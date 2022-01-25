'Ná thở' trước loạt ảnh của 'mỹ nhân 4000 năm' Cúc Tịnh Y giữa trời tuyết trắng

Mới đây, Cúc Tịnh Y khiến cư dân mạng dành "cơn mưa" lời khen khi tung bộ ảnh siêu phẩm đẹp đến nao lòng của "mỹ nhân 4000 năm".

Được mệnh danh là "mỹ nhân 4000 năm", tạo hình của Cúc Tịnh Y mỗi khi xuất hiện luôn khiến cư dân mạng phải trầm trồ. Mỹ nhân 9x thường xuyên trở thành chủ đề hot của giới trẻ nhờ loạt tạo hình kinh diễm, ngọt ngào hay quyến rũ đều "cân" được hết. Mới đây, nữ diễn viên 9x diện một chiếc đầm hai dây màu đỏ nổi bật giữa trời tuyết trắng xóa, bên ngoài khoác một chiếc áo ren mỏng xuyên thấu. Lần này cô nàng chọn những dáng chụp tự do, bay bổng giữa vùng thiên nhiên hoang dã.

Lớp áo khoác trắng bên ngoài càng tôn lên nét đẹp mềm mại, nữ tính ẩn sâu bên trong Cúc Tịnh Y. Da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, môi đỏ như son, cô nàng quả thực hiện lên xinh tựa Bạch Tuyết giữa trời đông. Cô nàng cũng "gây sốt" với mái tóc đen dài xoăn nhẹ, kiểu trang điểm đậm với đôi môi căng mọng cuốn hút. Làn da trắng sáng của cô khiến nhiều người gợi nhớ về các quý cô Hồng Kông trước đây. Không chỉ mái tóc xoăn kinh điển, lối makeup sắc sảo cũng khiến dân tình dành lời khen không ngớt. Không phấn má dư thừa, không màu mắt lộng lẫy, Cúc Tịnh Y với tóc đen nguyên bản cùng màu son đỏ tươi lông mày dáng ngang vẫn luôn là thứ khiến trái tim người ta thổn thức. Phần mắt cô nàng lần này được trang điểm kĩ hơn, sử dụng liner màu đỏ viền nhẹ mi dưới.

Với nhan sắc kinh diễm của mình Cúc Tịnh Y dễ dàng "chặt đẹp" những bình luận mỉa mai nhàm chán, không có ý tưởng đột phá về diện mạo và tạo hình bởi có lẽ nhan sắc của cô đã quá riêng biệt. Không thể phủ nhận rằngcô nàng vẫn là nữ diễn viên có lượng người hâm mộ đông đảo và nhan sắc xinh đẹp không đụng hàng với bất kỳ ngôi sao nào.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/na-tho-truoc-loat-anh-cua-my-nhan-4000-nam-cuc-tinh-y-giua-troi-tuyet-trang-447783.html