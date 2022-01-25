'Ná thở' trước loạt ảnh của 'mỹ nhân 4000 năm' Cúc Tịnh Y giữa trời tuyết trắng

Sao quốc tế 25/01/2022 17:08

Mới đây, Cúc Tịnh Y khiến cư dân mạng dành "cơn mưa" lời khen khi tung bộ ảnh siêu phẩm đẹp đến nao lòng của "mỹ nhân 4000 năm".

Được mệnh danh là "mỹ nhân 4000 năm", tạo hình của Cúc Tịnh Y mỗi khi xuất hiện luôn khiến cư dân mạng phải trầm trồ. Mỹ nhân 9x thường xuyên trở thành chủ đề hot của giới trẻ nhờ loạt tạo hình kinh diễm, ngọt ngào hay quyến rũ đều "cân" được hết. 

Mới đây, nữ diễn viên 9x diện một chiếc đầm hai dây màu đỏ nổi bật giữa trời tuyết trắng xóa, bên ngoài khoác một chiếc áo ren mỏng xuyên thấu. Lần này cô nàng chọn những dáng chụp tự do, bay bổng giữa vùng thiên nhiên hoang dã.

cuc tinh y
cuc tinh y 1
cuc tinh y 2
cuc tinh y 3
cuc tinh y 4
cuc tinh y 4
cuc tinh y 5
cuc tinh y 6

Lớp áo khoác trắng bên ngoài càng tôn lên nét đẹp mềm mại, nữ tính ẩn sâu bên trong Cúc Tịnh Y. Da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, môi đỏ như son, cô nàng quả thực hiện lên xinh tựa Bạch Tuyết giữa trời đông. Cô nàng cũng "gây sốt" với mái tóc đen dài xoăn nhẹ, kiểu trang điểm đậm với đôi môi căng mọng cuốn hút. Làn da trắng sáng của cô khiến nhiều người gợi nhớ về các quý cô Hồng Kông trước đây.

cuc tinh y 7
cuc tinh y 8
cuc tinh y 9

Không chỉ mái tóc xoăn kinh điển, lối makeup sắc sảo cũng khiến dân tình dành lời khen không ngớt. Không phấn má dư thừa, không màu mắt lộng lẫy, Cúc Tịnh Y với tóc đen nguyên bản cùng màu son đỏ tươi lông mày dáng ngang vẫn luôn là thứ khiến trái tim người ta thổn thức. Phần mắt cô nàng lần này được trang điểm kĩ hơn, sử dụng liner màu đỏ viền nhẹ mi dưới.

Với nhan sắc kinh diễm của mình Cúc Tịnh Y dễ dàng "chặt đẹp" những bình luận mỉa mai nhàm chán, không có ý tưởng đột phá về diện mạo và tạo hình bởi có lẽ nhan sắc của cô đã quá riêng biệt. Không thể phủ nhận rằngcô nàng vẫn là nữ diễn viên có lượng người hâm mộ đông đảo và nhan sắc xinh đẹp không đụng hàng với bất kỳ ngôi sao nào. 

Những sao Hoa ngữ đổi đời nhờ 'dao kéo': Dương Mịch trở thành sao hạng A, Cúc Tịnh Y ẵm danh xứng 'Mỹ nhân 4000 năm'

Những sao Hoa ngữ đổi đời nhờ 'dao kéo': Dương Mịch trở thành sao hạng A, Cúc Tịnh Y ẵm danh xứng 'Mỹ nhân 4000 năm'

Nhiều ngôi sao Cbiz sau khi "trùng tu nhan sắc" đã có sự nghiệp thăng hoa và đạt được hiệu ứng như mong muốn.

Xem thêm
Từ khóa:   Cúc Tịnh Y nhan sắc Cúc Tịnh Y sao Hoa ngữ làng sao mỹ nhân 4000 năm

TIN LIÊN QUAN

Những sao Hoa ngữ đổi đời nhờ 'dao kéo': Dương Mịch trở thành sao hạng A, Cúc Tịnh Y ẵm danh xứng 'Mỹ nhân 4000 năm'

Những sao Hoa ngữ đổi đời nhờ 'dao kéo': Dương Mịch trở thành sao hạng A, Cúc Tịnh Y ẵm danh xứng 'Mỹ nhân 4000 năm'

Những mỹ nhân Cbiz diễn 'dở' nhất năm 2021: Triệu Lộ Tư và Cúc Tịnh Y không 'thoát khỏi', người cuối khiến người xem 'phát ngán'

Những mỹ nhân Cbiz diễn 'dở' nhất năm 2021: Triệu Lộ Tư và Cúc Tịnh Y không 'thoát khỏi', người cuối khiến người xem 'phát ngán'

Qua ống kính của loạt 'hung thần', nhan sắc Cúc Tịnh Y có 'thần thánh' như được tung hô?

Qua ống kính của loạt 'hung thần', nhan sắc Cúc Tịnh Y có 'thần thánh' như được tung hô?

Tin tức dưa Cbiz ngày 17/01: Dương Mịch và Lưu Thi Thi hợp tác, Cúc Tịnh Y đóng 'Tiên Kiếm 4'

Tin tức dưa Cbiz ngày 17/01: Dương Mịch và Lưu Thi Thi hợp tác, Cúc Tịnh Y đóng 'Tiên Kiếm 4'

Sao Hoa ngữ giả trai: Cúc Tịnh Y bị chê lố nhưng vẫn chưa tệ bằng sao nữ vẽ đúng hai cọng râu giả trân

Sao Hoa ngữ giả trai: Cúc Tịnh Y bị chê lố nhưng vẫn chưa tệ bằng sao nữ vẽ đúng hai cọng râu giả trân

Loạt diễn viên Cbiz quấn “sương sa hạt lựu” thua xa Cúc Tịnh Y, trùm cuối đóng tiên nữ mà cứ ngỡ…yêu tinh

Loạt diễn viên Cbiz quấn “sương sa hạt lựu” thua xa Cúc Tịnh Y, trùm cuối đóng tiên nữ mà cứ ngỡ…yêu tinh

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 7 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 5 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào