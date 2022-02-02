Dàn tân nương màn ảnh Hoa ngữ 2022: Cúc Tịnh Y đẹp mê mẩn, Lý Lan Địch khác biệt

Sao quốc tế 02/02/2022 18:06

Ấn tượng với tạo hình tân nương xinh đẹp trong loạt phim lên sóng 2022, dàn mỹ nhân Cbiz gây thương nhớ với visual mê mẩn lòng người.

Dòng phim cổ trang chưa bao giờ là đề tài hết hot của những bộ phim Trung Quốc, kịch bản hấp dẫn, nhân vật đa dạng đã thế tạo hình của các nhân vật luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý của khán giả. Trong đó phải kể đến hình ảnh tân nương trong những bộ xiêm y lộng lẫy, rực rỡ, kiêu sa của dàn mỹ nhân Cbiz dưới đây.

Cúc Tịnh Y

Dàn tân nương màn ảnh Hoa ngữ 2022: Cúc Tịnh Y đẹp mê mẩn, Lý Lan Địch khác biệt - Ảnh 1

Vẻ đẹp đến nao lòng của Cúc Tịnh Y trong phim Hoa Nhung

Nổi bật với nhiều vai diễn khác nhau, đặc biệt là gương mặt của Cúc Tịnh Y vô cùng hợp với dòng phim cổ trang nên không ít lần fan hâm mộ được đã mắt với tạo hình của Hoa đán 9X trong vai tân nương. Năm 2022, Cúc Tịnh Y tái ngộ màn ảnh với bộ phim Hoa nhung, trong phim nữ diễn viên nổi bật với tạo hình tân nương xinh đẹp, nhan sắc băng thanh ngọc khiết của cô vẫn không hề phai tàn. Bộ xiêm y đỏ rực làm làn da trắng của cô nàng nổi bật hơn hẳn. Trang phục được đầu tư và phụ kiện đi kèm cũng rất nhiều khiến khán giả không khỏi thương nhớ và mê mẩn trước tạo hình này của Cúc Tịnh Y trong Hoa nhung.

Dương Siêu Việt

Dàn tân nương màn ảnh Hoa ngữ 2022: Cúc Tịnh Y đẹp mê mẩn, Lý Lan Địch khác biệt - Ảnh 2
Visual sắc sảo của Dương Siêu Việt với lối trang điểm đậm

Mới đây một vài hình ảnh hậu trường trong cảnh quay ngày đại hôn của phim Bảy kiếp cát tường đã được hé lộ. Với lối trang điểm cầu kỳ, nhan sắc của nữ idol được nhấn nhá nhiều hơn vào đôi mắt, đem lại một vẻ đẹp sắc sảo, mặn mà. Thế nhưng nhiều người nhận xét tạo hình này của Dương Siêu Việt hơi rườm rà vì nhiều chi tiết, phụ kiện trang trí trên đầu.

Trương Dư Hi

Dàn tân nương màn ảnh Hoa ngữ 2022: Cúc Tịnh Y đẹp mê mẩn, Lý Lan Địch khác biệt - Ảnh 3
Dù chỉ là bức ảnh hậu trường nhưng vẻ đẹp của Trương Dư Hi trong xiêm y đỏ vẫn vô cùng nổi bật

Không thua kém nhiều mỹ nhân Hoa ngữ khác, Trương Dư Hi hóa cô dâu xinh đẹp trong phim Thiên thu lệnh. Tạo hình này thực sự đã giúp cô nàng nâng tầm nhan sắc bội phần, netizen xuýt xoa khen ngợi. Tạo hình tân nương xứng đáng điểm tuyệt đối, giờ điều khán giả chờ đợi chính là khả năng diễn xuất của cô nàng.

Hình Phi

Dàn tân nương màn ảnh Hoa ngữ 2022: Cúc Tịnh Y đẹp mê mẩn, Lý Lan Địch khác biệt - Ảnh 4

Tạo hình của Hình Phi trong Phúc lưu niên, không quá cầu kỳ nhưng vẫn rất ấn tượng

Mới đây, bức ảnh hậu trường chụp Hình Phi trong bộ xiêm y đỏ cũng gây sốt cộng đồng mạng. Trong trang phục màu đỏ nổi bật Hình Phi gây thương nhớ với hình ảnh dịu dàng và ngọt ngào. Được biết đây là tạo hình Hình Phi trong Phúc lưu niên khiến khán giả vô cùng mong đợi sự thể hiện của mỹ nhân này trong ngày “đại hôn” của mình trên màn ảnh.

Lý Lan Địch

Dàn tân nương màn ảnh Hoa ngữ 2022: Cúc Tịnh Y đẹp mê mẩn, Lý Lan Địch khác biệt - Ảnh 5
Không diện xiêm y đỏ trong ngày hỷ, nhưng Lý Lan Địch vẫn vô cùng nổi bật với nhan sắc trong trẻo với y phục trắng

Trong bộ phim Tinh lạc ngưng thành đường, Lý Lan Địch hóa nàng tân nương nhưng trong trang phục màu trắng. Đây là điểm khác biệt hoàn toàn so với tạo hình tân nương thường thấy. Tuy nhiên trang phục ngày đại hôn màu trắng cũng rất đẹp và cuốn hút, làm nổi bật lên vẻ đẹp trong sáng, tinh khôi của mỹ nhân này.

Viên Băng Nghiên

Dàn tân nương màn ảnh Hoa ngữ 2022: Cúc Tịnh Y đẹp mê mẩn, Lý Lan Địch khác biệt - Ảnh 6
Tạo hình gây thương nhớ trong ngày "bạo hồng" của Viên Băng Nghiên

Trong năm 2022 Viên Băng Nghiên sẽ có tới hai lần được hóa thân thành nàng tân nương xinh đẹp. Được biết cả hai bộ phim Chúc khanh hảo và Mùa hoa rơi gặp lại chàng đều có phân cảnh đại hôn. Nữ chính Viên Băng Nghiên diện hồng y nổi bật, xứng đáng lọt top tân nương xinh đẹp nhất năm 2022.

Trương Tuyết Nghênh

Dàn tân nương màn ảnh Hoa ngữ 2022: Cúc Tịnh Y đẹp mê mẩn, Lý Lan Địch khác biệt - Ảnh 7
Nụ cười ngọt ngào của Trương Tuyết Nghênh thật xứng đáng là tân nương đẹp nhất nhì màn ảnh 

Trương Tuyết Nghênh được khán giả ưu ái gọi là tân nương đẹp nhất nhì màn ảnh 2022. Thật vậy nữ diễn viên khoác lên mình bộ hỷ phục trong ngày đại hôn, gương mặt rạng rỡ cùng nụ cười ngọt ngào trong ngày hạnh phúc khiến ai nấy đều phải ngắm nhìn. 

Không “sượng trân” như Cúc Tịnh Y, bạn gái màn ảnh của Cung Tuấn cực lăn xả ở cảnh bắt cóc, bị tra tấn

Không “sượng trân” như Cúc Tịnh Y, bạn gái màn ảnh của Cung Tuấn cực lăn xả ở cảnh bắt cóc, bị tra tấn

Cùng là cảnh bắt cóc thế nhưng diễn xuất và sự kính nghiệp với tâm huyết cực lăn xả của bạn gái màn ảnh trong phim mới với Cung Tuấn được netizen khen ngợi hơn hẳn “mỹ nhân 4000 năm” Cúc Tịnh Y.

Xem thêm
Từ khóa:   Cúc Tịnh Y Viên Băng Nghiên Dương Siêu Việt sao hoa ngữ sao hoa ngữ tạo hình tân nương Lý Lan Địch

TIN LIÊN QUAN

Không “sượng trân” như Cúc Tịnh Y, bạn gái màn ảnh của Cung Tuấn cực lăn xả ở cảnh bắt cóc, bị tra tấn

Không “sượng trân” như Cúc Tịnh Y, bạn gái màn ảnh của Cung Tuấn cực lăn xả ở cảnh bắt cóc, bị tra tấn

Hóa ra đây là lý do Cúc Tịnh Y “chiễm chệ” lên hotsearch, gây nghẽn mạng xã hội xứ Trung

Hóa ra đây là lý do Cúc Tịnh Y “chiễm chệ” lên hotsearch, gây nghẽn mạng xã hội xứ Trung

'Ná thở' trước loạt ảnh của 'mỹ nhân 4000 năm' Cúc Tịnh Y giữa trời tuyết trắng

'Ná thở' trước loạt ảnh của 'mỹ nhân 4000 năm' Cúc Tịnh Y giữa trời tuyết trắng

Loạt diễn viên Cbiz quấn “sương sa hạt lựu” thua xa Cúc Tịnh Y, trùm cuối đóng tiên nữ mà cứ ngỡ…yêu tinh

Loạt diễn viên Cbiz quấn “sương sa hạt lựu” thua xa Cúc Tịnh Y, trùm cuối đóng tiên nữ mà cứ ngỡ…yêu tinh

Xôn xao Lý Thấm 'nên duyên' cùng 'bạn trai quốc dân' Lý Hiện trong phim tình cảm lãng mạn mới

Xôn xao Lý Thấm 'nên duyên' cùng 'bạn trai quốc dân' Lý Hiện trong phim tình cảm lãng mạn mới

Rời xa Nhậm Gia Luân, Lý Thấm 'nên duyên' cùng tra nam 'Đông cung' trong bộ phim ngược tâm 'Mộng hoa xuân'

Rời xa Nhậm Gia Luân, Lý Thấm 'nên duyên' cùng tra nam 'Đông cung' trong bộ phim ngược tâm 'Mộng hoa xuân'

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 55 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 1 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào