Một mỹ nữ Tân Cương áp đảo nhan sắc Cúc Tịnh Y khi đụng hàng tạo hình 'sương sa hạt lựu'

Sao quốc tế 06/02/2022 22:29

Màn “đụng hàng” của Cúc Tịnh Y với mỹ nhân này khiến cư dân mạng thích thú.

Mới đây, phía đoàn phim Hoa Nhung đã tung ra tạo hình mới của nữ chính Cúc Tịnh Y như một dịp đón chào năm 2022 vừa đến. Trong những hình ảnh được chia sẻ, Cúc Tịnh Y rạng rỡ với phong cách "sương sa hạt lựu" yêu thích của mình, thế nhưng đã có sự giản lược tinh tế hơn.

Một mỹ nữ Tân Cương áp đảo nhan sắc Cúc Tịnh Y khi đụng hàng tạo hình 'sương sa hạt lựu' - Ảnh 1

 Một mỹ nữ Tân Cương áp đảo nhan sắc Cúc Tịnh Y khi đụng hàng tạo hình 'sương sa hạt lựu' - Ảnh 2

 Một mỹ nữ Tân Cương áp đảo nhan sắc Cúc Tịnh Y khi đụng hàng tạo hình 'sương sa hạt lựu' - Ảnh 3

Tuy nhiên, cư dân mạng phát hiện kiểu dáng tưởng chừng như độc nhất của Cúc Tịnh Y lại trùng lặp với một mỹ nhân cổ trang khác, đó là Cổ Lực Na Trát.

Một mỹ nữ Tân Cương áp đảo nhan sắc Cúc Tịnh Y khi đụng hàng tạo hình 'sương sa hạt lựu' - Ảnh 4

Cũng vào cùng ngày 5/2, trang 163 đã đăng tải loạt hình ảnh mới nhất của Cổ Lực Na Trát trong phim Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Ngoại trừ thiết kế trang phục có đôi chỗ khác biệt, tạo hình lần này của mỹ nhân Tân Cương lại đụng hàng với Cúc Tịnh Y từ màu sắc, phụ kiện đến cách trang điểm.

Một mỹ nữ Tân Cương áp đảo nhan sắc Cúc Tịnh Y khi đụng hàng tạo hình 'sương sa hạt lựu' - Ảnh 5

Tuy không rõ vì sao có sự trùng hợp như vậy nhưng netizen nhận xét, Cổ Lực Na Trát vẫn có phần nhỉnh hơn so với Cúc Tịnh Y. 

Cúc Tịnh Y là một trong những tên tuổi được chú ý của làng điện ảnh Hoa ngữ. Cô nàng trở nên nổi bật khi sở hữu vẻ ngoài thuần khiết và trong trẻo. Một tờ báo Nhật đã gọi cô là "Idol 4000 năm" nhưng được dịch nhầm thành "mỹ nữ 4000 năm" và danh xưng này cũng gắn liền với cô. 

Một mỹ nữ Tân Cương áp đảo nhan sắc Cúc Tịnh Y khi đụng hàng tạo hình 'sương sa hạt lựu' - Ảnh 6

Sở hữu vẻ ngoài thuần khiết và trong trẻo nhưng Cúc Tịnh Y lại vướng vào khá nhiều thị phi. Song, không thể phủ nhận rằng gương mặt và vóc dáng của nữ diễn viên 9x phù hợp để hoạt động trong giới giải trí.

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