . Cùng xuất hiện tại lễ khai máy, nhan sắc của nữ phụ Mao Hiểu Tuệ có phần lấn lướt Cúc Tịnh Y.

Mới đây, bộ phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 đã chính thức tổ chức lễ khai máy. Hai diễn viên chính là Trần Triết Viễn vai Vân Thiên Hà và Cúc Tịnh Y vai Hàn Lăng Sa đều đã xuất hiện trên phim trường trong hóa trang của nhân vật.

Nữ diễn viên sinh năm 1996 mặc áo khoác dày, màu đen nhưng lại chiếm sóng nhờ dáng người cao ráo, gương mặt thanh thoát và góc nghiêng cực "bén". Nhiều cư dân mạng nhận xét, Cúc Tịnh Y bị lu mờ hoàn toàn khi đứng cạnh nữ phụ của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4.

Thậm chí một số netizen nhận ra trang phục mà Mao Hiểu Tuệ mặc trong cảnh quay đầu tiên lại có chút tương đồng với một tạo hình của Cúc Tịnh Y trong phim Hoa Nhung. Có thể thấy, cả hai đều rất xinh đẹp nhưng Mao Hiểu Tuệ lại nổi bật hơn hẳn nhờ khí chất hài hòa và tự nhiên, không trang điểm quá lố như "mỹ nữ 4000 năm".

Trước kia, Mao Hiểu Tuệ từng khiến dân mạng tranh cãi khi hóa thân thành Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp bản mới. Vẻ đẹp khỏe mạnh, có phần rắn rỏi của Mao Hiểu Tuệ bị cho là không phù hợp với nàng Tiểu Long Nữ "băng thanh ngọc khiết", mềm mại dịu dàng.

Dù thất bại trong việc thể hiện khí chất tiên tử của Cô Cô nhưng nhan sắc xinh đẹp của Mao Hiểu Tuệ là điều không thể phủ nhận.

Tiên kiếm kỳ hiệp 4 kể về Vân Thiên Hà (Trần Triết Viễn) bị mất cha mẹ từ nhỏ và vô tình gặp được thiếu nữ Hàn Lăng Sa (Cúc Tịnh Y). Sau trận đánh nhau, cả 2 người cùng nhau xuống núi để tìm kiếm thân thế của Thiên Hà. Trong cuộc hành trình này, cả 2 gặp được Mộ Dung Tử Anh (Mao Tử Tuấn) và Liễu Mộng Ly (Mao Hiểu Tuệ, 4 người cùng nhau gia nhập phái Quỳnh Hoa và dấn thân vào con đường tu tiên gian khổ.