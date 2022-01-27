Hóa ra đây là lý do Cúc Tịnh Y “chiễm chệ” lên hotsearch, gây nghẽn mạng xã hội xứ Trung

Nhờ học múa từ nhỏ mà cho đến nay, nữ diễn viên vẫn giữ được vóc dáng thanh mảnh đáng mơ ước. Ngay sau khi bộ ảnh cũ được lan truyền, từ khóa "ảnh cũ của Cúc Tịnh Y" liên tục lọt vào top tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo, thậm chí có lúc lên top 1. Nhiều người còn đặt ra nghi vấn phải chăng Cúc Tịnh Y đã mua hotsearch bởi bộ ảnh vốn không quá đặc biệt.

Mới đây, cái tên Cúc Tịnh Y lại khiến cộng đồng mạng xứ Trung rần rần và tìm kiếm liên tục nhờ bộ ảnh của 10 năm trước khi cô nàng đang diện trang phục múa ba lê trong phòng tập. Bất ngờ được chia sẻ rộng rãi và thu hút nhiều sự chú ý, Hoa đán 9X khoe nhan sắc trong sáng, thuần khiết với vóc dáng mảnh mai. Không ít cư dân mạng khen ngợi vẻ đẹp thanh tú và làn da trắng phát sáng của Cúc Tịnh Y.

Tuy nổi tiếng với vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết hiếm có khó tìm, thế nhưng nhiều năm qua ngôi sao phim Như Ý Phương Phi liên tục vướng phải nghi vấn dao kéo, phẫu thuật thẩm mỹ. So sánh hình ảnh hiện tại và quá khứ, có thể thấy gương mặt Cúc Tịnh Y ít nhiều thay đổi, đặc biệt là phần mũi. Cho đến nay nữ diễn viên cũng chưa từng đáp trả tin đồn dao kéo.

Thế nhưng Cúc Tịnh Y liên tục vướng nghi vấn dao kéo

Sống mũi thẳng đuột, cao ráo, chân mũi có vẻ thon gọn hơn rất nhiều khiến góc nghiêng của nàng mỹ nhân 9X trở thành “đẹp không góc chết”. Nhan sắc chính diện trên gương mặt của nữ thần tượng cũng trở nên thanh thoát hơn xưa rất nhiều khi các đường nét rõ ràng hơn, phần cằm vline cùng đôi mắt to tròn cũng là điểm nhấn trên gương mặt của cô nàng.

Những bức ảnh cũ của cô cũng bị đào lại

Hiện tại, Cúc Tịnh Y vẫn rất nổi tiếng nhờ vào vẻ ngoài trong sáng, dịu dàng, nữ tính của mình. Thời trang hay phong cách makeup của người đẹp đều trở thành xu hướng. Tuy nhiên “mỹ nhân 4000 năm” lại sở hữu chiều cao khiêm tốn nên trông cô có vẻ lọt thỏm khi chung khung hình với nhiều mỹ nhân đình đám khác của làng giải trí xứ Trung. Bởi vậy, nếu chỉ chụp nửa người trên thì có vẻ chiều cao của Cúc Tịnh Y rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng nếu là ảnh toàn thân thì có vẻ như thân hình của cô nàng trông mất cân đối và chiều cao khá khiêm tốn.

Chiều cao khiêm tốn cũng là một trở ngại với "mỹ nhân 4000 năm có một"

Hơn nữa, Cúc Tịnh Y cũng thường bị chê bai khá nhiều về phong cách trang điểm một màu, không có nhiều đột phá, thay đổi. Thường xuyên xuất hiện lộng lẫy, xinh đẹp tựa nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích tại các sự kiện thảm đỏ, thế nhưng Cúc Tịnh Y hình như chỉ trung thành với một kiểu trang điểm. Trong phim tạo hình khuôn mặt sao thì Cúc Tịnh Y vác nguyên phong cách này lên các sự kiện thảm đỏ lớn nhỏ khác nhau.