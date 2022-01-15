Sao Hoa ngữ giả trai: Cúc Tịnh Y bị chê lố nhưng vẫn chưa tệ bằng sao nữ vẽ đúng hai cọng râu giả trân

Màn giả trai siêu sơ sài của idol xứ Trung trong phim mới đang khiến cộng đồng mạng “sôi máu” vì coi thường IQ khán giả.

Nữ giả nam trong các bộ phim Trung Quốc quá là quen thuộc với những fan hâm mộ cuồng phim cổ trang. Với nét “xinh trai” sẵn có, vóc người nhỏ nhắn hay đến cả tóc mai, đường chân mày, đôi mắt, chỉ cần nhìn qua là cũng để biết tạo hình màn giả trai của các nữ diễn viên có được “đầu tư công phu”, chỉn chu hay không. Tuy nhiên, nhiều netizen cho rằng, nếu nói về khoản giả trai của màn ảnh Hoa ngữ thì tình hình đang càng ngày càng tệ, càng ngày càng "thảm họa". Những ai từng không tiếc lời chê bai, chỉ trích Cúc Tịnh Y năm xưa giờ đây chắc chắn phải rút lại lời nói, vì trường hợp này chẳng khác nào coi thường đầu óc khán giả!

Màn giả trai "qua mắt khán giả" của Cúc Tịnh Y bị chê là lố lăng Nếu Cúc Tịnh Y đã tệ hại thì mới đây tạo hình giả nam của idol Dương Siêu Việt trong dự án phim cổ trang Bảy Kiếp Xui Xẻo còn khiến cư dân mạng “sôi máu” hơn. Bộ phim này chính thức được Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt xác nhận đảm nhiệm vai chính. Bảy Kiếp Xui Xẻo đúng nghĩa là một dự án cổ trang mang sắc thái hài hước. Vì lỡ làm rối dây tơ hồng, hai vị thần tiên trên trời (do Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt đóng) bị Ngọc Hoàng trách phạt, cùng nhau chịu 7 kiếp yêu nhau ở trần gian ở chốn nhân gian. Liệu sau 7 kiếp, hai người có thật sự yêu nhau và muốn bên nhau cả đời? Màn giả trai "nhìn phát biết ngay" của Dương Siêu Việt trong phim mới Trong quá trình bấm máy, có phân đoạn Dương Siêu Việt giả trai. Tuy nhiên, sau khi rò rỉ tạo hình của nữ chính khi gắn hoặc vẽ đúng 2 cọng râu nhỏ như đuôi chuột là đã trở thành…con trai khiến netizen không khỏi tranh cãi gay gắt.

Tạo hình quá sơ sài trong màn giả trai của Dương Siêu Việt khiến netizen "sôi máu" vì coi thường IQ khán giả Màn giả trai “đi vào lòng đất” của Dương Siêu Việt trong dự án phim mới được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Phần lớn khán giả khi nhìn thấy tạo hình này của Dương Siêu Việt lại cảm thấy vô cùng đau đầu, lớn tiếng phê bình phim Trung càng ngày càng coi thường IQ khán giả. Tuy nhiên cũng có một số khán giả bình tĩnh lại, đưa ra quan điểm nếu đây là một cảnh giả trai gây hài, tạo hiệu ứng "lầy lội" thì cũng không sao. Tuy nhiên dù là ở trường hợp nào, đây chắc chắn là màn giả trai sơ sài, nhàm chán nhất màn ảnh xứ Trung trong thời gian gần đây. Một số netizen Việt chia sẻ quan điểm: “Nếu tình tiết phim là giả nam hài, một phát nhận ra thì không sao nhé. Chứ mà như này không ai nhận ra là nữ thì ăn chửi thôi”; “Lại thêm nữ giả nam "giả trân" vào danh sách. Phim Trung ngày nào còn "thật trân" thế này là còn nát...”; “Trông dễ thương quá. Cũng chưa biết tình tiết phim sao mà. Lỡ cảnh này là cảnh tấu hài thì sao?”; “Ta nói nó còn tệ hơn cả Cúc Tịnh Y nữa ấy trời, tui nghĩ cô Cúc đã đủ thảm hoạ rồi chứ?”… Là dự án hài cổ trang, bộ phim hứa hẹn mang lại nhiều tiếng cười sảng khoái cho khán giả Hiện tại Bảy Kiếp Xui Xẻo chưa có lịch phát sóng chính thức, nhưng có thông tin kịch bản được tiết lộ rằng ở kiếp thứ 4 khi cả hai nhân vật là... hổ và lợn thì ekip sẽ xử lý như thế nào nên fan hâm mộ đang vô cùng mong chờ siêu phẩm cổ trang hài hước này được lên sóng.

Minh tinh hạng A về quê: Ảnh đế ngồi vót ngô, Cung Tuấn - Dương Siêu Việt ngồi khép nép bên bậc cha chú Hình ảnh khác một trời một vực của sao Hoa ngữ khi về quê thăm gia đình khiến nhiều người bất ngờ, thậm chí không tin nổi vào mắt mình.

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