Loạt diễn viên Cbiz quấn “sương sa hạt lựu” thua xa Cúc Tịnh Y, trùm cuối đóng tiên nữ mà cứ ngỡ…yêu tinh

Tạo hình diêm dúa, quấn đủ “sương sa hạt lựu” của Cúc Tịnh Y xem ra vẫn còn đẹp gấp vạn lần các mỹ nhân dưới đây.

Là những món phụ kiện khiến cho vai diễn của nhân vật sắc nét hơn, thế nhưng tạo hình quấn nhiều dây tua rua diêm dúa hay trang sức đầy sắc màu đôi khi cũng phản tác dụng khi bị lạm dụng quá đà, khiến cho khán giả cảm thấy lố bịch. Là người “đi tiên phong” cho mốt tạo hình quấn “sương sa hạt lựu” gần đây, nhan sắc của mỹ nữ 4000 năm có một vẫn giữ được nét đẹp băng thanh ngọc khiết với làn da trắng mướt thế nhưng nhiều netizen vẫn cho rằng trông nữ diễn viên khá “quê”. Do quá lạm dụng trang sức nên tạo hình của Cúc Tịnh Y không được ấn tượng như kỳ vọng.

Cúc Tịnh Y với tạo hình quấn "sương sa hạt lựu" trên đầu Thế nhưng ngắm nhìn lại dàn mỹ nữ Cbiz với cách trang điểm và thiết kế trang phục cùng chi chít các thể loại phụ kiện đầy màu sắc dưới đây mới thấy được Cúc Tịnh Y vẫn còn “đẹp chán”. Tuy nhiên, vẻ đẹp "băng thanh ngọc khiết" của mỹ nữ 4000 năm có một vẫn còn "đẹp chán" Nữ diễn viên Hinh Tử trong phim Tiết Bình Quý và Vương Bảo Xuyến sở hữu hàng loạt tạo hình lòe loẹt và gây “nhức mắt” cho người xem khi đủ các thể loại đá với màu sắc sặc sỡ được trang trí trên trán, đầu, cổ, tai và tóc. Những bộ cánh đầy màu sắc của cô cũng biến hóa vô cùng đa dạng khiến cho nữ diễn viên không tạo được điểm nhấn về nhan sắc cũng như khiến người xem khó tập trung vào nhân vật.

Tạo hình của Hinh Tử vô cùng lòe loẹt và gây nhức mắt Tào Dĩnh cũng không tránh khỏi sự phản tác dụng của những sợi dây quấn tua rua. Được lấy cảm hứng từ hoa sen, khi lên hình nữ diễn viên trông vô cùng lòe loẹt, cộng thêm phần phụ kiện lòa xòa trước trán càng khiến cô trở nên quê mùa, sến sẩm. Tạo hình sến sẩm, quê mùa của Tào Dĩnh Tạo hình của Châu Hải My trong phim Thần Quỷ Bát Trận Đồ khi đội đống hạt ngọc đầy màu sắc trên đầu khiến netizen nhận xét trông chả khác nào “nhà giàu mới nổi”. Châu Hải My với đống phụ kiện đầy màu sắc lộn xộn trên đầu Thậm chí đến cả thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi cũng chẳng thể nào cân nổi tạo hình không thể “phèn” hơn này. Thậm chí, đây có thể coi là tạo hình xấu nhất trong sự nghiệp diễn xuất của mỹ nhân 8X. Đống dây tua rua nổi bật cùng bộ khung cồng kềnh trên đầu khiến vẻ đẹp như “thần tiên” của Lưu Diệc Phi “bốc hơi”. "Thần tiên tỷ tỷ" Lưu DIệc Phi cũng không "cân" nổi tạo hình tua rua này Cư dân mạng cũng không “đỡ” nổi tạo hình của diễn viên này, ai nhìn cũng thoạt tưởng cô đang vào vai yêu quái, thế nhưng thật không thể ngờ, nhân vật mà cô ấy đóng lại là một tiên nữ. Cứ tưởng diễn viên này đóng vai yêu tinh, cư dân mạng ngã ngửa khi biết đây là một tiên nữ

Nhan sắc thật của “Mỹ nhân 4000 năm” Cúc Tịnh Y bị ống kính team qua đường “bóc sạch” Tham gia sự kiện mới đây, những bức ảnh không photoshop của Cúc Tịnh Y thu hút sự quan tâm lớn của cư dân mạng vì không ngờ “danh xứng với thực”.

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