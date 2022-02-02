Dàn tân nương màn ảnh Hoa ngữ 2022: Cúc Tịnh Y đẹp mê mẩn, Lý Lan Địch khác biệt

Dòng phim cổ trang chưa bao giờ là đề tài hết hot của những bộ phim Trung Quốc, kịch bản hấp dẫn, nhân vật đa dạng đã thế tạo hình của các nhân vật luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý của khán giả. Trong đó phải kể đến hình ảnh tân nương trong những bộ xiêm y lộng lẫy, rực rỡ, kiêu sa của dàn mỹ nhân Cbiz dưới đây.

Nổi bật với nhiều vai diễn khác nhau, đặc biệt là gương mặt của Cúc Tịnh Y vô cùng hợp với dòng phim cổ trang nên không ít lần fan hâm mộ được đã mắt với tạo hình của Hoa đán 9X trong vai tân nương. Năm 2022, Cúc Tịnh Y tái ngộ màn ảnh với bộ phim Hoa nhung, trong phim nữ diễn viên nổi bật với tạo hình tân nương xinh đẹp, nhan sắc băng thanh ngọc khiết của cô vẫn không hề phai tàn. Bộ xiêm y đỏ rực làm làn da trắng của cô nàng nổi bật hơn hẳn. Trang phục được đầu tư và phụ kiện đi kèm cũng rất nhiều khiến khán giả không khỏi thương nhớ và mê mẩn trước tạo hình này của Cúc Tịnh Y trong Hoa nhung.

Dương Siêu Việt

Visual sắc sảo của Dương Siêu Việt với lối trang điểm đậm

Mới đây một vài hình ảnh hậu trường trong cảnh quay ngày đại hôn của phim Bảy kiếp cát tường đã được hé lộ. Với lối trang điểm cầu kỳ, nhan sắc của nữ idol được nhấn nhá nhiều hơn vào đôi mắt, đem lại một vẻ đẹp sắc sảo, mặn mà. Thế nhưng nhiều người nhận xét tạo hình này của Dương Siêu Việt hơi rườm rà vì nhiều chi tiết, phụ kiện trang trí trên đầu.

Trương Dư Hi

Dù chỉ là bức ảnh hậu trường nhưng vẻ đẹp của Trương Dư Hi trong xiêm y đỏ vẫn vô cùng nổi bật

Không thua kém nhiều mỹ nhân Hoa ngữ khác, Trương Dư Hi hóa cô dâu xinh đẹp trong phim Thiên thu lệnh. Tạo hình này thực sự đã giúp cô nàng nâng tầm nhan sắc bội phần, netizen xuýt xoa khen ngợi. Tạo hình tân nương xứng đáng điểm tuyệt đối, giờ điều khán giả chờ đợi chính là khả năng diễn xuất của cô nàng.

Hình Phi

Tạo hình của Hình Phi trong Phúc lưu niên, không quá cầu kỳ nhưng vẫn rất ấn tượng

Mới đây, bức ảnh hậu trường chụp Hình Phi trong bộ xiêm y đỏ cũng gây sốt cộng đồng mạng. Trong trang phục màu đỏ nổi bật Hình Phi gây thương nhớ với hình ảnh dịu dàng và ngọt ngào. Được biết đây là tạo hình Hình Phi trong Phúc lưu niên khiến khán giả vô cùng mong đợi sự thể hiện của mỹ nhân này trong ngày “đại hôn” của mình trên màn ảnh.

Lý Lan Địch

Không diện xiêm y đỏ trong ngày hỷ, nhưng Lý Lan Địch vẫn vô cùng nổi bật với nhan sắc trong trẻo với y phục trắng

Trong bộ phim Tinh lạc ngưng thành đường, Lý Lan Địch hóa nàng tân nương nhưng trong trang phục màu trắng. Đây là điểm khác biệt hoàn toàn so với tạo hình tân nương thường thấy. Tuy nhiên trang phục ngày đại hôn màu trắng cũng rất đẹp và cuốn hút, làm nổi bật lên vẻ đẹp trong sáng, tinh khôi của mỹ nhân này.

Viên Băng Nghiên

Tạo hình gây thương nhớ trong ngày "bạo hồng" của Viên Băng Nghiên

Trong năm 2022 Viên Băng Nghiên sẽ có tới hai lần được hóa thân thành nàng tân nương xinh đẹp. Được biết cả hai bộ phim Chúc khanh hảo và Mùa hoa rơi gặp lại chàng đều có phân cảnh đại hôn. Nữ chính Viên Băng Nghiên diện hồng y nổi bật, xứng đáng lọt top tân nương xinh đẹp nhất năm 2022.

Trương Tuyết Nghênh

Nụ cười ngọt ngào của Trương Tuyết Nghênh thật xứng đáng là tân nương đẹp nhất nhì màn ảnh

Trương Tuyết Nghênh được khán giả ưu ái gọi là tân nương đẹp nhất nhì màn ảnh 2022. Thật vậy nữ diễn viên khoác lên mình bộ hỷ phục trong ngày đại hôn, gương mặt rạng rỡ cùng nụ cười ngọt ngào trong ngày hạnh phúc khiến ai nấy đều phải ngắm nhìn.