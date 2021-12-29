Xuất hiện bản sao của Cúc Tịnh Y giống 'bản chính' đến 99,99%, netizen phát hoảng, cho là 'dao kéo chung lò'

Sao quốc tế 29/12/2021 10:42

Vẻ ngoài của một hot girl mới nổi xứ Trung tên là Lâm Bá Thiên hiện đang là chủ đề bàn tán của netizen Trung Quốc vì cô có gương mặt được cho là giống với Cúc Tịnh Y đến 99,99%.

Cúc Tịnh Y hay còn được biết đến với biệt danh là "Mỹ nữ 4000 năm" vốn nổi tiếng với khuôn mặt xinh đẹp, thanh thuần hiếm thấy. Tuy nhiên, mới đây cư dân mạng đã phát hiện ra được một hot girl mạng xứ Trung tên là Lâm Bá Thiên có vẻ ngoài được cho là "sao y bản chính" khi khuôn mặt của cô được đánh giá là giống với nữ minh tinh sinh năm 1994 đến 99,99%.

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Dung nhan của Lâm Bá Thiên đang được bàn tán xôn xao khi giống với Cúc Tịnh Y đến 99,99% - Ảnh: Internet

Vì vẻ ngoài quá đỗi giống nhau, nhiều người cho rằng Lâm Bá Thiên chính là bản song trùng của Cúc Tịnh Y. Thậm chí, khi để ảnh hai người song song nhau, ít ai có thể nhận ra đâu là Cúc Tịnh Y thật đâu là nang hot girl kia. Đã vậy, Lâm Bá Thiên còn chuộng phong cách ăn mặc "bánh bèo" giống với "Mỹ nữ 4000 năm" nên lại càng giống với Cúc Tịnh Y.

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Tuy nhiên, Lâm Bá Thiên lại sở hữu nhan sắc kia nhờ PTTM - Ảnh: Internet

Tuy vậy, sự thật được phơi bày là Lâm Bá Thiên xinh đẹp được như vậy là nhờ có sự giúp đỡ của dao kéo. Theo đó, nàng hot girl này đã PTTM khá nhiều từ mũi, xương hàm, cằm, mắt,... để có dung nhan mỹ miều như hiện nay, trước đó cô chỉ là một nữ sinh vô cùng bình thường với nhan sắc ở mức trung bình.

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Cư dân mạng 'mỉa mai' Lâm Bá Thiên và Cúc Tịnh Y đã PTTM chung một chỗ - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, không ít người đã "đào lại" những hình ảnh cũ thời chưa debut của Cúc Tịnh Y với gương mặt cũng không mấy nổi bật và so sánh hai người với nhau. Có ý kiến còn cho rằng lý do mà Lâm Bá Thiên giống Cúc Tịnh Y đến vậy là vì cả hai đã dao kéo chung một chỗ.

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Vẻ ngoài khác lạ của Cúc Tịnh Y thuở 18 và hiện tại - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, những hình ảnh của Cúc Tịnh Y năm 18 tuổi khi cô tham gia cuộc thi Hãy Tiến Về Phía Trước Thiếu Niên bất ngờ bị tung ra. Vì dung nhan cách biệt quá lớn, nhiều người thậm chí còn không tin rằng Cúc Tịnh Y và người kia là một. Trong khi nhiều netizen chỉ ra rằng Cúc Tịnh Y dã PTTM khá nhiều từ mắt, môi, mũi đến xương gò má,... thì nhiều ý kiến lại cho rằng kiểu tóc, cách trang điểm và dậy thì cũng đóng một phần không nhỏ trong việc thay đổi diện mạo của cô.

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