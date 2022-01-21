Xôn xao Lý Thấm 'nên duyên' cùng 'bạn trai quốc dân' Lý Hiện trong phim tình cảm lãng mạn mới

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng đang xôn xao trước thông tin bộ đôi "tài sắc vẹn toàn" Lý Hiện và Lý Thấm sẽ "nên duyên" lần đầu trong dự án phim truyền hình mới.

Mạng xã hội hiện đang lan truyền thông tin cặp đôi Lý Hiện và Lý Thấm sẽ được "se duyên" trong bộ phim "Đi đến nơi có gió" của đài Hồ Nam. Sau khi tin đồn được lan truyền, cư dân mạng dành sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ làng giải trí Hoa ngữ.

Theo thông tin từ phía blogger, dự án phim mới này sẽ được khai máy vào tháng 2 năm nay. Nguồn tin khẳng định gần như chắc chắn Lý Hiện sẽ vào vai nam chính trong bộ phim này. Về phần nữ chính hai cái tên được đưa ra là Lý Thấm và Lưu Diệc Phi, tuy nhiên khả năng cao Lý Thấm sẽ đảm nhận.

Lý Thấm - Ảnh: Internet

Trước đó, Lý Thấm vừa hoàn thành dự án Thỉnh quân đóng cặp cùng Nhậm Gia Luân chưa lâu. Vừa hay đây là thời điểm thích hợp để cô nàng xem xét dự án tiếp theo trong năm 2022. Có khả năng mỹ nhân Cbiz đang trong thời gian thảo luận phim mới và "Đi đến nơi có gió" là một trong số đó.

Về phần Lý Hiện, anh chàng hiện đang trong thời gian xem xét nhiều kịch bản khác nhau. Thời gian qua mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin về dự án phim truyền hình tiếp theo của anh. Là một gương mặt điển trai, có năng lực diễn xuất, không quá khó hiểu khi Lý Hiện được nhắm vai chính trong nhiều dự án phim truyền hình.

Lý Hiện - Ảnh: Internet

Nếu thông tin trên là chính xác, đây sẽ là lần hợp tác đầu tiên của hai ngôi sao đình đám xứ Trung Lý Hiện và Lý Thấm. Cả hai đều là những diễn viên có tên tuổi, có chỗ đứng vững chắc trong nghề, nên sự khết hợp lần này được nhiều khán giả đặt kì vọng rất nhiều.

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