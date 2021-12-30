Lý Thấm mặc áo cưới đỏ rực, làm cô dâu của Nhậm Gia Luân trong phim 'Thỉnh quân'

Mới đây, đoàn phim Thỉnh quân do Lý Thấm và Nhậm Gia Luân đóng chính tung loạt ảnh hậu trường mới. Đặc biệt nhất là khoảnh khắc Lý Thấm mặc đồ đỏ tựa như áo cưới thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

Đứng giữa đám đông, Lý Thấm vẫn nổi bật nhờ nhan sắc mong manh sương khói. Cô nàng sở hữu nét đẹp dịu dàng, đằm thắm nhưng cũng không kém phần mặn mà, cuốn hút. Nhìn loạt ảnh này của Lý Thấm, nhiều khán giả không tiếc những lời khen ngợi dành cho nữ diễn viên, thậm chí nhiều người còn cho rằng đây là tạo hình đẹp nhất từ trước đến nay, đẹp hơn cả thời mà Lý Thấm còn đóng vai Hàm Hương trong Hậu cung Như Ý truyện.

Tuy nhiên, ở một số hình ảnh phía dưới, Lý Thấm lại diện trang phục thời Dân Quốc. Việc mặc cả trang phục cổ trang lẫn Dân quốc khiến người hâm mộ đặt nghi vấn liệu rằng cô nàng sẽ hoá thân thành nhân vật như thế nào mà lại có đến hai tạo hình trong phim như vậy?

Theo như ekip sản xuất tiết lộ thì nội dung phim Thỉnh Quân có yếu tố xuyên không. Vai nam chính của Nhậm Gia Luân là người sống trong thời cổ đại, vì lý do nào đó đã xuyên không đến thời Dân Quốc và gặp Lý Thấm. Từ đây, mối quan hệ yêu đương của 2 người bắt đầu. Ekip sản xuất sẽ lồng ghép những đoạn hồi tưởng về quá khứ để làm rõ mối lương duyên kéo dài ngàn năm giữa Lý Thấm với Nhậm Gia Luân.

Thỉnh Quân có chủ đề mới lạ khi kết hợp giữa bối cảnh cổ đại và dân quốc. Phim kể về một nữ trại chủ tình cờ lại cướp hôn một chiến thần ngàn năm. Sau này cô mới phát hiện ra "oan gia ngõ hẹp" ở kiếp này lại chính là người yêu trong số mệnh của mình. Có thể thấy iQiyi rất chịu chơi khi mời hai ngôi sao đình đám hiện nay là Nhậm Gia Luân và Lý Thấm quy tụ trong Thỉnh quân. Với sự đầu tư mạnh tay này hi vọng bộ phim sẽ đạt được kỳ vọng của công ty cũng như khán giả.

Trước đó, (ngày 17 tháng 12) dự án Thỉnh quân đã hoàn tất các cảnh quay, chính thức chuyển sang giai đoạn hậu kỳ. Bộ phim dự kiến ra mắt khán giả vào năm 2022.