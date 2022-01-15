Sao Hoa ngữ giả trai: Cúc Tịnh Y bị chê lố nhưng vẫn chưa tệ bằng sao nữ vẽ đúng hai cọng râu giả trân

Sao quốc tế 15/01/2022 23:05

Màn giả trai siêu sơ sài của idol xứ Trung trong phim mới đang khiến cộng đồng mạng “sôi máu” vì coi thường IQ khán giả.

Nữ giả nam trong các bộ phim Trung Quốc quá là quen thuộc với những fan hâm mộ cuồng phim cổ trang. Với nét “xinh trai” sẵn có, vóc người nhỏ nhắn hay đến cả tóc mai, đường chân mày, đôi mắt, chỉ cần nhìn qua là cũng để biết tạo hình màn giả trai của các nữ diễn viên có được “đầu tư công phu”, chỉn chu hay không.

Tuy nhiên, nhiều netizen cho rằng, nếu nói về khoản giả trai của màn ảnh Hoa ngữ thì tình hình đang càng ngày càng tệ, càng ngày càng "thảm họa". Những ai từng không tiếc lời chê bai, chỉ trích Cúc Tịnh Y năm xưa giờ đây chắc chắn phải rút lại lời nói, vì trường hợp này chẳng khác nào coi thường đầu óc khán giả!

Sao Hoa ngữ giả trai: Cúc Tịnh Y bị chê lố nhưng vẫn chưa tệ bằng sao nữ vẽ đúng hai cọng râu giả trân - Ảnh 1
Màn giả trai "qua mắt khán giả" của Cúc Tịnh Y bị chê là lố lăng

Nếu Cúc Tịnh Y đã tệ hại thì mới đây tạo hình giả nam của idol Dương Siêu Việt trong dự án phim cổ trang Bảy Kiếp Xui Xẻo còn khiến cư dân mạng “sôi máu” hơn. Bộ phim này chính thức được Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt xác nhận đảm nhiệm vai chính. Bảy Kiếp Xui Xẻo đúng nghĩa là một dự án cổ trang mang sắc thái hài hước. Vì lỡ làm rối dây tơ hồng, hai vị thần tiên trên trời (do Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt đóng) bị Ngọc Hoàng trách phạt, cùng nhau chịu 7 kiếp yêu nhau ở trần gian ở chốn nhân gian. Liệu sau 7 kiếp, hai người có thật sự yêu nhau và muốn bên nhau cả đời?

Sao Hoa ngữ giả trai: Cúc Tịnh Y bị chê lố nhưng vẫn chưa tệ bằng sao nữ vẽ đúng hai cọng râu giả trân - Ảnh 2
Màn giả trai "nhìn phát biết ngay" của Dương Siêu Việt trong phim mới

Trong quá trình bấm máy, có phân đoạn Dương Siêu Việt giả trai. Tuy nhiên, sau khi rò rỉ tạo hình của nữ chính khi gắn hoặc vẽ đúng 2 cọng râu nhỏ như đuôi chuột là đã trở thành…con trai khiến netizen không khỏi tranh cãi gay gắt.

Sao Hoa ngữ giả trai: Cúc Tịnh Y bị chê lố nhưng vẫn chưa tệ bằng sao nữ vẽ đúng hai cọng râu giả trân - Ảnh 3
Tạo hình quá sơ sài trong màn giả trai của Dương Siêu Việt khiến netizen "sôi máu" vì coi thường IQ khán giả

Màn giả trai “đi vào lòng đất” của Dương Siêu Việt trong dự án phim mới được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Phần lớn khán giả khi nhìn thấy tạo hình này của Dương Siêu Việt lại cảm thấy vô cùng đau đầu, lớn tiếng phê bình phim Trung càng ngày càng coi thường IQ khán giả. Tuy nhiên cũng có một số khán giả bình tĩnh lại, đưa ra quan điểm nếu đây là một cảnh giả trai gây hài, tạo hiệu ứng "lầy lội" thì cũng không sao. Tuy nhiên dù là ở trường hợp nào, đây chắc chắn là màn giả trai sơ sài, nhàm chán nhất màn ảnh xứ Trung trong thời gian gần đây.

Một số netizen Việt chia sẻ quan điểm: “Nếu tình tiết phim là giả nam hài, một phát nhận ra thì không sao nhé. Chứ mà như này không ai nhận ra là nữ thì ăn chửi thôi”; “Lại thêm nữ giả nam "giả trân" vào danh sách. Phim Trung ngày nào còn "thật trân" thế này là còn nát...”; “Trông dễ thương quá. Cũng chưa biết tình tiết phim sao mà. Lỡ cảnh này là cảnh tấu hài thì sao?”; “Ta nói nó còn tệ hơn cả Cúc Tịnh Y nữa ấy trời, tui nghĩ cô Cúc đã đủ thảm hoạ rồi chứ?”…

Sao Hoa ngữ giả trai: Cúc Tịnh Y bị chê lố nhưng vẫn chưa tệ bằng sao nữ vẽ đúng hai cọng râu giả trân - Ảnh 4
Sao Hoa ngữ giả trai: Cúc Tịnh Y bị chê lố nhưng vẫn chưa tệ bằng sao nữ vẽ đúng hai cọng râu giả trân - Ảnh 5
Là dự án hài cổ trang, bộ phim hứa hẹn mang lại nhiều tiếng cười sảng khoái cho khán giả

Hiện tại Bảy Kiếp Xui Xẻo chưa có lịch phát sóng chính thức, nhưng có thông tin kịch bản được tiết lộ rằng ở kiếp thứ 4 khi cả hai nhân vật là... hổ và lợn thì ekip sẽ xử lý như thế nào nên fan hâm mộ đang vô cùng mong chờ siêu phẩm cổ trang hài hước này được lên sóng.

Minh tinh hạng A về quê: Ảnh đế ngồi vót ngô, Cung Tuấn - Dương Siêu Việt ngồi khép nép bên bậc cha chú

Minh tinh hạng A về quê: Ảnh đế ngồi vót ngô, Cung Tuấn - Dương Siêu Việt ngồi khép nép bên bậc cha chú

Hình ảnh khác một trời một vực của sao Hoa ngữ khi về quê thăm gia đình khiến nhiều người bất ngờ, thậm chí không tin nổi vào mắt mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Siêu Việt Dương Siêu Việt giả trai Cúc Tịnh Y sao hoa ngữ sao hoa ngữ giả trai

TIN LIÊN QUAN

Minh tinh hạng A về quê: Ảnh đế ngồi vót ngô, Cung Tuấn - Dương Siêu Việt ngồi khép nép bên bậc cha chú

Minh tinh hạng A về quê: Ảnh đế ngồi vót ngô, Cung Tuấn - Dương Siêu Việt ngồi khép nép bên bậc cha chú

Mỹ nhân Hoa ngữ giả trai bị “ném đá”: Cúc Tịnh Y giả trân, Triệu Lộ Tư tô son hồng, vòng 1 nở nang

Mỹ nhân Hoa ngữ giả trai bị “ném đá”: Cúc Tịnh Y giả trân, Triệu Lộ Tư tô son hồng, vòng 1 nở nang

Những mỹ nhân Hoa ngữ từng can thiệp 'dao kéo' vào nhan sắc: Trịnh Sảng già nua, Cúc Tịnh Y 'lột xác' hoàn toàn

Những mỹ nhân Hoa ngữ từng can thiệp 'dao kéo' vào nhan sắc: Trịnh Sảng già nua, Cúc Tịnh Y 'lột xác' hoàn toàn

Nhan sắc thật của “Mỹ nhân 4000 năm” Cúc Tịnh Y bị ống kính team qua đường “bóc sạch”

Nhan sắc thật của “Mỹ nhân 4000 năm” Cúc Tịnh Y bị ống kính team qua đường “bóc sạch”

Ai đã khiến netizen quay xe, bênh vực Cúc Tịnh Y 'không đáng' nhận giải diễn dở nhất năm?

Ai đã khiến netizen quay xe, bênh vực Cúc Tịnh Y 'không đáng' nhận giải diễn dở nhất năm?

Xuất hiện bản sao của Cúc Tịnh Y giống 'bản chính' đến 99,99%, netizen phát hoảng, cho là 'dao kéo chung lò'

Xuất hiện bản sao của Cúc Tịnh Y giống 'bản chính' đến 99,99%, netizen phát hoảng, cho là 'dao kéo chung lò'

TIN MỚI NHẤT

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 1 giờ 13 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 2 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 2 giờ 40 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 3 giờ 13 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 3 giờ 33 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào